Отключение света в Одессе 14 мая: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 577 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Орловський 2, 4, 6

10-ая Лінія на житловому масиві 25, 27, 28, 35А, 29, 29А, 34А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

11-а Лінія на житловому масиві 33В, 25, 33а, 28А, 33Б, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 33, 35

13-а Лінія на житловому масиві 8, 10, 12, 6а, 1, 4, 6, 4а, 2, 3

15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9

19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3

Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 64б, 64в, 73б, 96, 64а

Балтская дорога 12, 153

Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 18а, 24, 27, 29, 31

Добровольского проспект 67, 69

Дорожная улица 7_16, 7_19, 6, 5_5, 36, 48, 7, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 8, 37, 44, 34, 39, 28, 33, 3, 25, 2, 30, 27, 8_31, 4, 7А, 50, 6_8, 7_13, 6А, 7_26, 43, 8_6, 39А, 1, 41, 32, 42, 7_11, 22, 35, 5, 7_12

Еврейская улица 29, 33

Екатерининская улица 45, 47, 49, 51

Жолио-Кюри улица 31г, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31Б, 31_2, 33а_c, 37а, 44А, 31_1, 33а/с524, 31, 31Е, 31д, 31а, 32а\с, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50

Ивана Мазепы улица 6а, 9, 6б, 4, 7, 11

Краснослободская улица 52_4, 50_1, 52_10, 52

Кузнечная улица 19, 21, 23, 25, 28а, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38

Курская улица 97, 99, 101, 103, 105, 113а, 107, 99а, 107а, 109, 111, 113, 115

Латівка Полностью

Леонова улица 57

Леси Украинки улица 2, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 20

Ломоносова улица 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19

Льва Толстого улица 17, 19

Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31К, 31Л, 33/2, 29, 6В, 31Е, 31д, 12б, 31В/1, 33б, 18-А, 33а4, 6а, 31Н, 37А, 31А, 33 б, 16А, 31\4, 50а, 12-А, 39А, 31з, 28-А, 31а7, 21А, 35а, 19А, 33а, 31В, 42а, 31Б, 8А, 31г, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 35/2

Марсельская улица 1

Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20а, 5б, 16, 6б, 20б, 22Б, 21а, 5а, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Нескучная улица 52А14, 52, 57, 59, 52А

Новосельского улица 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Орловская улица 1, 2, 3, 4, 12а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Паустовского улица 31_1

переулок Гагарина 20

площадь Веры Холодной 1, 3

площадь Молодёжи 6, 14, 16, 19, 21, 12а, 12

Посмитного улица 22

Преображенская улица 35А, 27, 37

Садовая улица 11

Садовый переулок 6, 7, 11, 3А, 6А, 8а, 3, 8, 10, 1112

Салтыкова-Щедрина улица 4, 6

Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 13а, 15, 24б, 14а, 24а, 20а, 16, 18, 20, 22

Слободская улица 27, 29, 33

Сосюры улица 1а, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 59А, 66А, 74А, 76а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

Спиридоновская улица 12, 14, 15, 17, 21

Среднефонтанская улица 27А, 30А, 29, 31, 43, 26, 27, 45, 28, 26/28, 30В, 47/51

Среднефонтанский переулок 27А, 27, 16/18, 1618

Тираспольская улица 6

Троицкая улица 36

Училищная улица 2, 4, 6

Хаджибеевская улица 3, 23

Черноморского Казачества улица 95, 97

Шевченко проспект 3, 6, 14, 17, 18, 21, 22, 25

Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 16а, 19а, 32а, 15а, 25_27, 29, 17а, 20а, 30, 32, 24б

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Абрикосовая улица 8/33, 9/29, 8/27, 8/24, 8/29, 8/35, 8/25, 9/32, 8/32, 8/26, 9/33, 8/30, 8/34, 9/34, 9/31, 8/31, 8/28, 9/27, 9/30, 9/28

Вишнёвая улица 11/31, 10/28, 11/30, 11, 10/25, 11л, 10/33, 10/30, 10/31, 10/27, 10/26, 10/32, 11/29, 10/29, 11/26, 11/27

Солнечная улица 12/26, 12/34, 12/27, 12/30, 13/23

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Таїрово Полностью

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Светлая улица 18/21Б

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