Отключение света в Одессе 15 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 15 августа электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Аэродромный переулок 4 С 12:00 по 17:00 1-й Аэродромный переулок 4 С 09:00 по 17:00 1-й Керченский переулок 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А С 09:00 по 11:00 1-й Керченский переулок 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А С 15:00 по 17:00 1-я линия 39 С 09:00 по 19:00 1-я Садовая улица 16 С 15:00 по 17:00 1-я Садовая улица 10, 14А, 8, 23, 28, 39, 3, 25, 18, 33, 17, 2, 1а, 14, 27, 24, 4, 37, 19, 31, 16, 29, 5, 12, 22, 35, 11, 9, 6, 26, 15, 1, 13, 7, 20 С 09:00 по 11:00 1-я Садовая улица 10, 14А, 8, 23, 28, 39, 3, 25, 18, 33, 17, 2, 1а, 14, 27, 24, 4, 37, 19, 31, 16, 29, 5, 12, 22, 35, 11, 9, 6, 26, 15, 1, 13, 7, 20 С 15:00 по 17:00 1-я Садовая улица 16 С 09:00 по 11:00 10-ая Лінія на житловому масиві 19, 21, 22, 23, 19Б, 24 С 09:00 по 11:00 10-ая Лінія на житловому масиві 15, 20 С 09:00 по 17:00 10-ая Лінія на житловому масиві 19, 21, 22, 23, 19Б, 24 С 15:00 по 17:00 11-а Лінія на житловому масиві 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 С 09:00 по 17:00 12-я Суворовская улица 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24 С 09:00 по 17:00 14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23 С 09:00 по 17:00 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 12 С 15:00 по 17:00 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 12 С 09:00 по 11:00 3-й Керченский переулок 3, 4, 6 С 09:00 по 11:00 3-й Керченский переулок 3, 4, 6 С 15:00 по 17:00 3-я Садовая улица 8, 2а, 23, 15а, 31, 43, 8а2, 19, 6, 9, 9А, 21, 8а1, 33, 39, 3, 25, 2, 37, 29, 1, 4а, 41, 15, 13, 45, 8а, 7, 11а, 49, 27, 35, 4, 11, 5, 47, 17 С 09:00 по 11:00 3-я Садовая улица 18А С 15:00 по 17:00 3-я Садовая улица 18А С 09:00 по 11:00 3-я Садовая улица 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 18А С 15:00 по 17:00 3-я Садовая улица 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 18А С 09:00 по 11:00 3-я Садовая улица 8, 2а, 23, 15а, 31, 43, 8а2, 19, 6, 9, 9А, 21, 8а1, 33, 39, 3, 25, 2, 37, 29, 1, 4а, 41, 15, 13, 45, 8а, 7, 11а, 49, 27, 35, 4, 11, 5, 47, 17 С 15:00 по 17:00 3-я Суворовская улица 26, 28, 32, 30А, 30, 34 С 09:00 по 19:00 36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 25_2, 30/А, 25_1, 13А, 43А, 59а, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 С 15:00 по 17:00 36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 13А, 25_2, 19, 30/А, 25_1, 59а, 43А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 С 09:00 по 11:00 36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 С 15:00 по 17:00 37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3/В, 6а, 14, 15, 16, 18, 3г С 09:00 по 11:00 37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 3г, 39а, 29_3, 18а, 30_1, 25, 3/В, 6а, 3а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 С 15:00 по 17:00 37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 39а, 39, 34, 37, 29_3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 31а, 28, 32, 22, 18а, 30_1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 33 С 09:00 по 11:00 38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14 С 15:00 по 17:00 38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14 С 09:00 по 11:00 39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30 С 15:00 по 17:00 39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30 С 09:00 по 11:00 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50_1, 50_3, 25, 29, 31, 33, 50 С 09:00 по 11:00 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50_1, 50_3, 25, 29, 31, 33, 50 С 15:00 по 17:00 4-я Садовая улица 20, 29, 31 С 15:00 по 17:00 4-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4А, 8, 4Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38 С 09:00 по 11:00 4-я Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4Б, 4А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 38 С 15:00 по 17:00 4-я Садовая улица 29, 31 С 09:00 по 11:00 4-я Садовая улица 6, 8, 18, 26, 36 С 15:00 по 17:00 4-я Суворовская улица 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32А, 33А, 38, 34А, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50 С 09:00 по 19:00 40-а Лінія на житловому масиві 1, 5 С 15:00 по 17:00 40-а Лінія на житловому масиві 1, 5 С 09:00 по 11:00 