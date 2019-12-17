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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 17 декабря: список адресов

Отключение света в Одессе 17 декабря: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2126 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 17 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-а Степова Кордонна 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г

 

  • 1-й Академический переулок 1, 2, 21б, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1012

 

  • 1-й Китобойный переулок 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 36А, 30, 26-В, 14/16, 38а, 26-А, 28а, 32, 34, 36, 38, 42, 361

 

  • 1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7

 

  • 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

 

  • 1-й Черноморский переулок 3, 4, 14, 18, 6а, 8, 12, 12а, 6, 16

 

  • 1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А

 

  • 2-й Академический переулок 4/а, 2, 5, 6

 

  • 2-й Китобойный переулок 50А, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 40, 42, 18а, 17б, 14а, 17а, 16б, 44, 7а, 8а, 16а, 20А, 9а, 10а, 46, 48, 50, 12А

 

  • 2-й переулок Александра Невского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 4а, 8, 2а, 7Г, 4/1, 4/2

 

  • 2-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 16а, 2Б, 9а, 18а, 13, 12а, 9б, 4а, 2А, 10а, 14, 16, 18, 20

 

  • 2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6

 

  • 2-й Черноморский переулок 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

 

  • 2-я Пересыпская улица 32, 34

 

  • 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 51А, 4 -а Приміська, 48А, 45А, 52А, 50а, 47А, 71А, 77А, 64б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

 

  • 3-й Наличный переулок 31А

 

  • 3-й переулок Александра Невского 2, 3, 7, 3а, 5, 7А

 

  • 3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10А, 14а, 11а, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

 

  • 3-й Украинский переулок 2, 3, 1а, 4, 1в, 6в, 1б, 6б, 2А, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

  • 3-й Флотский переулок 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 5а, 6а, 21, 13а, 4а, 11а, 4б, 2а, 3а, 19а, 23, 15а

 

  • 3-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

 

  • 3-я Пересипьська 19, 21, 23, 25, 27

 

  • 4-й Черноморский переулок 1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

 

  • 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60, 60/1

 

  • 4-я Суворовская улица Полностью

 

  • 5-й Черноморский переулок 3, 19_10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

 

  • 5-я линия Полностью

 

  • 6-ої ст.Люстдорфської дороги 23, 39А, 15, 16, 21, 18, 17, 13, 19-А, 22, 14, 19, 24, 21А, 10, 9, 11, 5, 12, 20А, 20, 7, 11а, 40, 33, 9А, 36, 35, 27, 31, 29, 32, 38, 34, 24А, 37, 39, 31а, 25, 35А, 14А

 

  • 6-я линия Полностью

 

  • 7-я Пересыпская улица 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 50а, 46А, 14а, 23, 10а, 42А, 23а, 30а, 14_1, 14б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

 

  • 8 Марта улица 80А

 

  • 8-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

 

  • 8-я Суворовская улица Полностью

 

  • Академика Королёва улица 112/2, 17, 19, 21, 23, 112/1, 81*, 21/1, 25, 27, 29, 31

 

  • Академическая улица 5, 24, 29, 48В, 52А, 39/2, 1/16, 14/3, 47а, 24А, 36, 30А, 37, 47, 34В

 

  • Александра Вронского улица 52, 54, 63а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 61А

 

  • Александра Невского улица 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29/1, 33а, 7а, 28а, 31а2, 21/5-А, 5а, 3а, 21/4, 34а, 25А, 20а, 27А, 39а, 27, 21/8, 11а, 21/1, 21/6, 31а, 21/5, 1а, 21/2, 27Б, 28б, 9а, 18а, 14а, 20-Б, 32а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 21/3

 

  • Анны Ахматовой улица 24, 32Б/1, 27, 28/2, 21, 23, 17/19, 24а, 28, 25, 22, 15, 19, 26, 34, 34Б, 6, 40, 36, 34а, 38, 32а, 32, 30, 19/2

 

  • Арбузная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 3а, 8А, 12а, 5а, 12, 14, 16, 18, 11б

 

  • Архитектурная улица 14а, 10, 12, 14

 

  • Баштанная улица 8/, 2, 4, 6/4, 6/3, 5/5, 9а, 6/6, 5, 2а, 8/10, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420

 

  • Безымянный переулок 2, 10Б, 9, 12, 11, 2а, 9а, 6А, 8, 9в, 10, 4, 6

 

  • Вертелецкого улица 13

 

