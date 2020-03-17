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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 17 марта: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 17 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 272 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 3-й Западный переулок Полностью

 

  • 4-й Западный переулок 11, 13, 15

 

  • Академическая улица 16В, 16Б, 16А, 16

 

  • Атамана Головатого улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25_27, 13, 25/27, 14, 15, 17, 18, 31

 

  • Атамана Чепиги улица 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52

 

  • Балковская улица 36/7, 40А, 36, 36/2, 36/6, 36/3, 36/1, 34, 36/8, 38Б, 42, 30А, 30, 24, 36/4, 36/5, 30Б

 

  • Ветрогонная улица 27б, 16, 17, 18, 19, 21, 16а, 27а, 33а, 18а, 19а, 24, 18б, 26, 27, 29, 30, 31, 33

 

  • Владимира Винниченко улица 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 49а, 47, 49

 

  • Гарина улица 15, 12а, 12, 22, 11, 20, 8, 13, 10, 19, 20а, 18, 21, 17, 23

 

  • Дальневосточная улица 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19б, 14, 5А, 14а, 15, 16, 17, 18

 

  • Итальянский бульвар 6, 8

 

  • Краснослободская улица 37, 41, 68а, 53_Б, 53А, 43, 45, 58, 59, 60, 62, 64, 78

 

  • Крылова улица 6А, 21, 14б, 13, 18

 

  • Ланжероновская улица 3, 5, 9

 

  • Лейтенанта Шмидта улица 16, 18, 20, 22, 24, 25

 

  • Нежинская улица 62, 64, 65, 66

 

  • Новосельского улица 85

 

  • Одария улица 12

 

  • Пантелеймоновская улица 15, 54, 15А, 60, 62

 

  • переулок Даниила Крыжановского Полностью

 

  • переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

 

  • Пушкинская улица 2, 75, 77, 79, 81, 83

 

  • Спиридоновская улица 7, 9

 

  • Тираспольская улица 4

 

  • Училищная улица 22, 26

 

  • Церковная улица 8

 

  • Черноморского Казачества улица 2

 

  • Черняховского улица 12В, 12А, 12Б, 12, 16, 18.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Воробьёва улица 28А, 28, 30, 32, 34, 36

 

  • Атамана Чепиги улица 3, 7, 13, 9А, 5, 11, 15, 9Б

 

  • Краснослободская улица 84, 86, 80/1

 

  • Нерубайская улица 33

 

  • Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26

 

  • Усатовская улица 28, 29, 39

 

  • Щоголева улица 4, 1А, 1, 2, 3, 6, 8.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Глушко проспект 28, 30

 

  • Гаршина улица 11/17, 3/9, 11/9, 11д, 11б, 12, 12/1, 11/12, 11ж, 11, 11в

 

  • Ильфа и Петрова улица 12, 14.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Атамана Чепиги улица 5, 11, 15, 9Б, 3, 7, 13, 9А

 

  • Одария улица 7, 16, 18, 20, 24, 26

 

  • Щоголева улица 1, 2, 3, 4, 6, 1А, 8.

С 07:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Нежинская улица 12

 

  • Новосельского улица 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

 

  • Новосельского улица 15

 

  • Ольгиевская улица 31, 33

 

  • Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

Фото: Пушкинская

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