Отключение света в Одессе 15 сентября: кого ожидает вечер при свечах?

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 15 сентября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Деревообробний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 7, 3б, 11а, 25г, 1а, 2а, 13а, 9а, 8, 25б, 8б, 19в, 25а, 6а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27

З 09:00 за 17:00

1-й Мічманський провулок

2, 3, 3А, 1, 5, 7, 2а

З 10:00 по 18:00

1-й Провулок 8 Березня

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

З 09:00 по 20:00

1-й Провулок Юннатів

4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32

З 09:00 до 19:00

1-й Лютневий провулок

1, 3, 5, 7

З 09:00 по 20:00

1-й Флотський провулок

5, 7а, 7

З 09:00 по 20:00

1-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 2А, 7, 8, 9, 10, 11, 12

З 23:00 по 4:00

1-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

7, 9, 8а / 1, 12А, 17/1, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

З 09:00 до 19:00

1-я лінія 8 Березня

2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 4а, 8, 24а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 , 22, 24

З 09:00 по 20:00

1-я Проектована вулиця

20, 7А, 8А, 7

З 16:00 по 20:00

10-я Суворовська вулиця

1, 3, 7

З 23:00 по 4:00

10-я Суворовська вулиця

19, 21, 22, 23, 19Б, 24

З 09:00 по 20:00

10-я Суворовська вулиця

15а, 4, 6, 8, 11А, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18

З 23:00 по 4:00

10-я вулиця

2, 10А, 3, 3Б, 8, 4, 14, 1А, 3а, 10, 5, 5а, 11, 6, 9, 7, 1, 1Б, 12

З 09:00 по 18:00

11-я лінія Люстдорфської Дороги

7, 9, 11, 12, 13, 14, 16

З 23:00 по 4:00

11-я Суворовська вулиця

1

З 09:00 по 18:00

12-я Суворовська вулиця

17, 18, 17/1, 14, 14а, 16

З 23:00 по 4:00

2-й Керченський провулок

1, 3, 4, 15, 13А, 7, 9, 11, 13

З 23:00 по 4:00

2-й Кустанайський провулок

4, 2а, 2

З 09:00 по 18:00

2-й Мічманського провулок

1, 2, 4, 2/10, 2/9, 2/4, 2/3, 2А, 21, 22, 2/8

З 10:00 по 18:00

2-й Новгородський провулок

6, 2Б, 1б, 1, 7/1, 5а, 5, 2А, 6/2, 4, 14, 7/2, 10/1, 8, 3, 4/2, 9, 3б, 62, 12а, 3А, 2В, 1а, 82, 10

З 09:00 до 19:00

2-й Провулок 8 Березня

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

З 09:00 по 20:00

2-й Лютневий провулок

1А, 1, 7, 7а, 5

З 09:00 по 20:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 09:00 по 20:00

2-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1А, 2, 3, 4, 5, 6А, 6, 20А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 20Б

З 23:00 по 4:00

2-я Садова вулиця

5

З 09:00 за 17:00

2а лінія 6ої ст. Люстдорфської дороги

12А, 16, 14А, 11, 14, 15А, 10, 13

З 09:00 до 19:00

3-й Провулок 8 Березня

4, 5, 6, 8, 10

З 09:00 по 20:00

3-й Провулок Юннатів

1, 2а, 2, 3, 4, 5, 4а, 6

З 09:00 до 19:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 09:00 по 20:00

3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

14

З 23:00 по 4:00

3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

6/1, 11, 12, 13, 14, 15

З 09:00 до 19:00

3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2Б, 1А, 3А, 14, 2В, 3/3 , 11А, 13Б, 2А, 1б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

З 23:00 по 4:00

3-тя лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

З 09:00 по 20:00

36-я лінія

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 43А, 27, 59а, 13А, 25/2, 30 / А, 25/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

З 09:00 по 20:00

37-я лінія

14, 39а, 16, 15, 11, 9, 18, 13, 3а, 3 / В, 5, 4, 6а, 8, 10, 3, 2, 6, 3г, 1, 25, 31а, 12, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 33, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 39

З 09:00 по 20:00

38-я лінія

1, 6, 8, 14, 16а, 2, 3, 3А

З 09:00 за 17:00

38-я лінія

6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

З 09:00 по 20:00

39я Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4А1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

З 09:00 по 20:00

4-й Провулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

З 09:00 по 20:00

4-й Флотський провулок

1

З 09:00 по 20:00

4-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

50

З 09:00 по 20:00

4-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11А, 22Б, 21А, 4а, 17, 1Б, 6А, 18, 19, 21, 22, 26, 26а