41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 С 09:00 по 11:00 41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 С 15:00 по 17:00 42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1 С 15:00 по 17:00 42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 6А, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16 С 09:00 по 11:00 42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 6А, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16 С 15:00 по 17:00 42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1 С 09:00 по 11:00 43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 14а, 6, 12а, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 С 15:00 по 17:00 43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а С 09:00 по 11:00 43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36 С 15:00 по 17:00 44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35_1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51 С 09:00 по 11:00 44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35_1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51 С 15:00 по 17:00 45-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 С 15:00 по 17:00 45-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 С 09:00 по 11:00 46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 2а, 35, 11А С 09:00 по 11:00 46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 2а, 35, 11А С 15:00 по 17:00 47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15_1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 С 15:00 по 17:00 47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15_1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 С 09:00 по 11:00 48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 С 09:00 по 11:00 48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 С 15:00 по 17:00 49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 С 09:00 по 11:00 49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 С 15:00 по 17:00 5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А С 09:00 по 19:00 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34 С 15:00 по 17:00 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34 С 09:00 по 11:00 50-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 С 15:00 по 17:00 50-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 С 09:00 по 11:00 51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3_1, 8А, 3_2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 С 09:00 по 11:00 51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3_1, 8А, 3_2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 С 15:00 по 17:00 52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 С 15:00 по 17:00 52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 С 09:00 по 11:00 53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А С 09:00 по 11:00 53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А С 15:00 по 17:00 54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 15 С 09:00 по 11:00 54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 15 С 15:00 по 17:00 54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7 С 09:00 по 11:00 54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7 С 15:00 по 17:00 55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7 С 15:00 по 17:00 55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7 С 09:00 по 11:00 6-я линия 16А, 47А, 18, 45, 41, 18А, 47, 12, 43, 14, 16 С 09:00 по 19:00 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25_1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36 С 09:00 по 11:00 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25_1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36 С 15:00 по 17:00 6-я Садовая улица 69а С 09:00 по 11:00 6-я Садовая улица 69а С 15:00 по 17:00 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А С 09:00 по 11:00 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А С 15:00 по 17:00 7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18 С 09:00 по 19:00 8-а Лінія на житловому масиві 34 С 15:00 по 17:00 8-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а С 09:00 по 11:00 8-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 35, 31Б, 31а С 15:00 по 17:00 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 31, 29а, 31А, 28, 29, 30, 32, 34 С 15:00 по 17:00 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 24, 20А, 