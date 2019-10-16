Отключение света в Одессе 16 октября: список улиц

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 16 октября в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 565 домов.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Черноморский переулок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19а, 19, 15А, 36а, 42б, 44а, 32_2, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

2-й Балтский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

3-й Балтский переулок 1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 109_2, 109а, 14, 109_1, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский переулок 2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

4-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 14а, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский переулок 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-я Суворовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

7-й Балтский переулок 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

8 Марта улица Полностью

Базарная улица 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40

Волна тупик 7а, 7, 10

Гайдара улица 74б, 16, 18, 20, 24, 30, 40, 46, 48, 74В, 74А, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Генерала Петрова улица 26, 28, 30, 36, 38, 40, 47, 49/2, 59А, 49, 49/1, 53, 55

Генерала Ратова улица 36

Героев Крут улица 38, 40, 42, 44, 46

Канатная улица 50, 52, 54, 56

Клубничный переулок 12а, 12, 14, 16, 25а, 18, 21, 23, 25, 27, 29

Моторная улица 1

Новосельского улица 53, 54, 85

Осипова улица 18, 20, 22, 24, 26

Педагогическая улица 5, 46-А, 2, 52, 23А, 23/2, 23/7, 23, 30в, 44, 23/4, 34, 24, 23/9, 20А, 7, 32, 42, 38, 23/6, 22, 236, 30б, 32б, 30а, 40, 36, 23/5, 23/8, 34-А, 23Д

Педагогический переулок 5, 5А

переулок Генерала Вишневского 1, 3, 5, 9, 11, 13, 11/2, 14, 39А, 11/3, 25-ї Чапаєвської дивізії – мал, 15, 17, 20, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61

Профессора Карышковского улица 38, 40

Северный переулок 3, 8, 10, 12, 4а

Спиридоновская улица 7

Старопортофранковская улица 57

Тенистая улица 16/9-В

Тополевая улица 1, 3, 5, 7, 9, 15

Торговая улица 49, 51

Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17

Фонтанская дорога 31.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Дача Ковалевского улица 142, 103/2, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 144, 153/13, 144/2, 144/5, 144/8, 144/3, 144/6, 144/1, 7, 6 лінія, 6, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 9 Лінія, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 12 Лінія, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 132, 6/196, 135, 8 лінія, 5, 231, 3, 227, 18, 142 лінія12, 9, 10 Лінія, 193, 182, 186, 191, 250, 5 лінія, 270, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/15, 103/6, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 144Д

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 1\13203, 195, 1/3, 1/24, 1/7, 1/11, 1/33165, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.

Фото: 12 канал