З 23:00 по 4:00

4-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

50/1, 31/1, 50/3, 25, 29, 31, 33, 50

З 09:00 по 20:00

4-а лінія 8 Марта

12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

З 09:00 по 20:00

4-а Степова вулиця

41

З 09:00 по 18:00

40а Лінія на житловому масиві

1, 3, 5

З 09:00 по 20:00

41-а лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

З 09:00 по 20:00

41-а лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

З 09:00 за 17:00

42-а лінія

1

З 09:00 за 17:00

42-а лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 10, 12, 14, 16

З 09:00 по 20:00

42-а лінія

2, 3, 4, 5, 6А, 6, 7, 10, 12, 14, 16

З 09:00 за 17:00

42-а лінія

6

З 09:00 по 20:00

43-та лінія

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а

З 09:00 по 20:00

43-та лінія

1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36

З 09:00 за 17:00

44-а лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

З 09:00 по 20:00

45-а лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

З 09:00 по 20:00

46-а лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

З 09:00 по 20:00

47-а лінія

1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

З 09:00 по 20:00

48-а лінія

1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2 / Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

З 09:00 по 20:00

49-а лінія

1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

З 09:00 по 20:00

5-й Провулок 8 Марта

4, 6, 8, 9

З 09:00 по 20:00

5-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 5А, 18а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

З 23:00 по 4:00

5-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

26, 28, 30, 32, 34

З 09:00 по 20:00

5-а лінія 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 09:00 по 20:00

50-а лінія

1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

З 09:00 по 20:00

51-а лілія

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

З 09:00 по 20:00

52-а лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

З 09:00 по 20:00

53-та лінія

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

З 09:00 по 20:00

54-а лінія

15

З 09:00 по 20:00

54-а лінія

1, 3, 5, 7

З 09:00 за 17:00

54-а лінія

1, 3, 5, 7

З 09:00 по 20:00

55-а лінія

1, 3, 5, 7

З 09:00 по 20:00

55-а лінія

1, 3, 5, 7

З 09:00 за 17:00

6-й Провулок 8 Марта

4, 8, 9, 10, 11

З 09:00 по 20:00

6-й Чорноморський провулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

З 09:00 по 20:00

6-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

7, 13/1, 5, 9, 3, 1, 16, 17, 11, 22, 13/2, 22а, 24, 14, 15, 17А

З 23:00 по 4:00

6-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

З 09:00 по 20:00

6-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

2, 4, 6, 8, 10, 12, 18

З 23:00 по 4:00

7-й Провулок 8 Марта

5, 6, 7, 8, 9

З 09:00 по 20:00

7-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

З 09:00 по 20:00

7-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

6б, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20А, 11, 1А, 4А, 7а, 5А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

З 23:00 по 4:00

7-а Суворовська вулиця

15, 43, 49, 51

З 09:00 по 20:00

8 Марта улица

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 21/2, 26, 47А, 43А, 29А, 14А, 37/1, 21А, 37А, 35а, 37В, 7/1, 9А, 15а, 23а, 37Б, 45А, 37/2, 20А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

З 09:00 по 20:00

8-й Провулок 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

З 09:00 по 20:00

8-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а

З 09:00 по 20:00

8-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18А, 5А, 23 /, 16а, 13А, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23, 24

З 23:00 по 4:00

9-й Провулок 8 Марта

1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

З 09:00 по 20:00

9-я Суворовська вулиця

27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33

З 09:00 по 20:00

9-а Суворовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 17а, 5А, 4А, 18а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

З 23:00 по 4:00

9-а вулиця

11, 13А, 15, 5, 4, 14, 15А, 7а, 12, 10, 16, 8, 7, 13, 12а, 6, 6б, 9, 18, 3, 6А

З 09:00 по 18:00

Аграрна вулиця

1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

З 09:00 по 20:00

Адміральський проспект

22/1

З 09:00 по 20:00

Академіка Вільямса вулиця

81/1, 87, 81/3, 81/2, 81, 83

З 09:00 по 18:00

Академіка Гаркавого вулиця

46

З 07:00 до 12:00

Академіка Заболотного вулиця

28, 30, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 41А

З 23:00 по 4:00

Академіка Філатова вулиця

21, 23, 23Б

З 09:00 за 17:00

Олексія Косяченко вулиця

38, 39, 44

З 09:00 по 18:00

Амбулаторний провулок

2, 4, 5, 6, 7, 9А, 11 / А, 6Б, 7А, 11/1, 11/2, 6а, 8, 9, 10, 13, 17

З 10:00 по 18:00

Балтська дорога

47, 58А, 43, 45, 59, 67, 62, 60, 70, 84а, 62/1, 43А, 68, 82, 66, 64А, 64, 75б, 84, 37, 46, 82а

З 09:00 по 20:00

Баркасний провулок

1, 1а, 2, 4

З 09:00 по 20:00

Богдана Хмельницького вулиця

35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

З 08:00 по 18:00

Боженка вулиця

1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9

З 09:00 за 17:00

Бригадна вулиця

51, 51А, 45, 48, 53, 54б, 43Б, 44, 55

З 09:00 по 20:00

Вишнева вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35Д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16 / 1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