19, 22, 23 С 09:00 по 17:00 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А С 09:00 по 11:00 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 33, 26а, 35, 36, 38, 33А, 37, 35А С 15:00 по 17:00 Академика Филатова улица 7, 5/2, 1, 5/3, 7/3, 3/2 С 09:00 по 17:00 Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 С 09:00 по 17:00 Большая Садовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 38А, 50а, 12а, 32, 17а, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52 С 15:00 по 17:00 Большая Садовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 12а, 35, 17а, 38А, 50а, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52 С 09:00 по 11:00 Большая Садовая улица 4, 6, 7, 19, 20, 25, 35, 42, 43, 48 С 15:00 по 17:00 Большая Садовая улица 4, 6, 20, 37, 39, 42, 48 С 09:00 по 11:00 Варненская улица 16, 18, 20, 23, 19А, 19/1, 25-ї Чапаєвської дивізії – мал, 2/2, 2/1, 19Г, 17Д, 16/2, 19Д, 19/8, 17Г, 19/3, 19/2, 17/6, 17/3, 17/4, 18/2, 19/4 С 12:00 по 17:00 Варненская улица 17А, 17/2, 17 С 09:00 по 17:00 Варненская улица 17А, 17/2, 17 С 12:00 по 17:00 Варненская улица 16/4, 16/3, 18/2, 3, 18, 3Г С 09:00 по 17:00 Варненская улица 16/4, 16/3, 25, 25/2 С 12:00 по 17:00 Варненская улица 17/6, 7В, 17/4, 5/3, 19/3, 19/2, 19Д, 19/8, 17Г, 1, 19Г, 17Д, 17/3, 19А, 19/1, 5/2, 5, 20, 16, 16/2, 7/4, 7/3, 7Г, 19/4 С 09:00 по 17:00 Варненская улица 25 С 12:00 по 17:00 Варненская улица 7А, 7, 9, 23, 25, 7/2, 25/2, 7Б С 09:00 по 17:00 Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10_12, 40б, 14, 16_1, 3а, 10_10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43 С 15:00 по 17:00 Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10_12, 40б, 14, 16_1, 3а, 10_10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43 С 09:00 по 11:00 Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а С 15:00 по 17:00 Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а С 09:00 по 11:00 Генерала Ратова улица 2, 8, 10, 4А, 2А, 4, 6 С 09:00 по 17:00 Героев Крут улица 1, 2, 3, 2/4, 2/5, 2/3, 25-ї Чапаєвської дивізії – мал, 2/1, 4, 2/2, 5 С 09:00 по 17:00 Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а С 15:00 по 17:00 Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а С 09:00 по 11:00 Державина улица 3 С 15:00 по 17:00 Державина улица 3 С 09:00 по 11:00 Державина улица 11, 2а, 2, 13, 15, 17, 164 С 15:00 по 17:00 Державина улица Полностью С 09:00 по 11:00 Державина улица Полностью С 15:00 по 17:00 Державина улица 11, 2а, 2, 13, 15, 17, 164 С 09:00 по 11:00 Днепровская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 37а, 50, 24А, 38А, 46а, 27а, 50А, 23а, 20А, 51, 25А С 09:00 по 11:00 Днепровская улица 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51 С 15:00 по 17:00 Днепровская улица 33А, 49, 52 С 09:00 по 11:00 Днепровская улица 49, 52 С 15:00 по 17:00 Добровольского проспект 3, 53, 55, 57, 59, 61, 1Б, 3а, 5, 1а С 15:00 по 17:00 Добровольского проспект 24_1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52 С 09:00 по 11:00 Добровольского проспект 41, 43, 45, 47, 49, 51 С 15:00 по 17:00 Добровольского проспект 3, 1Б, 3а, 5, 1а С 09:00 по 11:00 Добровольского проспект 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 40а, 46, 33А, 11а, 25б, 46А, 48, 50, 52, 24_1 С 15:00 по 17:00 Добровольского проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 33А, 11а, 25б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 С 09:00 по 11:00 Донецкая улица 35а, 1_1, 34, 23, 8, 15а, 37, 28, 17, 33, 25, 24, 27, 14, 19, 31, 22А, 20, 32, 27А, 26А, 15, 29, 13А, 10, 5, 12, 5А, 11, 35, 22, 9а, 28А, 9, 21, 6, 18, 30, 26, 38, 7, 36, 10А, 8Б, 11А, 19А, 13, 16 С 09:00 по 11:00 Донецкая улица 1_1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10А, 35а, 13, 19А, 28А, 9а, 11А, 5А, 1А, 22А, 15а, 13А, 27А, 8Б, 15, 26А, 32, 16, 20, 31, 19, 14, 35, 22, 27, 24, 25, 29, 33, 18, 30, 26, 38, 17, 36, 28, 37, 23, 34, 21 С 15:00 по 17:00 Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А С 09:00 по 11:00 Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А С 09:00 по 11:00 Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А С 15:00 по 17:00 Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17а, 13_1, 2А, 10, 17а_с5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25 С 09:00 по 11:00 Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17а, 13_1, 2А, 10, 