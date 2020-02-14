Отключение света в Одессе 14 февраля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 410 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10-ая Лінія на житловому масиві 15, 20

11-а Лінія на житловому масиві 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

12-я Суворовская улица 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24

14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

22-а Лінія на житловому масиві 2, 4

23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6

24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7

32-я линия 4

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 24, 20А, 19, 22, 23

Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11

Героев обороны Одессы улица 24, 48, 52, 54, 56, 52А, 58, 60, 62, 64, 66

Добровольского проспект 71А, 73, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Жолио-Кюри улица 24, 43, 52, 43а, 64

Капитана Кузнецова улица 69, 79, 80, 85, 89, 93, 89а, 91А, 91Б, 95, 97, 99, 108

Курская улица 161, 123а, 123, 125, 161_1, 165

Леси Украинки улица 45, 47, 82Б, 84А, 49, 80Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

Марсельская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Партизанская улица 10в, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 8, 8а, 4а, 9, 12, 30

Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19

Столбовая улица 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-й Проектируемый переулок 5а

4-я Суворовская улица Полностью

5-я линия Полностью

6-ої ст.Люстдорфської дороги 15, 20А, 24, 22, 14, 19, 19-А, 21А, 20, 23, 18, 17, 21, 13, 10, 9, 35, 27, 12, 31, 16, 37, 24А, 39, 33, 40, 9А, 36, 32, 38, 29, 11, 31а, 25, 39А, 35А, 5, 11а, 7, 14А, 34

6-я линия Полностью

8-я Суворовская улица Полностью

Авдеева-Черноморского улица 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65

Академика Королёва улица 21, 21/1, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31

Бригадная улица 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

Ефима Геллера улица 35, 33а, 82б, 82, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 79а, 82/А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 37

Жаботинского улица 20

Ивана Франко улица 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2

Левитана улица 43, 46, 48, 58а, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602

Неделина улица 83а, 80, 81, 83, 89, 90/1, 107Б, 85А, 89г, 91, 105, 109, 81а

пров.Костеловської 3 Проектований пр 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а

Фото: dnepr.info

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