З 09:00 по 20:00

Вишневий провулок

4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

З 09:00 по 20:00

Володимира Винниченка вулиця

12, 17, 18, 21, 22, 18а, 23, 24, 27, 29, 31

З 09:00 за 17:00

Воронежская вулиця

13, 13а

З 23:00 по 4:00

Виїзна вулиця

2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 3в, 15, 44А, 14А, 19А, 11а, 34 А, 2/2, 19б, 25а, 10А, 34б, 14 А, 26А, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

З 09:00 по 18:00

В’ячеслава Кирилова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 9а, 32б, 19а, 3а, 14а, 4а, 1б, 36, 38, 40, 42, 1а

З 09:00 по 20:00

Гагаріна проспект

6А, 8А

З 09:00 за 17:00

Гастелло вулиця

78а, 167а, 81, 59, 77, 101, 95, 71, 54, 69, 90, 107, 87, 62, 67, 54б, 97, 54А, 57а, 80, 66, 83а, 93, 56а, 78, 75, 86А, 105, 79, 57, 85, 64, 84, 99, 89, 56, 61, 83, 63, 88, 103, 81а, 86, 87а, 76, 91, 73, 86б, 121, 161, 129, 137, 155, 133а, 115, 157, 131, 167, 113, 123, 153, 141, 109, 147а, 159, 145, 119, 149, 139, 151, 165, 133, 125А, 125, 117, 143А, 147, 135, 143, 163а, 161а, 127, 163, 111, 82

З 09:00 по 18:00

Генерала Бочарова вулиця

2, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 35, 45, 53, 55

З 23:00 по 4:00

Генерала Бочарова вулиця

9

З 09:00 за 17:00

Генерала Бочарова вулиця

1, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 41, 43, 47

З 23:00 по 4:00

Генерала Швигіна вулиця

30А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 6А, 18А, 24, 26, 28, 30

З 09:00 по 20:00

Гераневая вулиця

10А

З 09:00 по 20:00

Героїв оборони Одеси вулиця

16, 18, 30, 14/1, 20, 26, 28, 32, 34

З 23:00 по 4:00

Головна вулиця

31, 22Е, 9а, 3, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5 / 5а, 7а, 1а, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 28, 33, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 27А, 22Г, 14А

З 09:00 по 20:00

Давида Ойстраха вулиця

8, 10

З 23:00 по 4:00

Давида Ойстраха вулиця

6

З 09:00 за 17:00

Давида Ойстраха вулиця

6, 18

З 23:00 по 4:00

Дача Ковалевського вулиця

1, 2, 3, 2/1, 1А, 4, 9 Лінія, 2/2, 2/3, 2/14, 1б, 2а, 8/1, 8, 8а

З 10:00 по 18:00

Дем’янова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

З 09:00 по 20:00

Деревообделочная вулиця

1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 6б, 36, 41а, 4а, 48а, 64б, 3а, 62а, 27а, 43а, 29а, 78а, 6а, 10в, 27в, 14б, 8б, 40а, 62б, 27б, 41б, 39б, 40б, 10б, 78б, 8а, 43б, 7а, 33а, 39а, 25а, 3б, 10а, 29б, 22а, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86

З 09:00 за 17:00

Десантний бульвар

14

З 23:00 по 4:00

Дніпровська вулиця

43, 33А, 49, 14, 50, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 4, 44, 46а, 23, 34, 8, 27, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 24, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А

З 09:00 по 20:00

Дніпровська вулиця

108

З 23:00 по 4:00

Дніпровська вулиця

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 37а, 50, 24А, 38А, 46а, 27а, 50А, 23а, 20А, 51, 25А

З 09:00 по 20:00

Дністровська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2в, 19а, 13, 2а, 14, 15, 16, 17, 19, 2/1

З 09:00 по 18:00

Дністровська вулиця

2Б / 6, 2Б1, 2Б, 2Д

З 09:00 за 17:00

Дністровська вулиця

2Б / 6, 2Б1, 2Б, 2Д, 12, 2Г

З 09:00 по 18:00

Добровольського проспект

70, 74, 78, 80, 82, 120, 122, 124

З 23:00 по 4:00

Добровольського проспект

4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 24/1, 40а, 46А, 46, 48, 50, 52