17а_с5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25 С 15:00 по 17:00 Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76_1, 86, 71Б, 71А, 88, 90 С 09:00 по 11:00 Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76_1, 86, 71Б, 71А, 88, 90 С 15:00 по 17:00 Капитана Кузнецова улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14 С 09:00 по 11:00 Капитана Кузнецова улица 69, 79, 80, 85, 89, 91Б, 89а, 91А С 09:00 по 17:00 Капитана Кузнецова улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14 С 15:00 по 17:00 Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36А, 37а, 62а, 18а, 12А, 18Б, 19А, 29, 39А, 62Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 С 09:00 по 11:00 Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36А, 37а, 62а, 18а, 12А, 18Б, 19А, 29, 39А, 62Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 С 15:00 по 17:00 Кишинёвская улица 24 С 09:00 по 11:00 Кишинёвская улица 2, 4, 8, 4А, 6, 11, 13 С 15:00 по 17:00 Кишинёвская улица 14, 16, 18, 20 С 09:00 по 11:00 Кишинёвская улица 14, 16, 18, 20 С 15:00 по 17:00 Кишинёвская улица 2, 4, 8, 4А, 6, 11, 13 С 09:00 по 11:00 Кишинёвская улица 24 С 15:00 по 17:00 Конноармейская улица 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 47_1, 34А, 34, 36А, 39а, 23Б, 37А, 23а, 23В, 31а, 30А, 24А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 С 09:00 по 11:00 Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47_1 С 15:00 по 17:00 Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 7А, 2а, 5А, 10А, 19, 3А, 19/1, 20, 21, 21а С 09:00 по 11:00 Космонавта Комарова улица 4а, 2а, 2, 4, 6 С 09:00 по 17:00 Космонавта Комарова улица 31Д/1 С 12:00 по 17:00 Космонавта Комарова улица 31Д/1, 4, 4а С 09:00 по 17:00 Костанди улица 139, 165Б, 141А, 128, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 139А, 155, 157, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 147 С 09:00 по 19:00 Краснова улица 8 С 09:00 по 19:00 Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7а, 77а, 9а, 11а, 16, 81а, 8а, 30а, 15а, 69б, 18а, 16а, 89а, 19а, 75а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 С 15:00 по 17:00 Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 75а, 64а, 81а, 69б, 53б, 44а, 45а, 49, 89а, 77а, 58а, 51а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 С 09:00 по 11:00 Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 44а, 64а, 45а, 64, 51а, 53б, 80А, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82 С 15:00 по 17:00 Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 19а, 15а, 7а, 16а, 9а, 8а, 30а, 80А, 34, 11а, 18а, 36, 40, 42, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82 С 09:00 по 11:00 Леси Украинки улица 86а С 15:00 по 17:00 Леси Украинки улица 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 82Б, 100, 80Б, 102, 84А С 09:00 по 17:00 Леси Украинки улица 86а С 09:00 по 11:00 Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 С 15:00 по 17:00 Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 С 09:00 по 11:00 Ломоносова улица 11а, 10, 11, 12, 13, 14, 13а, 15, 16, 18, 20 С 09:00 по 11:00 Ломоносова улица 11а, 10, 11, 12, 13, 14, 13а, 15, 16, 18, 20 С 15:00 по 17:00 Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29а, 27, 29, 7а С 15:00 по 17:00 Луцкая улица 85, 121б, 123, 113, 101, 121а, 133, 119, 125, 107, 99, 85А, 97_2, 120, 103, 95, 129а, 117, 119а, 129, 97_1, 87, 121, 95А, 133а, 115, 135 С 09:00 по 11:00 Луцкая улица 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 41а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 С 15:00 по 17:00 Луцкая улица 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 41а, 61а, 49, 59а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 С 09:00 по 11:00 Луцкая улица 59, 61, 63, 61а, 85, 121а, 59а, 121б, 133а, 95А, 97_1, 85А, 97_2, 119а, 103, 129а, 120, 117, 135, 129, 99, 87, 121, 95, 125, 115, 119, 133, 101, 113, 123, 107 С 15:00 по 17:00 Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29а, 27, 29, 7а С 09:00 по 11:00 Луцкая улица 65, 67, 69, 71, 73, 75 С 15:00 по 17:00 Льва Симиренко улица 1, 2, 5, 6, 16а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 С 15:00 по 17:00 Льва Симиренко улица 4 С 09:00 по 11:00 Льва Симиренко улица 4 С 15:00 по 17:00 Льва Симиренко улица 1, 2, 5, 6, 16а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 С 09:00 по 11:00 Люстдорфская дорога 146/1, 144/3 С 09:00 по 19:00 