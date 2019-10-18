Отключение света в Одессе 18 октября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 351 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58а, 50а, 47А, 4 -а Приміська, 58, 48А, 51А, 52А, 71А, 45А, 77А, 64б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Авдеева-Черноморского улица 149г, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 149а, 157/4, 157/, 122/3, 147а, 157/1, 145а, 122в, 157/7, 147б, 147б2, 122а, 159А, 151, 126а, 122б, 122Д, 122/4, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165

Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

Дача Ковалевского улица 140/14, 1, 5, 10, 14, 123, 140/13, 140/5, 140/11, 140/9, 140/12, 6 Лінія, 140/8, 140/7, 125, 127, 142, 265, 268, 1406, 107109

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Краснова улица 11А, 11, 13, 15, 17

Луганская улица 14Б

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

переулок Амундсена 9, 11

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4

Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

Моторная улица 1

Палубная улица 12

Щоголева улица 17.

Фото: zik.ua