З 09:00 по 20:00

Добровольського проспект

139 А

З 23:00 по 4:00

Добровольського проспект

24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52

З 09:00 по 20:00

Добровольського проспект

118, 122, 141, 145, 153, 151/3, 151/4, 151/2, 151/5

З 23:00 по 4:00

Добровольського проспект

3, 5, 41, 43, 1а, 3а, 1Б, 57/1, 45, 47, 49, 51

З 09:00 по 20:00

Добровольського проспект

131, 132, 138, 147/1

З 23:00 по 4:00

Добровольського проспект

131

З 09:00 за 17:00

Добровольського проспек

134, 136, 151/1, 139, 147/2, 143, 149/4, 149/3

З 23:00 по 4:00

Добровольського проспект

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 11а, 25б, 33, 33А, 25А, 35

З 09:00 по 20:00

Добровольського проспект

149/1

З 23:00 по 4:00

Добровольського проспект

53, 55, 57, 59, 61

З 09:00 по 20:00

Добровольського проспект

149/2, 72, 76, 155

З 23:00 по 4:00

Довга вулиця

116, 123/2, 114, 102а, 104, 110, 110а, 106а, 102б, 102, 116а, 114а, 108, 109, 113, 101, 105а, 105, 99а, 99б, 107, 99, 93, 117Б, 95, 117а, 112, 103, 88А, 111, 115, 120, 97б, 98з / 48, 118а, 98з48, 118 в, 120а, 97а, 96Д, 118б, 120б, 98Е / 50, 118, 118в, 120в, 121А , 119, 97, 123, 97в, 121, 93а

З 09:00 до 19:00

Донецька вулиця

1, 2, 3, 4, 1А

З 09:00 по 20:00

Жевахова гора

17

З 09:00 по 20:00

Жевахова вулиця

19, 92, 94

З 09:00 по 20:00

Жоліо-Кюрі вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24А, 13А, 20, 17а, 14гар, 2А, 13 / 1, 17а / с5, 21, 23, 24, 25, 26

З 09:00 по 20:00

Задніпровського вулиця

4А, 3А, 15, 11, 22, 131, 24, 12, 14, 4, 27, 19, 8, 10, 23, 20, 27а, 25, 16, 28, 5А, 18, 21, 19А, 30, 10А, 5, 9, 7, 22А, 13, 6, 32, 12а, 26, 17

З 09:00 по 18:00

Задніпровського вулиця

5А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3А, 22А, 12а, 27а, 15, 10А, 4А, 19А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 131

З 09:00 за 17:00

Закарпатська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 52а, 26а, 8а, 27А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209, 29/1

З 09:00 по 20:00

Дзвінка вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 17, 26а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 28А

З 09:00 по 20:00

Зелений проспект

7, 6А, 11, 5, 2, 9, 6б, 13, 6, 16, 2А, 12, 4, 8, 16а

З 09:00 за 17:00

Золотий Берег вулиця

1, 1А, 30/7, 24/26, 30, 9, 6, 9 /, 18, 9/8, 9А, 17, 9/7, 33, 28, 13а, 30/2, 10а, 30/8 , 9/10, 15, 9/5, 9/14, 8А, 4А, 96, 16, 30/11, 30Б, 10, 35а, 12, 5А, 30/1, 22, 35, 9А5, 5, 9 / 4, 6А, 31, 30/10, 20, 8, 37, 13, 7, 4Б, 4, 2, 21/1, 21А, 19, 21Б, 25, 25А, 21, 35б, 29

З 10:00 по 18:00

Зоринськ вулиця

30/1, 22, 24а, 24, 26, 26А, 20, 28, 30, 32

З 09:00 за 17:00

Івана Мазепи вулиця

4, 6а, 9, 6б, 7, 11

З 09:00 за 17:00

Івана Франка вулиця

39, 49, 45А, 41, 45

З 09:00 по 20:00

Ільфа і Петрова вулиця

43/2, 43/1, 41, 43, 49

З 09:00 по 18:00

Іспанська вулиця

1/3, 18а, 3в, 3а, 1, 1а, 3, 2, 8, 13, 3б, 26, 15/4, 15, 24, 2а, 22, 11, 12, 10, 34, 36, 17, 30, 36а, 18, 28, 16, 32, 14

З 09:00 за 17:00

Іспанська провулок

17

З 09:00 за 17:00

Кавказька вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26а, 38а, 24а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

З 09:00 по 20:00

Кавказький провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

З 09:00 по 20:00

Капітана Гаврикова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 12А, 12Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 2а

З 16:00 по 20:00

Капітана Кузнєцова вулиця

73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

З 09:00 по 20:00

Капітана Кузнєцова вулиця

8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 55Б, 32/1, 29А, 67, 30А, 39А, 31А, 33А, 32А, 37А, 42А, 22В, 26А, 54А, 67А, 48а, 92, 94, 98, 100, 102

З 23:00 по 4:00

Кар’єрна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15б, 15а, 16а, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24

