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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 15 октября: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 15 октября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 15 октября, в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 107 домов.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Адмиральский проспект 40/1, 22/1, 40, 42, 40А
  • Академика Королёва улица 122, 104/1, 104, 104/3, 102, 110, 112/1, 112/2, 112, 104/2, 81*, 114, 114/1, 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 112/3
  • Архитекторская улица 14/1, 16, 16/1, 12, 14
  • Багрицкого улица 9, 3А, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 8а
  • Генерала Швыгина улица 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 6А, 40, 18А, 34б
  • Гераневая улица 12, 10А, 5, 10
  • Контр-адмирала Лунина улица 15, 15а
  • Кропивницкого улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 2а, 9А, 12А, 4А, 1/В, 34А, 23А, 3а, 1А, 18/22, 24/26, 12Б, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
  • Люстдорфская дорога 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28/2, 18/6а, 8/14, 23А, 18а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
  • Маршала Жукова проспект 8, 12, 14, 4а, 4, 10
  • Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
  • Новаторов улица 7, 9, 14, 16, 17, 5А, 5
  • Садовая улица 11
  • Садовый переулок 1112, 8а, 6, 7, 8, 10, 11, 6А, 3
  • Скворцова улица 2, 4
  • Фёдора Пишенина улица 21, 26, 24в, 24
  • Хвойный переулок 8в, 2, 8а, 8б, 10/2, 4, 10/4, 2А, 27/1, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 10/3
  • Цегельнозаводська 3, 5, 7, 9, 11, 13, 11А, 5а, 7А, 15, 17, 3А
  • Якова Бреуса улица 1, 3А, 1А, 3, 26/2, 24, 26.

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Александровский проспект 34
  • Богдана Хмельницкого улица 1а, 1, 3, 1/3, 18
  • Болгарская улица 1
  • Базарная улица 91, 93, 95, 120, 1203
  • Генерала Ватутина улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36
  • Дегтярная улица 3, 6, 8, 10
  • Книжный переулок 17
  • Колонтаевская улица 2
  • Комитетская улица 1, 3а, 17/19, 1719, 11171, 11/171, 11/172
  • Кузнечная улица 29, 31, 33, 40
  • Малая Арнаутская улица 82, 84
  • Манежный переулок 4
  • Мечникова улица 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116
  • Мясоедовская улица 5А, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 7А, 25, 7Б, 34/36, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 45
  • Пантелеймоновская улица 72, 74, 95, 99, 101, 128
  • Преображенская улица 94
  • Прохоровская улица 1/3, 3/5, 4В, 4, 4Г, 2, 7, 4/6, 4А, 3Б, 3А, 3, 2/4
  • Садиковская улица 31
  • Серединский сквер 3, 3А, 1
  • Старопортофранковская улица 44, 46а, 133, 44а, 46, 135, 1351
  • Старорезничная улица 20, 28, 35
  • Тираспольская улица 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35
  • Тираспольское шоссе 24
  • Успенская улица 76, 80, 115/117, 78, 115/115, 125
  • Щепной переулок 3, 4, 9.

Фото: konotop.city

 

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