Отключение света в Одессе 15 октября: какие улицы останутся без электричества

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 15 октября, в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 107 домов.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: Адмиральский проспект 40/1, 22/1, 40, 42, 40А

Академика Королёва улица 122, 104/1, 104, 104/3, 102, 110, 112/1, 112/2, 112, 104/2, 81*, 114, 114/1, 116, 118, 118/1, 118/2, 120, 112/3

Архитекторская улица 14/1, 16, 16/1, 12, 14

Багрицкого улица 9, 3А, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 8а

Генерала Швыгина улица 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 6А, 40, 18А, 34б

Гераневая улица 12, 10А, 5, 10

Контр-адмирала Лунина улица 15, 15а

Кропивницкого улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 2а, 9А, 12А, 4А, 1/В, 34А, 23А, 3а, 1А, 18/22, 24/26, 12Б, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Люстдорфская дорога 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28/2, 18/6а, 8/14, 23А, 18а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Маршала Жукова проспект 8, 12, 14, 4а, 4, 10

Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Новаторов улица 7, 9, 14, 16, 17, 5А, 5

Садовая улица 11

Садовый переулок 1112, 8а, 6, 7, 8, 10, 11, 6А, 3

Скворцова улица 2, 4

Фёдора Пишенина улица 21, 26, 24в, 24

Хвойный переулок 8в, 2, 8а, 8б, 10/2, 4, 10/4, 2А, 27/1, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 10/3

Цегельнозаводська 3, 5, 7, 9, 11, 13, 11А, 5а, 7А, 15, 17, 3А

Якова Бреуса улица 1, 3А, 1А, 3, 26/2, 24, 26. С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: Александровский проспект 34

Богдана Хмельницкого улица 1а, 1, 3, 1/3, 18

Болгарская улица 1

Базарная улица 91, 93, 95, 120, 1203

Генерала Ватутина улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Дегтярная улица 3, 6, 8, 10

Книжный переулок 17

Колонтаевская улица 2

Комитетская улица 1, 3а, 17/19, 1719, 11171, 11/171, 11/172

Кузнечная улица 29, 31, 33, 40

Малая Арнаутская улица 82, 84

Манежный переулок 4

Мечникова улица 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116

Мясоедовская улица 5А, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 7А, 25, 7Б, 34/36, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 45

Пантелеймоновская улица 72, 74, 95, 99, 101, 128

Преображенская улица 94

Прохоровская улица 1/3, 3/5, 4В, 4, 4Г, 2, 7, 4/6, 4А, 3Б, 3А, 3, 2/4

Садиковская улица 31

Серединский сквер 3, 3А, 1

Старопортофранковская улица 44, 46а, 133, 44а, 46, 135, 1351

Старорезничная улица 20, 28, 35

Тираспольская улица 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35

Тираспольское шоссе 24

Успенская улица 76, 80, 115/117, 78, 115/115, 125

Щепной переулок 3, 4, 9. Фото: konotop.city