З 09:00 по 20:00

Керченська вулиця

51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 72А, 106А, 95, 108а, 105А, 91б, 76а, 77А, 63а, 87Б, 59А, 109А, 82а, 84А, 113, 118А, 102, 131, 112, 125, 111, 121, 109, 123, 108, 101, 118, 110, 116, 103, 117, 105, 107, 119, 114, 104, 97, 98, 99, 106, 96, 100, 115

З 23:00 по 4:00

Керченська вулиця

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

З 09:00 по 20:00

Кишинівська вулиця

10

З 23:00 по 4:00

Конноармейская вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36А, 47/1, 30А, 34, 34А, 37А, 3А, 19/1, 23Б, 18А, 7А, 10А, 39а, 31а, 24А, 2а, 23В, 5А, 21а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 23а

З 09:00 по 20:00

Контр-адмірала Луніна вулиця

15а, 15

З 09:00 по 20:00

Космонавтів вулиця

14, 16, 18

З 09:00 за 17:00

Костанді вулиця

68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 121А, 79/1, 95А, 86А, 76б, 87б, 82А, 97а, 100/1, 100а, 88А, 115, 119А, 91/2, 92а, 69/1, 98А, 68а, 87в, 99А, 100Б, 87а, 80/2, 91б, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 103А

З 09:00 до 19:00

Краснослободская вулиця

50/1, 52/10, 52/4, 52

З 09:00 за 17:00

Кримська вулиця

82, 72А, 80

З 23:00 по 4:00

Курська вулиця

75а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 44а, 81а, 9а, 8, 53б, 16а, 69б, 51а, 89а, 15а, 77а, 64а, 58а, 7а, 30а, 8а, 45а, 11а, 19а, 18а, 80А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

З 09:00 по 20:00

Кустанайська вулиця

2, 4, 2А, 14а, 20а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

З 09:00 за 17:00

Кустанайська вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 2А, 20а, 14а, 16, 3А, 18, 20, 22, 24, 26, 28

З 09:00 по 18:00

Кустанайський провулок

1, 2

З 09:00 по 18:00

Левітана вулиця

30, 32, 36, 38, 40, 42

З 09:00 до 19:00

Лесі Українки вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19А, 8, 32а, 1А, 12А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

З 09:00 по 20:00

Лесі Українки вулиця

36, 38, 40, 42, 44, 64, 66, 68, 72, 64А, 74, 76

З 23:00 по 4:00

Лесі Українки вулиця

86а

З 09:00 по 20:00

Лесі Українки вулиця

31, 33, 35, 31А

З 23:00 по 4:00

Лесі Українки вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

З 09:00 по 20:00

Лісова вулиця

2, 4, 6, 8, 12

З 23:00 по 4:00

Ломоносова вулиця

16а, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7а, 13а, 18б, 10а, 17, 18, 19, 20

З 09:00 за 17:00

Ломоносова вулиця

14, 18, 13а, 13, 15, 16

З 09:00 по 20:00

Луцька вулиця

1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 97/1, 41а, 59а, 95А, 133а, 85А, 121б, 97/2, 29а, 61а, 25А, 7а, 129а, 43, 119а, 121а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135

З 09:00 по 20:00

Львівська вулиця

74, 39б, 782, 78а, 31, 29в, 37, 72, 31а, 31б, 76, 64а, 66а, 39а, 35/37, 66, 78, 37б1, 37б, 64, 641, 76а, 68, 41, 37В, 70, 70а, 39, 33, 37 / Б, 37а, 74/4

З 09:00 до 19:00

Люстдорфська дорога

120, 159

З 09:00 до 19:00

Люстдорфська дорога

148А / 2, 148а / 1

З 09:00 по 20:00

Люстдорфська дорога

139, 141, 149а, 145, 157А, 163а, 175б, 171а, 165А, 147а, 179а / 1, 159а, 155а, 169а, 173а, 147/1, 161а, 151а, 175В, 147, 149, 151, 153, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177

З 09:00 до 19:00

Люстдорфська дорога

152/4, 148/3, 146/3

З 09:00 по 20:00

Люстдорфська дорога

135, 131а, 133а, 129а, 129, 133

З 09:00 до 19:00

Люстдорфська дорога

146/2

З 09:00 по 20:00

Марсельська вулиця

23, 25, 27, 29, 31

З 23:00 по 4:00

Матюшенко вулиця

20б, 3, 4, 6, 8, 5а, 22Б, 9, 21а, 6б, 20а, 5б, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

З 09:00 за 17:00

махачкалінська вулиця

9, 10, 4а, 6, 11

З 23:00 по 4:00

Мелітопольська вулиця

19/1, 1, 3, 5, 7, 58Б, 58А, 46В, 1б, 9, 24А, 19/2, 9А, 15А, 21/2, 21/3, 21/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 54, 56, 58

З 09:00 по 20:00

Михайла Грушевського вулиця

7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 12а, 13 / А, 6А, 21а, 30А, 37а, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

