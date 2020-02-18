Отключение света в Одессе 18 февраля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 173 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 18 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-й Проектируемый переулок, 5а

Авдеева-Черноморского улица, 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65

Бригадная улица, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

Ефима Геллера улица, 24, 31, 33, 35, 36, 37, 55, 71, 73, 82а, 45Д/1, 79в, 79А1, 71а, 82б, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 72В, 82/А, 31б, 79а, 82/1, 82, 71б, 84б, 31а, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 33а, 84, 86, 90, 552

Жаботинского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 4/2, 5а, 20, 10а, 4А, 8а, 7а, 1а, 3б, 2а, 3а

Ивана Франко улица, 45а, 47/6, 47/4, 47/5в, 47/3, 47д, 47, 47/5, 47/2, 47/1, 47/7, 3

Кленовая улица, 2а, 2а*, 2а:

Неделина улица, 89г, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 89, 91, 69А, 75б, 107Б, 90/1, 67А, 73а, 70а, 83а, 58-А, 68а, 81а, 85А, 72-В, 73б, 55а/3, 72Б, 75А, 71а, 72А, 105, 109, 73в

пров.Костеловської 3 Проектований пр, 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а

Тополевая улица, 17 Фото: azned.net

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