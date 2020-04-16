Отключение света в Одессе 16 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 936 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 16 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 12б, 3а, 10а, 7, 12б2, 12/1, 9А, 6а, 8а, 8, 9, 10, 12

1-я линия Полностью

2-й Китобойный переулок 20, 20А, 22

2-й переулок Шишкина 11-А, 4а, 18а, 8, 9б, 14, 12а, 4, 10, 9а, 20, 2Б, 3, 2, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 13, 16а, 9, 1, 18

2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 9, 8а/1, 17/1, 12А, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 14а, 11а, 9а, 7, 10А, 13, 18, 12, 10, 11, 6, 5, 15, 16, 20, 14, 8

3-й Украинский переулок 6а, 2, 3, 6б, 1а, 1б, 2А, 4, 6в, 1в, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3-я Суворовская улица Полностью

6-ої ст. Люстдорфської дороги 12, 14А, 8, 7, 13, 9, 10, 11, 15А, 12А, 16, 14

Академическая улица 36, 37, 48В, 52А, 30А, 47, 39/2, 34В

Анны Ахматовой улица 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32Б/1, 32а, 27, 34а, 17/19, 28/2, 19/2, 24а, 34Б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Ёлочная улица 5/2, 36, 5/3, 38а, 42/2, 44а, 44Б, 5/17, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58

Костанди улица 56А*, 21, 24, 28А, 62А, 27А, 48а, 34В, 38В, 40А, 40Б, 38Б, 34А, 45А, 77А, 40В, 32А, 48/2, 45/2, 34б, 32Б, 77/33, 34/Б-1, 75Б, 49А, 53А, 54А, 75в, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77

Куприна улица 30-В, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 48в, 34в, 37е, 37а, 36а, 48а, 37б, 45а, 34, 39а, 39/5, 46а, 28-В, 35А, 43б, 39/1, 37В, 32а, 43а, 41а, 28-Б, 34а/1, 48б, 34а, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Левитана улица 19/3, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67, 19/4, 19/5

Львовская улица 56, 58, 54/2, 50, 52, 54

Львовский переулок 1, 3, 10а, 10Б, 10В, 5, 8а, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76, 3/1

Люстдорфская дорога 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 146а, 146в, 13, 7А, 6/1, 5А, 10А, 146д, 146г, 8А, 14, 15, 146б

Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 2А, 30а, 84, 3а, 46А, 1А, 16а, 40А, 86, 98, 106, 197, 4а

Сумская улица 69/2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 52/2, 69а, 14/2, 9а, 69б, 69/1, 23, 4а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72Б, 72/А

Тульская улица 14а, 37/1, 10, 27, 141, 14, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 12, 11, 21, 13, 21А, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 37/Б, 204, 6, 19, 20, 23-Б, 9

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 6а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16а, 10, 8а, 5а, 13а, 3а, 12а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Шишкина улица 39, 21в, 21а1, 1а, 32а, 13, 5в, 40Б, 21б, 28, 3, 7, 24А, 41, 16, 3а, 19/2, 17, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 1, 15, 202, 26, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 18а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 30а, 5а1, 42а, 16а, 15/17, 175, 176, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36А, 14, 7а, 99

Юннатов улица 1а, 9А, 4, 14, 2а, 12а, 6а, 5, 12, 10, 11, 3а, 6, 7, 1, 15, 1330, 4А, 1Б, 2, 9, 3, 8

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Лазурный переулок 4А, 2

3-й Лазурный переулок 9, 10

4-й Лазурный переулок 3, 4

5-й Лазурный переулок 5, 6

6-й Лазурный переулок 4, 6, 7

Бородинская улица 94 А, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 100а, 68, 96-А, 117/1, 87-А, 109А, 101А, 85-А, 90а, 101Б, 54-А, 119-А, 83а, 48-А, 119Б, 97А, 78-А, 97/1, 83Б, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 99-А

Гагарина улица 115, 168б, 107б, 166, 133, 119, 125А, 158а, 168А, 158, 146, 146А, 174А, 150А, 107а, 139, 125, 162, 107, 131, 160, 121, 154, 156, 117б, 146б, 148А, 109А, 150, 123, 152А, 137, 174, 133а, 109, 115_Б, 127, 164, 135, 168, 172, 115_А, 170, 117А, 117, 144а, 152, 144, 148, 129

Гладкова улица 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 263а, 112б, 277а, 259а, 299б, 305а, 243, 299а, 118а, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 299, 124а, 301, 297, 295, 305, 289, 311, 309, 319, 293, 307

Каменистая улица 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28а, 22а, 21а, 32а, 20а, 17А, 13, 49б, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66

Кирова (Усатово) улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29А, 17Б, 23/А, 15а, 19А, 35а, 35В, 17А, 27А, 21Б, 23в, 23Г, 21А, 20а, 25А, 1А, 27, 29, 31, 33, 35, 23Б

Комсомольская улица (Усатово) 82, 86

Космонавта Комарова улица 25а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6Б, 8А, 11А, 9А, 18/а, 12А, 3А, 4А, 22А, 4/б, 6А, 22В, 2б, 10, 17А, 21в, 19б, 26А, 21А, 2А, 5А, 19А, 12б, 5Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30

Магистральная улица 86-А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 98, 78А, 100 А, 100, 80/1

Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 65А, 106А, 84а, 88, 96А, 49А, 112А, 92-А, 80-А, 112/, 118б, 118А, 86/94, 77А, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 118, 120

Республиканская улица 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 227, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 323а, 343а, 315б, 285а, 307а, 303, 228а, 305а, 313а, 210а, 275а, 220а, 329, 313б, 313, 323, 307, 337, 327, 317, 331, 325, 319, 305, 309, 321, 311, 339

Хаджибеевская дорога 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 311а, 317а, 379а, 307а, 315а, 335а, 341а, 357б, 361а, 365а, 395, 481а, 429а, 377а, 315в, 357а, 453а, 485а, 487а, 427а, 491а, 473а, 493а, 467а, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академическая улица 18, 16Б, 16А, 16, 16

Черняховского улица 12В, 12А, 12Б, 12, 16, 18

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Большая Арнаутская улица 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55

Лейтенанта Шмидта улица 19

Малая Арнаутская улица 52, 69, 69А

Пантелеймоновская улица 56

Пушкинская улица 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69

С 07:00 по 10:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Нежинская улица 12

Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

Ольгиевская улица 31, 33

Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

Фото: 0542

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