З 09:00 за 17:00

Міцкевича вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

З 09:00 по 20:00

Мічуріна вулиця

21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

З 09:00 по 20:00

Навігаційний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

З 09:00 по 20:00

Миколи Бажана вулиця

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 35А, 33а, 47, 47Б, 53Б, 47А, 37А, 41а, 54А, 29А, 34А, 31А, 48а, 26А, 43А, 36А, 27А, 45А, 42А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

З 09:00 по 18:00

Новаторів вулиця

7, 9, 14, 16, 17, 5А, 5

З 09:00 по 20:00

Новгородська вулиця

26Г / 1, 26Е, 23а, 36а, 33, 18, 26а, 21, 30, 47, 37, 2, 2а, 51, 47А, 22, 29А, 26в, 29, 32, 26, 41, 49а, 19, 43, 26б, 53, 31, 24, 51а, 35, 53а, 27, 49, 28, 19/21, 25, 39, 26г, 32а, 23, 36, 20, 36в, 34, 45, 1, 12а, 6б, 5В, 13, 6, 9, 7, 10а, 6в / 3, 11, 5, 12, 6е, 14А, 6в, 5а, 14а / 3, 4-е, 6Г, 14а / 1, 16, 3а, 8, 6а, 4а, 10, 6Д, 14, 4, 6а / 1, 5Г, 4б, 14/5, 12а / 1, 3, 7/2, 10/2, 16а, 12а / Д3, 15, 17, 28А, 144

З 09:00 до 19:00

Новгородський провулок

3, 3/2, 2, 4

З 09:00 до 19:00

Новомосковська дорога

19

З 10:00 по 00:00

Овідіопольська дорога

9А, 9

З 09:00 по 18:00

Овідіопольська вулиця

21, 23, 30, 32, 34, 37, 39, 32А, 35

З 07:00 до 12:00

Овідіопольська вулиця

24А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 11А, 1А, 7В, 26А, 7Б, 26 а, 1Б, 7Г, 24Б, 1/1, 24, 7А, 1в, 5а, 18А, 14А, 20А, 26, 9А

З 09:00 по 18:00

Овідіопольська вулиця

38, 45

З 16:00 по 20:00

Овідіопольська вулиця

27А, 17, 19, 27, 29, 31

З 07:00 до 12:00

Овідіопольський провулок

4А, 3А, 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 7

З 09:00 по 18:00

Вітчизняна вулиця

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 26А, 16, 4А, 7А, 22А, 19, 4б, 31, 20, 28, 25, 17, 24, 34, 27, 32, 21, 26, 18, 29, 30

З 09:00 за 17:00

Пантелеймонівська вулиця

95

З 09:00 до 19:00

Парковий провулок

75в, 62, 65, 66, 67, 68, 69/2, 68А, 69/1, 69, 71/7, 70, 71, 73, 75, 76

З 09:00 за 17:00

Партизанська вулиця

10в, 3, 4а, 8а, 10а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 30

З 09:00 по 18:00

Паустовського вулиця

31, 31/2, 31/1, 31гар, 29

З 23:00 по 4:00

Педагогічна вулиця

2, 5, 7

З 09:00 до 19:00

Педагогічний провулок

5А, 5

З 09:00 до 19:00

Провулок Олександра Пресич

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

З 09:00 по 20:00

Провулок Бориса Кифоренко

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

З 09:00 по 20:00

Провулок Володимира Терещенка

13а, 7

З 09:00 по 20:00

Провулок Всеволода Змієнко

1, 2, 3, 2б, 3а, 2а, 4 / 1а, 4, 6, 7, 22

З 10:00 по 18:00

Провулок Ігоря Кисельова

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

З 09:00 по 20:00

Провулок Леваневського

1, 3/1, 2а, 2, 11

З 10:00 по 18:00

Провулок Неплях

1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

З 09:00 по 20:00

Провулок Олега Андрійцев

1, 3, 6, 7

З 09:00 по 20:00

Провулок Олега Стороженко

2, 8а, 6, 8, 10

З 09:00 по 20:00

Провулок Трудовий

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а

З 09:00 до 19:00

Провулок Шолохова

1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2

З 09:00 до 19:00

Провулок Юрія Асєєва

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 21, 57а, 1а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

З 09:00 по 20:00

Пісочна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 126А, 138А, 42а, 64а, 86Б, 80А, 148А, 52, 46а, 48а, 36/38, 58а, 60А, 58Б, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

З 09:00 по 20:00

Пестеля вулиця

1, 3, 7, 9, 25А, 11, 13, 19, 25, 27, 29

З 09:00 за 17:00

Петрашевського вулиця

17, 22/1, 22а

З 09:00 по 20:00

Площа Мічуріна

2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а

З 09:00 по 20:00

Площа Молоді

12, 14, 16, 19, 21, 12а, 6

З 09:00 за 17:00

Перемоги вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 5А, 35А, 47б, 43А, 16А, 59А, 28а, 21А, 79А, 26б, 44А, 23А, 45А, 14, 37А, 26 а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

