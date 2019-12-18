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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 18 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 18 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 477 домов.

ак сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-а Степова Кордонна 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г

 

  • 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

 

  • 1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А

 

  • 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 48А, 4 -а Приміська, 64б, 47А, 58а, 45А, 71А, 77А, 52А, 51А, 50а

 

  • 4-я Пригородная улица 60, 60/1, 79, 79А

 

  • Александра Вронского улица 52, 54, 63а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 61А

 

  • Анны Ахматовой улица 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38

 

  • Кордонная улица 22, 22А, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 17, 12, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 38а, 16А

 

  • Корнюшина улица 10, 8а, 2, 4, 6, 8Б

 

  • Короткий пререулок 2, 3, 4

 

  • Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48а, 48/2, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65

 

  • Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58

 

  • Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76

 

  • Маршала Жукова проспект 14/1, 14В

 

  • Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152

 

  • Минская улица 30А-1

 

  • Мостовой переулок 2/1, 2, 4, 2Б, 1

 

  • Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 2А, 46А, 40А, 3а, 30а, 4а, 1А, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

 

  • Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

 

  • Татьяны Тесс улица 60А

 

  • Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 7, 1А, 6а, 2А, 2Б, 14А, 8, 10, 12, 14

 

  • Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в

 

  • Туристская улица 1А, 7А, 7, 6, 1, 4, 7/2, 3, 2, 9, 1Б

 

  • Туристский переулок 2, 12Б, 4, 5а, 11, 9, 5, 2а, 10, 4А, 12

 

  • Фонтанская дорога 129

 

  • Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 8а, 15а, 16а, 5а, 3а, 6а, 5, 13а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

 

  • Шишкина улица 39

 

  • Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а

Фото: 12 канал

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