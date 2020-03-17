Отключение света в Одессе 17 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 272 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 3-й Западный переулок Полностью
- 4-й Западный переулок 11, 13, 15
- Академическая улица 16В, 16Б, 16А, 16
- Атамана Головатого улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25_27, 13, 25/27, 14, 15, 17, 18, 31
- Атамана Чепиги улица 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52
- Балковская улица 36/7, 40А, 36, 36/2, 36/6, 36/3, 36/1, 34, 36/8, 38Б, 42, 30А, 30, 24, 36/4, 36/5, 30Б
- Ветрогонная улица 27б, 16, 17, 18, 19, 21, 16а, 27а, 33а, 18а, 19а, 24, 18б, 26, 27, 29, 30, 31, 33
- Владимира Винниченко улица 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 49а, 47, 49
- Гарина улица 15, 12а, 12, 22, 11, 20, 8, 13, 10, 19, 20а, 18, 21, 17, 23
- Дальневосточная улица 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19б, 14, 5А, 14а, 15, 16, 17, 18
- Итальянский бульвар 6, 8
- Краснослободская улица 37, 41, 68а, 53_Б, 53А, 43, 45, 58, 59, 60, 62, 64, 78
- Крылова улица 6А, 21, 14б, 13, 18
- Ланжероновская улица 3, 5, 9
- Лейтенанта Шмидта улица 16, 18, 20, 22, 24, 25
- Нежинская улица 62, 64, 65, 66
- Новосельского улица 85
- Одария улица 12
- Пантелеймоновская улица 15, 54, 15А, 60, 62
- переулок Даниила Крыжановского Полностью
- переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12
- Пушкинская улица 2, 75, 77, 79, 81, 83
- Спиридоновская улица 7, 9
- Тираспольская улица 4
- Училищная улица 22, 26
- Церковная улица 8
- Черноморского Казачества улица 2
- Черняховского улица 12В, 12А, 12Б, 12, 16, 18.
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Воробьёва улица 28А, 28, 30, 32, 34, 36
- Атамана Чепиги улица 3, 7, 13, 9А, 5, 11, 15, 9Б
- Краснослободская улица 84, 86, 80/1
- Нерубайская улица 33
- Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26
- Усатовская улица 28, 29, 39
- Щоголева улица 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Глушко проспект 28, 30
- Гаршина улица 11/17, 3/9, 11/9, 11д, 11б, 12, 12/1, 11/12, 11ж, 11, 11в
- Ильфа и Петрова улица 12, 14.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Атамана Чепиги улица 5, 11, 15, 9Б, 3, 7, 13, 9А
- Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26
- Щоголева улица 1, 2, 3, 4, 6, 1А, 8.
С 07:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Нежинская улица 12
- Новосельского улица 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44
- Новосельского улица 15
- Ольгиевская улица 31, 33
- Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41
Фото: Пушкинская
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