З 09:00 по 20:00

Посівна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

З 09:00 по 20:00

Селищна вулиця

19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33а, 35А, 24а, 28, 29, 30, 31, 33, 35

З 09:00 за 17:00

Селищний провулок

7, 5Б, 5а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11

З 09:00 за 17:00

Поштова вулиця

21, 27, 29, 31, 33, 35, 37

З 09:00 за 17:00

Преображенська вулиця

81, 83, 85

З 09:00 до 19:00

Прирейковий вулиця

12

З 07:00 до 12:00

Прирейковий вулиця

29А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 44, 40Б, 29В, 46, 40А, 42А, 48, 50

З 09:00 по 18:00

Прирейковий вулиця

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 18Б, 24А, 10А, 7А, 28, 5А, 26а, 30, 32, 34, 36, 38

З 07:00 до 12:00

Прирейковий вулиця

2, 4

З 16:00 по 20:00

Проектована вулиця

18А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 5А, 9А, 8А, 12, 6А, 14, 16, 18, 20

З 16:00 по 20:00

Прокатна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1в, 2а, 3а, 1б, 10, 4а, 12, 1а

З 09:00 по 20:00

Радіальна вулиця

1, 2, 4

З 09:00 за 17:00

Роздільна вулиця

43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 / А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49 / А, 41 / Б, 32а, 25, 3 / А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

З 09:00 по 20:00

Ракетна вулиця

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

З 09:00 по 20:00

Релєфна

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

З 09:00 по 20:00

Ростовська вулиця

2, 4, 103А, 107А / 1, 6, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

З 23:00 по 4:00

Ростовська вулиця

1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

З 09:00 по 20:00

Ростовська вулиця

4, 67, 81/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129

З 23:00 по 4:00

Ростовська вулиця

1, 3, 17А, 19А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

З 09:00 по 20:00

Рощева вулиця

13А, 1, 2, 3, 4, 13б, 12Б, 1А, 14А, 12А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

З 07:00 до 12:00

Рибальська вулиця

3/1, 1, 3

З 10:00 по 18:00

Садова вулиця

1, 2, 4, 11а, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

З 23:00 по 4:00

Салтикова-Щедріна вулиця

4, 6

З 09:00 за 17:00

Самодіяльності вулиця

1, 9б, 5А, 2а, 5, 24, 12, 11, 2, 34, 25, 8, 31а, 10, 31, 29А, 23, 32А, 20, 7, 21, 6, 22, 17А, 9, 34А, 3, 17, 28, 30, 26А, 32, 16, 7а, 27А, 19А, 26, 29, 27, 30А, 14А, 4, 19, 14, 29 / А

З 09:00 за 17:00

Літакова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18б, 18а, 11 А, 13 А, 2 Б, 2 А, 12, 13, 14, 16, 18

З 07:00 до 12:00

Літакова вулиця

22

З 09:00 по 18:00

Саші Хорошенко вулиця

11, 13, 14, 15, 14а, 13а, 16, 24б, 24а, 20а, 18, 20, 22

З 09:00 за 17:00

Вівнічний провулок

3, 8, 10, 4а, 12

З 09:00 до 19:00

Семена Палія вулиця

60, 62, 64, 66, 60гар, 68, 72/1, 74/1, 70/1, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118, 84/1

З 23:00 по 4:00

Семена Яхненко вулиця

2 / 11б, 1., 2/18, 2 / 18А, 2/15, 2/19 / г, 2/3, 2/3 / а, 2 / 11а, 2 / 12а, 2 / 11в, 2/19 / д, 2/19 / а, 2/14, 2/3 / в, 2/11, 2 / 18Б, 2/19 / б, 2/3 / г, 2/19 / е, 2/12, 2 / 14а, 2/3 / б, 2/19 / в

З 10:00 по 18:00

Семінарська вулиця

1, 1/3, 1/2, 1/5, 1/6

З 09:00 за 17:00

Сінна вулиця

9, 9а, 3, 3А, 1, 11, 15

З 09:00 по 18:00

Серогодского вулиця

2, 56/58, 51, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 15а, 731, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 58, 60, 62, 39

З 09:00 по 20:00

Сімферопольська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 15а

З 09:00 по 20:00

Слобідська вулиця

27, 29, 33

З 09:00 за 17:00

Соляна вулиця

1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

З 09:00 по 20:00

Спуск 8 Марта

1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

З 09:00 по 20:00

Станкостроительная вулиця

1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 2А, 15, 3 \ 1, 18, 19, 6а

З 09:00 по 18:00

Степова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 А, 9, 10, 11, 12, 14

