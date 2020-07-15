Отключение света в Одессе 16 июля: кто завтра останется без электричества?

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 16 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Тепличный переулок 2а, 1, 2, 4

2-й Сиротский переулок 4

2-й Тепличный переулок 1, 5, 2А, 2, 3, 4, 6, 9, 10

Горизонтальная улица 49А, 49, 50

Долгая улица 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86д, 66/1, 86г, 98а, 98Вуч.28, 86а, 86В, 96а, 77/1, 67а, 57а, 70А, 71а, 94Б, 60а, 98б, 45А, 96/33, 69б, 68а, 71б, 61А/1, 98г, 96д, 59а, 86б, 65, 88Г, 88б, 75а, 69А, 81б, 51а, 49а, 121Б, 81А, 71в, 98Ж, 47/2, 96б, 94а, 58/3, 88в, 74а, 77А, 91а, 98в, 86д1, 67, 98Д, 70, 98, 92, 91, 72, 89, 84, 86, 81, 78, 75, 71, 79, 85, 87, 66, 74, 100, 94, 82, 77, 76, 73, 88, 90, 68, 69, 83, 96, 80

Леонова улица 57

Линейный переулок 1, 3, 4, 1а, 2, 6

Люстдорфская дорога 1, 209/, 6, 4, 3, 9, 2, 201, 196а, 183в, 207а, 189, 185В, 189а, 183б, 185Д, 199А, 185Г, 183а, 191а, 7, 183, 193, 187, 179, 181, 191, 197, 201А, 205а, 199, 185, 203а, 205, 195, 185Б, 209, 209/2, 209/3, 207

Магистральная улица 33, 19А, 33 б, 35а, 34, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 103, 95, 68, 62А, 47В, 41А, 83, 41, 49А, 97, 62, 101, 87, 59, 81, 74А, 74, 64, 55А, 89, 79, 85, 72, 53а, 57, 68д, 70, 59Г, 91, 59А, 105, 93, 51, 45Б, 60, 72А, 43, 66, 99, 12, 5, 11, 6В, 33а, 31В/1, 31Н, 18А, 24, 31в/2, 23, 6а, 44, 12А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 21А, 22, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 29, 13, 6, 28А, 46, 21, 48, 7, 31д

Нескучная улица 57, 61, 52А, 52А14, 52, 59

Новгородская улица 1А

Ореховая улица 68, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 72А, 194, 80А

переулок Гагарина 20

переулок Тимирязева 1, 2

Писарева улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14Б, 15А, 12Б, 24, 7А, 23а, 5А, 28А, 14/1, 19А, 14А, 9а, 20А, 12А, 21А, 10А

Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5

Псковская улица 8А, 19А, 8, 10, 12, 19, 17А, 17

Псковский переулок 3, 9/4, 1, 5, 11, 12, 9, 1А, 14, 6, 4, 2, 9/5

Равенства улица 196

Сосюры улица 1а, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 59А, 68, 74А, 66А, 71, 76а, 75, 74, 73, 76, 78, 72, 70, 69, 80, 82

Тимирязева улица 30, 49/8, 37б, 43, 49а/3, 42/2, 49а/51, 19, 27, 44, 38а, 423, 20, 56, 16в, 23, 38/3, 31, 37, 54, 47Д, 46А, 31б, 41, 16, 33а, 35Г44, 41Б, 51, 47, 39а, 47Г, 35, 51а, 39б, 24, 24/3, 22, 49, 50, 21, 16а, 66уч21, 36, 492, 35в, 52, 46, 53, 45, 38б, 24А, 48, 51б, 39/1, 26, 24/1, 29, 38, 42, 49/6, 41а, 15, 18а, 39, 41в, 49/9, 45а, 25, 44а, 33б, 18, 17, 42/1, 28, 40, 33, 37а, 40а

Ученическая улица 26

Черноморский переулок 3, 5

С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Педагогическая улица 16, 20, 16/16А, 16а

Фонтанская дорога 51А, 51Б, 51 а, 51

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 25а, 27А, 30А, 18А, 14А, 32, 34, 35, 36, 38

1-й Украинский переулок 1, 2, 9а, 5а, 6а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2-й Моторный переулок 4, 6А, 2, 10, 8А, 12

2-й переулок Костанди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4А, 7А, 14А, 14, 4Б, 15, 5А

2-й Украинский переулок 1, 2

3-й переулок Костанди 2, 3, 4, 6, 7, 2Г, 8/3, 2Б, 1/3, 2А, 8, 9, 11, 13, 57

Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31

Ивана Мазепы улица 4, 6а, 9, 6б, 7, 11

Княжеская улица 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14з

Коблевская улица 10/12, 14, 18, 20, 14/16

Костанди улица 14/А, 5/12, 14/4, 14/7, 19, 24, 9, 12/2, 17А, 14/9, 8/3, 12, 13/В-2, 13В, 11, 6е, 13Б-2, 22, 8/5, 25, 8/8, 10, 15А, 20, 22а, 18В, 8/2, 6А, 23, 14/26, 89, 24г, 14/12, 6Д, 14/21, 6Б, 13, 14уч11, 14в, 6к, 14, 147, 86, 87, 14/2, 18, 14/23, 14Ж, 17, 12А, 13Б, 23А, 18А, 18Б, 10В, 14/20, 15/Б, 17В, 13А, 14/24, 16, 24б, 15, 10А, 15В, 7/33, 5/13, 5/4, 7/39, 7/41, 5/11, 7, 5А, 7/5, 5, 722, 6Г, 5/15, 7/29, 6

Краснослободская улица 50/1, 52/10, 52/4, 52

Куприна улица 9а

Ломоносова улица 16а, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7а, 13а, 18б, 10а, 17, 18, 19, 20

Манежная улица 28, 30, 32, 34, 36

Матюшенко улица 20б, 3, 4, 6, 8, 5а, 22Б, 9, 21а, 6б, 20а, 5б, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Ольгиевская улица 24, 16/18, 25, 27

Пастера улица 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Педагогическая улица 46

Педагогическая улица 46А

переулок Гаршина 5/7, 5/3, 18

переулок Ляпунова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12

Пишоновская улица 12/1

площадь Молодёжи 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21

Салтыкова-Щедрина улица 4, 6

Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 24б, 13а, 14а, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22

Слободская улица 27, 29, 33

Софиевская улица 6, 46, 4/6, 2б, 4

Тракторна вулиця 15А, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 45А, 15, 51а, 7а, 21А, 50 А, 48 А, 39А, 19б, 23А, 27А, 19а, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54

Училищная улица 2, 4, 6

Фонтанская дорога 78/24

Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 20а, 19а, 17а, 24б, 25/27, 22, 15а, 32а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32

С 13:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: