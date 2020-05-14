Отключение света в Одессе 14 мая: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 577 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Орловський 2, 4, 6
- 10-ая Лінія на житловому масиві 25, 27, 28, 35А, 29, 29А, 34А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
- 11-а Лінія на житловому масиві 33В, 25, 33а, 28А, 33Б, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 33, 35
- 13-а Лінія на житловому масиві 8, 10, 12, 6а, 1, 4, 6, 4а, 2, 3
- 15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9
- 19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3
- Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 64б, 64в, 73б, 96, 64а
- Балтская дорога 12, 153
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 18а, 24, 27, 29, 31
- Добровольского проспект 67, 69
- Дорожная улица 7_16, 7_19, 6, 5_5, 36, 48, 7, 8_38, 7_40, 37А, 7_14, 8, 37, 44, 34, 39, 28, 33, 3, 25, 2, 30, 27, 8_31, 4, 7А, 50, 6_8, 7_13, 6А, 7_26, 43, 8_6, 39А, 1, 41, 32, 42, 7_11, 22, 35, 5, 7_12
- Еврейская улица 29, 33
- Екатерининская улица 45, 47, 49, 51
- Жолио-Кюри улица 31г, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31Б, 31_2, 33а_c, 37а, 44А, 31_1, 33а/с524, 31, 31Е, 31д, 31а, 32а\с, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50
- Ивана Мазепы улица 6а, 9, 6б, 4, 7, 11
- Краснослободская улица 52_4, 50_1, 52_10, 52
- Кузнечная улица 19, 21, 23, 25, 28а, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38
- Курская улица 97, 99, 101, 103, 105, 113а, 107, 99а, 107а, 109, 111, 113, 115
- Латівка Полностью
- Леонова улица 57
- Леси Украинки улица 2, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 20
- Ломоносова улица 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19
- Льва Толстого улица 17, 19
- Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31К, 31Л, 33/2, 29, 6В, 31Е, 31д, 12б, 31В/1, 33б, 18-А, 33а4, 6а, 31Н, 37А, 31А, 33 б, 16А, 31\4, 50а, 12-А, 39А, 31з, 28-А, 31а7, 21А, 35а, 19А, 33а, 31В, 42а, 31Б, 8А, 31г, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 35/2
- Марсельская улица 1
- Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20а, 5б, 16, 6б, 20б, 22Б, 21а, 5а, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Нескучная улица 52А14, 52, 57, 59, 52А
- Новосельского улица 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99
- Орловская улица 1, 2, 3, 4, 12а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
- Паустовского улица 31_1
- переулок Гагарина 20
- площадь Веры Холодной 1, 3
- площадь Молодёжи 6, 14, 16, 19, 21, 12а, 12
- Посмитного улица 22
- Преображенская улица 35А, 27, 37
- Садовая улица 11
- Садовый переулок 6, 7, 11, 3А, 6А, 8а, 3, 8, 10, 1112
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 13а, 15, 24б, 14а, 24а, 20а, 16, 18, 20, 22
- Слободская улица 27, 29, 33
- Сосюры улица 1а, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 59А, 66А, 74А, 76а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
- Спиридоновская улица 12, 14, 15, 17, 21
- Среднефонтанская улица 27А, 30А, 29, 31, 43, 26, 27, 45, 28, 26/28, 30В, 47/51
- Среднефонтанский переулок 27А, 27, 16/18, 1618
- Тираспольская улица 6
- Троицкая улица 36
- Училищная улица 2, 4, 6
- Хаджибеевская улица 3, 23
- Черноморского Казачества улица 95, 97
- Шевченко проспект 3, 6, 14, 17, 18, 21, 22, 25
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 16а, 19а, 32а, 15а, 25_27, 29, 17а, 20а, 30, 32, 24б
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Абрикосовая улица 8/33, 9/29, 8/27, 8/24, 8/29, 8/35, 8/25, 9/32, 8/32, 8/26, 9/33, 8/30, 8/34, 9/34, 9/31, 8/31, 8/28, 9/27, 9/30, 9/28
- Вишнёвая улица 11/31, 10/28, 11/30, 11, 10/25, 11л, 10/33, 10/30, 10/31, 10/27, 10/26, 10/32, 11/29, 10/29, 11/26, 11/27
- Солнечная улица 12/26, 12/34, 12/27, 12/30, 13/23
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Таїрово Полностью
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Светлая улица 18/21Б