Люстдорфская дорога 88а С 09:00 по 17:00 Люстдорфская дорога 142/2 С 09:00 по 19:00 Люстдорфская дорога 27/9, 88в, 27/25, 27/52, 27/31, 27/32, 27/15, 27/47, 27/37, 27/3, 27/18, 27/29, 27/19, 27/50, 27/34, 27/2, 27/43, 27/33, 27/46, 27/12В, 2710/а, 27/, 27/6, 27/26, 27/13, 27/48, 27/23, 27/10, 27/4, 27/5, 27/44, 27/55, 27/36, 27/11, 27/24, 27/21, 27/53, 27/16, 27/40, 27/94, 27/8, 27/173, 27/12, 27/49, 27/54, 27/17, 27/7, 27/27, 27/20, 27/39, 27/45, 27/35, 27/1, 27/30, 27/51, 27/14, 27/42, 27/28, 88б, 27/22 С 09:00 по 17:00 Люстдорфская дорога 142/1, 29б, 148, 142, 35А, 33, 30, 34, 39, 37, 144/1, 38, 36, 35, 41, 32, 143, 29а, 29, 37А С 09:00 по 19:00 Люстдорфская дорога 27/38, 27/42, 86а, 88 С 09:00 по 17:00 Малая Садовая улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2А, 14, 15, 16, 18, 20, 22 С 15:00 по 17:00 Малая Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А, 1А, 15, 16, 17, 18, 20, 22 С 09:00 по 11:00 Малая Садовая улица 5, 11, 1А, 1, 3, 7, 9, 13, 17 С 15:00 по 17:00 Марии Демченко улица Полностью С 09:00 по 19:00 Маршрутная улица 5, 5б, 7В, 3, 7, 9, 1а, 1 С 09:00 по 17:00 Мелитопольская улица 1б, 21_3, 16, 22, 12, 5, 14, 20, 10, 21_1, 58Б, 3, 18, 9, 9А, 7, 11, 24, 24А, 19, 1, 15А, 34, 17, 28, 36, 46, 21, 30, 13, 15, 26, 58, 19_2, 32, 19_1, 21_2, 54, 56, 58А С 09:00 по 11:00 Мелитопольская улица 1б, 21_3, 16, 22, 12, 5, 14, 20, 10, 21_1, 58Б, 3, 18, 9, 9А, 7, 11, 24, 24А, 19, 1, 15А, 34, 17, 28, 36, 46, 21, 30, 13, 15, 26, 58, 19_2, 32, 19_1, 21_2, 54, 56, 58А С 15:00 по 17:00 Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А С 15:00 по 17:00 Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А С 09:00 по 11:00 Молодогвардейская улица 51 С 09:00 по 11:00 Молодогвардейская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 53 С 15:00 по 17:00 Молодогвардейская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 53 С 09:00 по 11:00 Молодогвардейская улица 2, 4, 6, 8, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 С 15:00 по 17:00 Молодогвардейская улица 2, 4, 6, 8, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 С 09:00 по 11:00 Николаевская дорога 51А, 263А, 168в, 168г, 168, 259, 51, 263, 261_1, 261, 257б, 257 С 09:00 по 11:00 Николаевская дорога 168в, 263А, 168, 51А, 51, 259, 168г, 263, 261_1, 261, 257б, 257 С 15:00 по 17:00 переулок Академика Векслера 1 С 15:00 по 17:00 переулок Академика Векслера 1 С 09:00 по 11:00 переулок Державина 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 С 15:00 по 17:00 переулок Державина 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 С 09:00 по 11:00 Песочная улица 1, 2, 3, 4 С 15:00 по 17:00 Песочная улица 10, 20, 28, 40, 48, 50, 54, 48а, 56, 36_38, 84, 64а С 09:00 по 11:00 Песочная улица 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 36_38, 64а, 148А, 86Б, 46а, 50, 58а, 138А, 48а, 58Б, 42а, 60А, 126А, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 С 15:00 по 17:00 Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 126А, 138А, 46а, 42а, 60А, 148А, 58а, 58Б, 86Б, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 С 09:00 по 11:00 Победы улица 14 С 15:00 по 17:00 Победы улица 26а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26б, 21А, 28а, 43А, 44А, 5А, 45А, 35А, 23А, 37А, 16А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 С 09:00 по 11:00 Победы улица 26а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26б, 21А, 28а, 43А, 44А, 5А, 45А, 35А, 23А, 37А, 16А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 С 15:00 по 17:00 Победы улица 47, 48, 79А, 49, 59А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 47б С 09:00 по 11:00 Победы улица 47, 48, 79А, 49, 59А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 47б С 15:00 по 17:00 Победы улица 14 С 09:00 по 11:00 Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15 С 09:00 по 17:00 Раздольная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 53а, 65_1, 39а, 41/Б, 31/А, 2а, 69А, 32а, 25, 49/А, 3/А, 45а, 41А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74 С 15:00 по 17:00 Раздольная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 53а, 65_1, 39а, 41/Б, 31/А, 2а, 69А, 32а, 25, 49/А, 3/А, 45а, 41А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74 С 09:00 по 11:00 Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36 ЛІНІЯ, 13, 18, 43, 49, 51 С 15:00 по 17:00 Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36 