Отключение света в Одессе 17 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 272 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-й Западный переулок Полностью

4-й Западный переулок 11, 13, 15

Академическая улица 16В, 16Б, 16А, 16

Атамана Головатого улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25_27, 13, 25/27, 14, 15, 17, 18, 31

Атамана Чепиги улица 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52

Балковская улица 36/7, 40А, 36, 36/2, 36/6, 36/3, 36/1, 34, 36/8, 38Б, 42, 30А, 30, 24, 36/4, 36/5, 30Б

Ветрогонная улица 27б, 16, 17, 18, 19, 21, 16а, 27а, 33а, 18а, 19а, 24, 18б, 26, 27, 29, 30, 31, 33

Владимира Винниченко улица 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 49а, 47, 49

Гарина улица 15, 12а, 12, 22, 11, 20, 8, 13, 10, 19, 20а, 18, 21, 17, 23

Дальневосточная улица 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19б, 14, 5А, 14а, 15, 16, 17, 18

Итальянский бульвар 6, 8

Краснослободская улица 37, 41, 68а, 53_Б, 53А, 43, 45, 58, 59, 60, 62, 64, 78

Крылова улица 6А, 21, 14б, 13, 18

Ланжероновская улица 3, 5, 9

Лейтенанта Шмидта улица 16, 18, 20, 22, 24, 25

Нежинская улица 62, 64, 65, 66

Новосельского улица 85

Одария улица 12

Пантелеймоновская улица 15, 54, 15А, 60, 62

переулок Даниила Крыжановского Полностью

переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

Пушкинская улица 2, 75, 77, 79, 81, 83

Спиридоновская улица 7, 9

Тираспольская улица 4

Училищная улица 22, 26

Церковная улица 8

Черноморского Казачества улица 2

Черняховского улица 12В, 12А, 12Б, 12, 16, 18.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Воробьёва улица 28А, 28, 30, 32, 34, 36

Атамана Чепиги улица 3, 7, 13, 9А, 5, 11, 15, 9Б

Краснослободская улица 84, 86, 80/1

Нерубайская улица 33

Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26

Усатовская улица 28, 29, 39

Щоголева улица 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Глушко проспект 28, 30

Гаршина улица 11/17, 3/9, 11/9, 11д, 11б, 12, 12/1, 11/12, 11ж, 11, 11в

Ильфа и Петрова улица 12, 14.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Атамана Чепиги улица 5, 11, 15, 9Б, 3, 7, 13, 9А

Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26

Щоголева улица 1, 2, 3, 4, 6, 1А, 8.

С 07:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Нежинская улица 12

Новосельского улица 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

Новосельского улица 15

Ольгиевская улица 31, 33

Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

Фото: Пушкинская

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