З 09:00 по 20:00

Стовпова вулиця

2А, 2, 4, 18б, 18А, 6, 18А / 1, 18е, 8, 10, 12, 14, 18, 18д

З 09:00 по 18:00

Стовпова вулиця

22, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А

З 09:00 за 17:00

Стовпова вулиця

1б, 5, 5Б, 9 / Б, 7, 9, 9а, 3, 3А

З 09:00 по 18:00

Сумська вулиця

65а

З 09:00 до 19:00

суперфосфатна вулиця

17а, 1 \ 2, 6, 21, 7, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 16, 13, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В

З 09:00 за 17:00

Тімірязєва вулиця

63з, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74а, 79/1, 68б, 63г, 86В, 63а, 67а, 85а, 70а, 67/1, 88а, 65А, 72, шістьдесят третє, 68 / Б4, 64/15, 66/2, 67/2, 63д, 64/16, 67/5, 77/1, 84г, 73 / 3.7375, 62Б, 84в, 79г, 81а, 75а, 83б, 75Е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 73а, 62 / А, 63Е, 73 / 2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 84а, 80б, 80в, 63ж, 72б, 66уч.21, 64г, 73/1, 64А, 61а, 82а, 62в, 59а, 77а, 59/5, 59/3, 83А, 59/1, 66в, 59/6, 61ж, 61М, 60/1, 55б, 57Б / 1, 57 / А, 59/4, 80г / 1, 63в, 55а, 83в, 80г, 57/2, 57Б / 3, 59 / 5А, 53А / 23, 59/2, 62/7, 61В, 80ж, 80е, 80а, 80Д, 80з, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 602

З 09:00 до 19:00

Тираспольська вулиця

8, 1б, 3а, 1А, 5, 1, 5А, 6, 10А, 2, 10

З 16:00 по 20:00

Тираспольська вулиця

15, 18А, 9Б, 14, 22, 5А, 12, 11, 24А, 24, 9, 21, 13, 17, 18, 19, 19А, 16, 23

З 07:00 до 12:00

Тираспольское шосе

24

З 07:00 до 12:00

Тополева вулиця

1, 3, 5, 7, 9, 15, 17

З 09:00 до 19:00

Глухий кут Леваневського

5, 7, 9, 3/2, 7А, 11

З 10:00 по 18:00

Вузький провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14Г, 5А, 9А, 5б, 4А, 4Б, 11, 13, 14

З 10:00 по 18:00

Умова вулиця

2Г, 45а, 4Б, 49, 47в, 34, 47б, 2б, 4, 12, 47, 47А, 10, 14, 38, 4а, 16, 8, 36, 2, 45, 6, 34а, 2в, 2а

З 16:00 по 20:00

Училищная вулиця

2, 4, 6

З 09:00 за 17:00

Лютнева вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 54а, 1а, 12а, 33а, 49а, 34а, 42Б, 13а, 2а, 55а, 42А, 20/6, 10/2, 23а, 33б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

З 09:00 по 20:00

Фестивальний провулок

2, 3, 11, 12, 1А, 4

З 10:00 по 18:00

Флотська вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29а, 27а, 9а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

З 09:00 по 20:00

Фонтанська дорога

114, 173/2, 118, 165, 173, 165/7

З 10:00 по 18:00

Французький бульвар

14Б, 14, 14А

З 09:00 за 17:00

Хімічна вулиця

1, 2, 3, 4а, 6а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 7а

З 09:00 за 17:00

Горбиста вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

З 09:00 по 20:00

Хутірська вулиця

95Е

З 09:00 по 20:00

Квіткова вулиця

2, 11а, 10, 7/1, 3, 4, 1А, 5, 8, 13, 6, 9, 7, 1, 10А, 11

З 09:00 по 18:00

Центральна вулиця

3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

З 09:00 по 20:00

Шебелинський провулок

3, 12

З 09:00 до 19:00

Шестакова вулиця

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 49а, 31а, 81/2, 43, 37А, 10А, 41А, 17А, 27а, 35а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

З 09:00 по 20:00

Шишкіна вулиця

51

З 09:00 до 19:00

Штурвальна вулиця

19А, 17 / А

З 09:00 по 20:00

Щорса вулиця

120В, 120Б, 118Б, 111, 118В, 122, 110, 124, 117, 120, 118А, 121, 111а, 119, 114, 122/2, 123, 120А, 118, 116, 115, 112

З 09:00 по 18:00

Південна дорога

67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

З 23:00 по 4:00

Яблучна вулиця

1, 2, 3, 1б, 4, 1а

З 09:00 по 20:00

Яші Гордієнко вулиця

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 20а, 15а, 24б, 26, 25/27, 16а, 32а, 17а, 28, 29, 30, 32, 19а

З 09:00 за 17:00