ЛІНІЯ, 13, 18, 43, 49, 51 С 09:00 по 11:00 Рельефная улица 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 С 09:00 по 11:00 Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 С 15:00 по 17:00 Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5А, 17А, 15, 12А, 18а, 16, 17, 18, 20, 22, 27 С 09:00 по 11:00 Ромашковая улица 71 С 09:00 по 17:00 Ростовская улица 9, 36 ЛІНІЯ, 19А, 15, 7, 1, 5, 13, 11, 19, 17А, 17, 3, 12 С 09:00 по 11:00 Ростовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 19А, 47, 52_1, 36 ЛІНІЯ, 56а, 51А, 68б, 65_2, 66А, 17А, 62а, 31А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 С 15:00 по 17:00 Ростовская улица 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А С 09:00 по 11:00 Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1А, 19а, 23, 39А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 С 09:00 по 11:00 Садовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1А, 19а, 23, 39А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 С 15:00 по 17:00 Садовая улица 27 С 09:00 по 11:00 Садовая улица 71 С 15:00 по 17:00 Садовая улица 5 С 09:00 по 11:00 Садовая улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 С 15:00 по 17:00 Садовая улица 71 С 09:00 по 11:00 Садовая улица 12/1, 51А, 8, 19, 57, 37, 10, 23, 39, 9, 25, 47б, 6, 67, 17, 33, 53, 59, 45, 3, 21, 55, 2, 45А, 31, 13, 65, 1, 63, 29, 41, 47А, 7, 51, 57А, 59А, 35, 12, 65А, 49А, 47, 11, 4, 5, 49, 61, 43, 27, 15 С 15:00 по 17:00 Садовая улица 12/1, 51А, 8, 19, 57, 37, 10, 23, 39, 9, 25, 47б, 6, 67, 17, 33, 53, 59, 45, 3, 21, 55, 2, 45А, 31, 13, 65, 1, 63, 29, 41, 47А, 7, 51, 57А, 59А, 35, 12, 65А, 49А, 47, 11, 4, 5, 49, 61, 43, 27, 15 С 09:00 по 11:00 Садовая улица 5 С 15:00 по 17:00 Серогодского улица 15а, 56_58, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 39, 51, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 2, 58, 60, 62, 731 С 15:00 по 17:00 Серогодского улица 15а, 1, 39а, 56_58, 2, 37а, 69а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731 С 09:00 по 11:00 Сибирская улица 1, 5, 6, 5ж, 3, 3е, 4Г, 6Д, 2, 4 С 09:00 по 17:00 Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 С 09:00 по 11:00 Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 С 15:00 по 17:00 Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83 С 15:00 по 17:00 Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83 С 09:00 по 11:00 Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 С 09:00 по 17:00 Степная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14 С 09:00 по 11:00 Степная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14 С 15:00 по 17:00 Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 С 09:00 по 17:00 Строительный переулок 4 С 09:00 по 17:00 Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 С 09:00 по 11:00 Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38 С 15:00 по 17:00 Центральная улица 38 С 09:00 по 11:00 Шестакова улица 4, 6, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 35а, 87, 41А, 49а, 37А, 89, 91, 93, 81_2 С 09:00 по 11:00 Шестакова улица 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31а, 27а, 15, 10А, 17А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 67 С 15:00 по 17:00 Шестакова улица 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31а, 27а, 15, 10А, 17А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 67 С 09:00 по 11:00 Шестакова улица 4, 6, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 35а, 87, 41А, 49а, 37А, 89, 91, 93, 81_2 С 15:00 по 17:00 Шклярука улица 4А, 4 С 09:00 по 19:00 Южная дорога 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 49А, 32А, 57А, 18а, 43, 65Б, 41А, 8А, 32б, 44А, 16А, 2А, 22А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 С 09:00 по 11:00 Южная дорога 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 22А, 52, 8А, 44А, 32б, 32А, 18а, 16А, 2А, 54, 56, 58, 60, 62, 73 С 15:00 по 17:00 Южная дорога 38 С 09:00 по 11:00 Южная дорога 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 41А, 51, 65Б, 57А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 49А С 15:00 по 17:00 Южная дорога 73 С 09:00 по 11:00 Южная улица 17, 19, 23, 28, 34, 19/1, 21, 30, 32 С 09:00 по 17:00 Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а С 15:00 по 17:00 Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а С 09:00 по 11:00 Фото: Freepik