  • Дмитрия Донского улица 12, 11/Д, 8, 10, 20, 45, 6, 45а, 95, 2/2, 9Д, 2/33, 2А/35, 1, 2А/28, 2а25, 9, 2А15, 11Б, 2А9, 2/20, 27492, 17а, 13, 2а30, 21, 2/8, 2/11, 2а, 5, 1618, 5В, 9/7, 1б, 2/3, 2а/22, 11/6, 15, 11/21, 2а1, 111, 2а34, 4, 2б, 2А18, 11А, 15а/15б, 9Ж, 11В-1, 2/53, 2а/7, 2а23, 9В, 11/2, 2/12, 2а12, 94, 2а38, 39, 2/7, 2/35, 113, 2а45, 1а, 2А8, 21/3, 2а40, 2а27, 15/1, 9Е, 2А41, 2848, 2/21, 3б, 2а/26, 9А, 3А1, 2А10, 2/13, 17, 2а6, 17/17, 2а43, 2/947, 2/42, 2а37, 2, 2552, 2а36, 2а/31, 2/1А, 11, 112, 2А/17, 16/18, 2а29, 3а, 2/14, 2/55, 2/10, 2/1, 2/6, 2а5, 16, 2а/32, 43, 35а, 31, 35, 22, 41, 39/1, 33, 31а, 37, 41а, 19

 

  • Достоевского улица 4в, 4а, 15, 13а, 11а, 5, 8, 25, 10, 17а, 2, 3, 6а, 17, 11-Б, 1, 4, 4б, 9в2, 15а, 7а, 6, 8а, 13, 9А, 21, 7, 9, 11, 12

 

  • Ёлочная улица 36, 38, 42, 42/2, 44а, 44Б, 44, 38а, 46, 48, 52, 54, 56, 58

 

  • Жевахова гора 22, 30

 

  • Жевахова улица 13

 

  • Ивана Вазова улица 21

 

  • Ипподромный переулок 10

 

  • Китобойная улица 47А, 6/2, 47, 472, 12, 4, 19, 8а, 8б, 13, 9а, 16, 15, 7/1, 15а, 5, 15/1а, 11, 17, 8, 10, 2, 3, 7/а, 12а, 5а, 20А, 20, 43, 31, 34, 44, 23, 21/3, 37, 36, 45, 19/2, 29, 48, 38а, 32/1, 32, 41, 38, 42, 18, 413, 21, 22А, 28, 33/1-А, 70, 34Б, 92, 46, 25, 31б, 19/3, 30, 36в, 39, 74, 33а, 40, 35, 36 а, 22, 18а, 21/1, 34А, 27, 24, 20Б, 20-В, 20-Д, 6, 26

 

  • Кордонная улица 22А, 38а, 12, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 22, 16А, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 17

 

  • Корнюшина улица 10, 8а, 2, 4, 6, 8Б

 

  • Короткий пререулок 2, 3, 4

 

  • Костанди улица 41, 40Б, 24, 27А, 28, 21, 29, 28А, 26, 31, 48, 49А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 65, 48а, 48/2, 73, 43, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 54А, 38, 36, 34В, 34б, 38Б, 40В, 32А, 34А, 32Б, 32, 42, 34, 44, 40А, 39, 38В, 40, 58

 

  • Крымская улица 1, 3, 31

 

  • Крымский переулок 13а, 5А, 6, 3, 7, 13, 3в, 14, 12, 5, 22, 3б, 4, 1А, 16, 1б, 8, 2, 10, 6а, 20, 5Б, 5а

 

  • Куприна улица 19-А/1, 8, 10, 17, 20, 25, 26, 28, 30, 27б, 7/9, 52а, 35А, 52б, 39а, 46а, 54б, 50а, 43б, 39/5, 32а, 31, 34в, 48б, 48а, 34а, 34а/1, 14/4, 45а, 37а, 43а, 20А, 30-В, 28-Б, 29а, 39/1, 37В, 37е, 41а, 36а, 48в, 28-В, 37б, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54

 

  • Левитана улица 19/3, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 19/5, 58а, 19/4, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602

 

  • Левкойная улица 7а, 7

 

  • Львовская улица 50, 52, 54, 54/2, 56, 58

 

  • Львовский переулок 9, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 1, 76, 7, 5, 15, 10а, 10, 3, 8, 16

 

  • Лядова улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 9а, 11, 3б, 4а, 1а, 12а, 15, 121, 3а

 

  • Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152

 

  • Минская улица 30А-1

 

  • Молокова улица 6б, 6Б, 1г, 6, 7, 3, 3б, 5, 6/2, 6В, 1А, 4, 11, 12, 8б, 8, 2, 10, 2б, 6/4, 9/11, 1, 6Г, 1Б, 4А, 8а, 3а, 6/А4

 

  • Мостовой переулок 2, 4, 2/1, 2Б, 1

 

