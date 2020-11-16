Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе: 17 ноября блэкаут накроет 9 улиц

Отключение света в Одессе: 17 ноября блэкаут накроет 9 улиц

Завтра, во вторник, 17 ноября, в Одессе из-за плановых работ хотят отключить свет на 9 улицах.

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Как сообщили в компании «Одессаоблэнерго», энергетики планируют обесточить такие адреса:

3-й Моторный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4/, 4/2, 4а, 2в, 5а, 9, 3/2, 7а, 2/1, 1/, 10б, 23а, 23/2, 12а, 21/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 34, 37

С 09:00 по 17:00;

54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 15

С 09:00 по 19:00;

Бехтерева улица, 22

С 09:00 по 18:00;

Лиманный переулок, 3, 3а, 5, 5а, 11а, 15

С 09:00 по 18:00;

Моторная улица, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31а, 31б, 19а, 19б, 9а, 21а, 4а, 41а, 6а, 13а, 6б, 27б, 27в, 51а, 7а, 53а, 29а, 55а, 27а

С 09:00 по 17:00;

переулок Людмилы Гинзбург, 5, 27б, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 9, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 19

С 09:00 по 19:00;

Тепличная улица, 10, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а

С 09:00 по 17:00;

Училищная улица, 24, 25, 27, 28, 42а, 28а, 35а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47

С 09:00 по 18:00;

Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4

С 09:00 по 17:00.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня, 16 ноября, в Одессе в плановом порядке обесточат 1392 дома.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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