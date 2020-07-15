Отключение света в Одессе 16 июля: кто завтра останется без электричества?

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 16 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Тепличный переулок 2а, 1, 2, 4
- 2-й Сиротский переулок 4
- 2-й Тепличный переулок 1, 5, 2А, 2, 3, 4, 6, 9, 10
- Горизонтальная улица 49А, 49, 50
- Долгая улица 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86д, 66/1, 86г, 98а, 98Вуч.28, 86а, 86В, 96а, 77/1, 67а, 57а, 70А, 71а, 94Б, 60а, 98б, 45А, 96/33, 69б, 68а, 71б, 61А/1, 98г, 96д, 59а, 86б, 65, 88Г, 88б, 75а, 69А, 81б, 51а, 49а, 121Б, 81А, 71в, 98Ж, 47/2, 96б, 94а, 58/3, 88в, 74а, 77А, 91а, 98в, 86д1, 67, 98Д, 70, 98, 92, 91, 72, 89, 84, 86, 81, 78, 75, 71, 79, 85, 87, 66, 74, 100, 94, 82, 77, 76, 73, 88, 90, 68, 69, 83, 96, 80
- Леонова улица 57
- Линейный переулок 1, 3, 4, 1а, 2, 6
- Люстдорфская дорога 1, 209/, 6, 4, 3, 9, 2, 201, 196а, 183в, 207а, 189, 185В, 189а, 183б, 185Д, 199А, 185Г, 183а, 191а, 7, 183, 193, 187, 179, 181, 191, 197, 201А, 205а, 199, 185, 203а, 205, 195, 185Б, 209, 209/2, 209/3, 207
- Магистральная улица 33, 19А, 33 б, 35а, 34, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 103, 95, 68, 62А, 47В, 41А, 83, 41, 49А, 97, 62, 101, 87, 59, 81, 74А, 74, 64, 55А, 89, 79, 85, 72, 53а, 57, 68д, 70, 59Г, 91, 59А, 105, 93, 51, 45Б, 60, 72А, 43, 66, 99, 12, 5, 11, 6В, 33а, 31В/1, 31Н, 18А, 24, 31в/2, 23, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 21А, 22, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 48, 7, 31д
- Нескучная улица 57, 61, 52А, 52А14, 52, 59
- Новгородская улица 1А
- Ореховая улица 68, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 72А, 194, 80А
- переулок Гагарина 20
- переулок Тимирязева 1, 2
- Писарева улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14Б, 15А, 12Б, 24, 7А, 23а, 5А, 28А, 14/1, 19А, 14А, 9а, 20А, 12А, 21А, 10А
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5
- Псковская улица 8А, 19А, 8, 10, 12, 19, 17А, 17
- Псковский переулок 3, 9/4, 1, 5, 11, 12, 9, 1А, 14, 6, 4, 2, 9/5
- Равенства улица 196
- Сосюры улица 1а, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 59А, 68, 74А, 66А, 71, 76а, 75, 74, 73, 76, 78, 72, 70, 69, 80, 82
- Тимирязева улица 30, 49/8, 37б, 43, 49а/3, 42/2, 49а/51, 19, 27, 44, 38а, 423, 20, 56, 16в, 23, 38/3, 31, 37, 54, 47Д, 46А, 31б, 41, 16, 33а, 35Г44, 41Б, 51, 47, 39а, 47Г, 35, 51а, 39б, 24, 24/3, 22, 49, 50, 21, 16а, 66уч21, 36, 492, 35в, 52, 46, 53, 45, 38б, 24А, 48, 51б, 39/1, 26, 24/1, 29, 38, 42, 49/6, 41а, 15, 18а, 39, 41в, 49/9, 45а, 25, 44а, 33б, 18, 17, 42/1, 28, 40, 33, 37а, 40а
- Ученическая улица 26
- Черноморский переулок 3, 5
С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Педагогическая улица 16, 20, 16/16А, 16а
- Фонтанская дорога 51А, 51Б, 51 а, 51
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 25а, 27А, 30А, 18А, 14А, 32, 34, 35, 36, 38