  • Немировича-Данченко улица 10, 11, 16

 

  • Новосельского улица 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 58, 59, 60

 

  • Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

 

  • Обильная улица 1, 2, 9г, 35а, 12а, 17а, 20а, 5а, 11г, 35Б, 9б, 1/3, 1/5, 3/1, 6а, 19а, 13Б, 1/, 1а, 13а, 3Б, 11а, 11в, 9а, 4б, 20, 11/5, 3, 9, 25, 18, 14, 17, 21, 19, 12, 10, 4, 11, 7, 16, 15, 24, 6, 35, 26, 5, 13, 22

 

  • Обильный переулок 2, 3, 5, 9, 11, 13/2, 1, 7, 13, 15

 

  • Окружная улица 2, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32а, 29/4, 40а, 19в, 34/6, 34/4, 38/1, 33А, 17/6, 32/12, 17Б, 42а, 17Г, 29/1, 38/3, 17/18, 26/2, 40Б, 29/6, 29/8, 40-В/2, 17в, 36а, 33Б, 42б, 38А, 29/5, 40Д, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 321, 178а

 

  • Ольгиевская улица 37

 

  • переулок Дмитрия Донского 3, 3б, 2А, 6, 7

 

  • переулок Достоевского 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 9Б\3, 11б, 9б3, 12Б, 13, 11в, 14а, 9б2, 14в, 12в, 9Б/1, 9в, 12а, 9б, 10а, 14, 13в

 

  • переулок Славы 2, 8А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4/37, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3, 5Б, 2А, 1/1, 5/2, 1, 5В, 24

 

  • Планетная улица 30, 38Б, 12-В, 6а, 17, 25, 10, 20, 3, 23, 17-В, 10В, 11, 26, 29, 16, 22, 38, 1, 12, 24, 17А, 27, 31, 31а, 19, 4, 9, 8Б, 9а, 10г, 6, 8а, 28/30, 10а, 18, 19А, 21, 12а, 12-Б, 38А, 20а

 

  • Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 4а, 46А, 40А, 3а, 18, 30а, 1А, 16а, 2А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

 

  • Рыночная улица 7

 

  • Собинова улица 15

 

  • Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 9а, 4а, 69/1, 14/2, 69/2, 59, 52/2, 69б, 69а, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

 

  • Татьяны Тесс улица 60А

 

  • Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 6а, 2Б, 1А, 14А, 12А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 2А

 

  • Торговая улица 43, 45

 

  • Тульская улица 37/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 14а, 30А, 37Б, 31/1, 3А/1, 4а, 3а, 21/3, 3б, 23-Б, 37/Б, 7а, 29/2, 27/4, 33/3, 26-А, 4а1, 18/1, 9а, 51а, 18/3, 27а, 262, 3а3, 332, 36, 222, 43, 223, 263, 264, 45, 37, 71, 243, 204, 31, 41, 294, 242, 49, 282, 233, 35, 51, 141, 47, 211, 162, 32, 241, 281, 234, 29, 33, 311, 313

 

  • Туристская улица 1, 2, 3, 4, 1А, 7А, 6, 1Б, 7/2, 7, 9

 

  • Туристский переулок 2, 12Б, 4, 5а, 11, 9, 5, 2а, 10, 4А, 12

 

  • Флотская улица 4А, 4, 6/1

 

  • Фонтанская дорога 58, 129

 

  • Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13а, 12, 15а, 16а, 8а, 3а, 6а, 5а, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

 

  • Черниговская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 7а, 1б, 23Б, 11а, 6а, 17/1, 17/, 17/9, 3Б, 14а, 7Б, 9Б, 10а, 8а, 18а, 24, 9А, 9а1, 13А, 16А, 4а, 2а, 13Б, 23А, 23Г, 3а

 

  • Черниговский переулок 1А, 8, 6а, 2Б, 3а, 4а, 5а, 3, 4

 

  • Черноморский переулок Полностью

 

  • Черноморского Казачества улица 58, 64

 

  • Шишкина улица 39, 6а, 19А, 5а, 7а, 11, 4, 21в, 44а, 2а, 12, 36а, 22, 21а1, 38а, 19/83, 21а, 5б, 10а, 13а, 5, 73, 24, 1а, 14, 2, 21, 34б, 3, 18, 24А, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 18а, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 42а, 32а, 15/17уч5, 28б, 40а, 6, 9, 15а, 1, 28а, 5а1, 202, 21б, 3а, 13, 40Б, 5в, 19/2, 7, 30а, 15/1, 21в2, 41а, 10, 16а, 211, 8, 15/17, 98

 

  • Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а

Фото: 112 Україна

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