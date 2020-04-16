Отключение света в Одессе 16 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 936 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 16 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 12б, 3а, 10а, 7, 12б2, 12/1, 9А, 6а, 8а, 8, 9, 10, 12
- 1-я линия Полностью
- 2-й Китобойный переулок 20, 20А, 22
- 2-й переулок Шишкина 11-А, 4а, 18а, 8, 9б, 14, 12а, 4, 10, 9а, 20, 2Б, 3, 2, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 13, 16а, 9, 1, 18
- 2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 9, 8а/1, 17/1, 12А, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- 3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 14а, 11а, 9а, 7, 10А, 13, 18, 12, 10, 11, 6, 5, 15, 16, 20, 14, 8
- 3-й Украинский переулок 6а, 2, 3, 6б, 1а, 1б, 2А, 4, 6в, 1в, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 3-я Суворовская улица Полностью
- 6-ої ст. Люстдорфської дороги 12, 14А, 8, 7, 13, 9, 10, 11, 15А, 12А, 16, 14
- Академическая улица 36, 37, 48В, 52А, 30А, 47, 39/2, 34В
- Анны Ахматовой улица 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32Б/1, 32а, 27, 34а, 17/19, 28/2, 19/2, 24а, 34Б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- Ёлочная улица 5/2, 36, 5/3, 38а, 42/2, 44а, 44Б, 5/17, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58
- Костанди улица 56А*, 21, 24, 28А, 62А, 27А, 48а, 34В, 38В, 40А, 40Б, 38Б, 34А, 45А, 77А, 40В, 32А, 48/2, 45/2, 34б, 32Б, 77/33, 34/Б-1, 75Б, 49А, 53А, 54А, 75в, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77
- Куприна улица 30-В, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 48в, 34в, 37е, 37а, 36а, 48а, 37б, 45а, 34, 39а, 39/5, 46а, 28-В, 35А, 43б, 39/1, 37В, 32а, 43а, 41а, 28-Б, 34а/1, 48б, 34а, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- Левитана улица 19/3, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67, 19/4, 19/5
- Львовская улица 56, 58, 54/2, 50, 52, 54
- Львовский переулок 1, 3, 10а, 10Б, 10В, 5, 8а, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76, 3/1
- Люстдорфская дорога 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 146а, 146в, 13, 7А, 6/1, 5А, 10А, 146д, 146г, 8А, 14, 15, 146б
- Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 2А, 30а, 84, 3а, 46А, 1А, 16а, 40А, 86, 98, 106, 197, 4а
- Сумская улица 69/2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 52/2, 69а, 14/2, 9а, 69б, 69/1, 23, 4а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 84в, 72, 72Б, 72/А
- Тульская улица 14а, 37/1, 10, 27, 141, 14, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 12, 11, 21, 13, 21А, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 37/Б, 204, 6, 19, 20, 23-Б, 9
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 6а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16а, 10, 8а, 5а, 13а, 3а, 12а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Шишкина улица 39, 21в, 21а1, 1а, 32а, 13, 5в, 40Б, 21б, 28, 3, 7, 24А, 41, 16, 3а, 19/2, 17, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 1, 15, 202, 26, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 18а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 30а, 5а1, 42а, 16а, 15/17, 175, 176, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36А, 14, 7а, 99
- Юннатов улица 1а, 9А, 4, 14, 2а, 12а, 6а, 5, 12, 10, 11, 3а, 6, 7, 1, 15, 1330, 4А, 1Б, 2, 9, 3, 8
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Лазурный переулок 4А, 2
- 3-й Лазурный переулок 9, 10
- 4-й Лазурный переулок 3, 4
- 5-й Лазурный переулок 5, 6
- 6-й Лазурный переулок 4, 6, 7
- Бородинская улица 94 А, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 100а, 68, 96-А, 117/1, 87-А, 109А, 101А, 85-А, 90а, 101Б, 54-А, 119-А, 83а, 48-А, 119Б, 97А, 78-А, 97/1, 83Б, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 99-А
- Гагарина улица 115, 168б, 107б, 166, 133, 119, 125А, 158а, 168А, 158, 146, 146А, 174А, 150А, 107а, 139, 125, 162, 107, 131, 160, 121, 154, 156, 117б, 146б, 148А, 109А, 150, 123, 152А, 137, 174, 133а, 109, 115_Б, 127, 164, 135, 168, 172, 115_А, 170, 117А, 117, 144а, 152, 144, 148, 129
- Гладкова улица 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 263а, 112б, 277а, 259а, 299б, 305а, 243, 299а, 118а, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 299, 124а, 301, 297, 295, 305, 289, 311, 309, 319, 293, 307
- Каменистая улица 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28а, 22а, 21а, 32а, 20а, 17А, 13, 49б, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66
- Кирова (Усатово) улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29А, 17Б, 23/А, 15а, 19А, 35а, 35В, 17А, 27А, 21Б, 23в, 23Г, 21А, 20а, 25А, 1А, 27, 29, 31, 33, 35, 23Б
- Комсомольская улица (Усатово) 82, 86
- Космонавта Комарова улица 25а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6Б, 8А, 11А, 9А, 18/а, 12А, 3А, 4А, 22А, 4/б, 6А, 22В, 2б, 10, 17А, 21в, 19б, 26А, 21А, 2А, 5А, 19А, 12б, 5Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30
- Магистральная улица 86-А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 98, 78А, 100 А, 100, 80/1
- Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 65А, 106А, 84а, 88, 96А, 49А, 112А, 92-А, 80-А, 112/, 118б, 118А, 86/94, 77А, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 118, 120
- Республиканская улица 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 227, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 323а, 343а, 315б, 285а, 307а, 303, 228а, 305а, 313а, 210а, 275а, 220а, 329, 313б, 313, 323, 307, 337, 327, 317, 331, 325, 319, 305, 309, 321, 311, 339
- Хаджибеевская дорога 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 311а, 317а, 379а, 307а, 315а, 335а, 341а, 357б, 361а, 365а, 395, 481а, 429а, 377а, 315в, 357а, 453а, 485а, 487а, 427а, 491а, 473а, 493а, 467а, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академическая улица 18, 16Б, 16А, 16, 16
- Черняховского улица 12В, 12А, 12Б, 12, 16, 18
С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Большая Арнаутская улица 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55
- Лейтенанта Шмидта улица 19
- Малая Арнаутская улица 52, 69, 69А
- Пантелеймоновская улица 56
- Пушкинская улица 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69
С 07:00 по 10:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Нежинская улица 12
- Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44
- Ольгиевская улица 31, 33
- Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41
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