Отключение света в Одессе 18 октября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 351 дом.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
Так, с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58а, 50а, 47А, 4 -а Приміська, 58, 48А, 51А, 52А, 71А, 45А, 77А, 64б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- Авдеева-Черноморского улица 149г, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 149а, 157/4, 157/, 122/3, 147а, 157/1, 145а, 122в, 157/7, 147б, 147б2, 122а, 159А, 151, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165
- Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
- Дача Ковалевского улица 140/14, 1, 5, 10, 14, 123, 140/13, 140/5, 140/11, 140/9, 140/12, 6 Лінія, 140/8, 140/7, 125, 127, 142, 265, 268, 1406, 107109
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Краснова улица 11А, 11, 13, 15, 17
- Луганская улица 14Б
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б
- переулок Амундсена 9, 11
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4
- Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- Моторная улица 1
- Палубная улица 12
- Щоголева улица 17.
Фото: zik.ua