- 1-й Украинский переулок 1, 2, 9а, 5а, 6а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- 2-й Моторный переулок 4, 6А, 2, 10, 8А, 12
- 2-й переулок Костанди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4А, 7А, 14А, 14, 4Б, 15, 5А
- 2-й Украинский переулок 1, 2
- 3-й переулок Костанди 2, 3, 4, 6, 7, 2Г, 8/3, 2Б, 1/3, 2А, 8, 9, 11, 13, 57
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
- Ивана Мазепы улица 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
- Княжеская улица 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14з
- Коблевская улица 10/12, 14, 18, 20, 14/16
- Костанди улица 14/А, 5/12, 14/4, 14/7, 19, 24, 9, 12/2, 17А, 14/9, 8/3, 12, 13/В-2, 13В, 11, 6е, 13Б-2, 22, 8/5, 25, 8/8, 10, 15А, 20, 22а, 18В, 8/2, 6А, 23, 14/26, 89, 24г, 14/12, 6Д, 14/21, 6Б, 13, 14уч11, 14в, 6к, 14, 147, 86, 87, 14/2, 18, 14/23, 14Ж, 17, 12А, 13Б, 23А, 18А, 18Б, 10В, 14/20, 15/Б, 17В, 13А, 14/24, 16, 24б, 15, 10А, 15В, 7/33, 5/13, 5/4, 7/39, 7/41, 5/11, 7, 5А, 7/5, 5, 722, 6Г, 5/15, 7/29, 6
- Краснослободская улица 50/1, 52/10, 52/4, 52
- Куприна улица 9а
- Ломоносова улица 16а, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7а, 13а, 18б, 10а, 17, 18, 19, 20
- Манежная улица 28, 30, 32, 34, 36
- Матюшенко улица 20б, 3, 4, 6, 8, 5а, 22Б, 9, 21а, 6б, 20а, 5б, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Ольгиевская улица 24, 16/18, 25, 27
- Пастера улица 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Педагогическая улица 46
- Педагогическая улица 46А
- переулок Гаршина 5/7, 5/3, 18
- переулок Ляпунова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
- Пишоновская улица 12/1
- площадь Молодёжи 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 24б, 13а, 14а, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22
- Слободская улица 27, 29, 33
- Софиевская улица 6, 46, 4/6, 2б, 4
- Тракторна вулиця 15А, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 45А, 15, 51а, 7а, 21А, 50 А, 48 А, 39А, 19б, 23А, 27А, 19а, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54
- Училищная улица 2, 4, 6
- Фонтанская дорога 78/24
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 20а, 19а, 17а, 24б, 25/27, 22, 15а, 32а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
С 13:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 3-й Проектируемый переулок 6В, 6В/1
- 4-й Проектируемый переулок 5а, 5, 7, 7а
- 5й Проектуємий пров. 4, 6, 8
- Бригадная улица 67а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 97а, 77, 57А, 54а, 83а, 77А, 73а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
- Ивана Франко улица 47, 47/6, 47/2, 45а, 47/3, 47д.3, 55, 47/1, 47/4, 47/5в, 47/7, 47/5
- Неделина улица 62, 83Б, 87, 95д, 93д, 93в, 89, 101а, 95г, 58/2, 95в, 97, 95б, 107, 111, 60, 86, 85, 82, 93г1, 58, 103, 86а, 90, 93б, 109, 97а, 95, 90а, 85а, 93/2, 93ж, 95а, 89а, 89б, 99а, 93е, 101, 88, 93, 99, 89в, 84, 87а, 93Г, 93а, 93д/2, 107а, 105, 90/1, 85А, 89г, 83, 83а, 81а, 80, 107Б, 81, 107б