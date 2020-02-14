Отключение света в Одессе 14 февраля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 410 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 14 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 10-ая Лінія на житловому масиві 15, 20
- 11-а Лінія на житловому масиві 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 12-я Суворовская улица 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24
- 14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 22-а Лінія на житловому масиві 2, 4
- 23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6
- 24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7
- 32-я линия 4
- 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 24, 20А, 19, 22, 23
- Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11
- Героев обороны Одессы улица 24, 48, 52, 54, 56, 52А, 58, 60, 62, 64, 66
- Добровольского проспект 71А, 73, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Жолио-Кюри улица 24, 43, 52, 43а, 64
- Капитана Кузнецова улица 69, 79, 80, 85, 89, 93, 89а, 91А, 91Б, 95, 97, 99, 108
- Курская улица 161, 123а, 123, 125, 161_1, 165
- Леси Украинки улица 45, 47, 82Б, 84А, 49, 80Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
- Марсельская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- Партизанская улица 10в, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 8, 8а, 4а, 9, 12, 30
- Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
- Столбовая улица 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 3-й Проектируемый переулок 5а
- 4-я Суворовская улица Полностью
- 5-я линия Полностью
- 6-ої ст.Люстдорфської дороги 15, 20А, 24, 22, 14, 19, 19-А, 21А, 20, 23, 18, 17, 21, 13, 10, 9, 35, 27, 12, 31, 16, 37, 24А, 39, 33, 40, 9А, 36, 32, 38, 29, 11, 31а, 25, 39А, 35А, 5, 11а, 7, 14А, 34
- 6-я линия Полностью
- 8-я Суворовская улица Полностью
- Авдеева-Черноморского улица 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65
- Академика Королёва улица 21, 21/1, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31
- Бригадная улица 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
- Ефима Геллера улица 35, 33а, 82б, 82, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 79а, 82/А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 37
- Жаботинского улица 20
- Ивана Франко улица 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2
- Левитана улица 43, 46, 48, 58а, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602
- Неделина улица 83а, 80, 81, 83, 89, 90/1, 107Б, 85А, 89г, 91, 105, 109, 81а
- пров.Костеловської 3 Проектований пр 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а
Фото: dnepr.info
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