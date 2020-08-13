Отключение света в Одессе 14 августа: у кого не будет электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1442 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 14 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 23:00 по 03:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Воронежский переулок 1

25-я линия 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 20а, 24, 24а

26-я линия 10а, 11а, 19а, 7, 9, 1а, 27, 14, 24, 19, 12, 8, 2, 22, 15, 25, 10, 5, 20, 4, 21, 13, 1, 18, 16, 3, 3а, 11

27-я линия 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 4а, 8а, 11, 17А, 9а, 17, 3а, 18, 13, 25, 20, 21, 22, 14, 26, 12, 15, 16, 24, 23

28-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 7а, 15/1, 8/2, 9, 13а, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

29-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16А, 11б, 5/2, 7а, 12а, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

30-я линия 1, 3, 5, 7, 8а, 3А, 8, 8Б, 1а, 10, 12, 14

31-я линия 5, 9, 16, 18, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 10

40-летия Обороны Одессы улица 8

Академика Заболотного улица 43А, 27, 35, 41, 39А, 37, 39

Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 20а, 10, 12а, 8/2, 12, 14, 20

Героев обороны Одессы улица 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Десантный бульвар 1, 4, 6, 16, 18

Добровольского проспект 87

Добровольского проспект 85, 89, 93

Капитана Кузнецова улица 103, 110, 112, 114

Крымская улица 62, 63, 64, 66, 70

Курская улица 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 155, 155А, 161а, 157, 139г, 159, 161, 147а

Марсельская улица 26

Орловская улица 33а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 42а, 48а, 23а, 33, 22а, 31а, 47а, 35а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59

Семена Палия улица 94, 96, 84/2

Тульская улица 1, 13, 3а, 3

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 9, 10, 11, 12, 17/1, 8а/1, 13, 12А, 8А, 14, 15, 16, 17

2а лінія 6ої ст. Люстдорфської дороги 11, 14, 15А, 10, 13, 12А, 16, 14А

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 13, 15, 6/1, 11, 12, 14

Генерала Петрова улица 17/2, 17

Генерала Петрова улица 21, 23/1

Генерала Петрова улица 19

Космонавтов улица 38А

Космонавтов улица 48

Космонавтов улица 38

Космонавтов улица 40, 44

Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Гаркавого улица 15, 29, 31, 33, 35, 37а, 37, 48а, 43, 47, 51, 53

Ашхабадская улица 8, 12а, 4, 7, 1, 3, 2, 9, 6, 5, 12б, 19, 14, 25, 17, 21, 16, 15, 12

Бессарабская улица 2, 4, 4Б, 6

Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Болградская улица 2, 3, 4, 22\1, 6, 20/1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26

Бородинская улица 1, 3, 5

Ветеранов Труда улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 11А, 6, 13А, 4Б, 44А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49

Гагарина проспект 1

Генерала Доватора улица 42а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11А, 8, 25Б, 27А, 1а, 17 Б, 19А, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42

Генерала Петрова улица 19

Генерала Петрова улица 17/2, 17, 21, 23/1

Дальницкое шоссе 19

Житомирская улица 21, 51А, 154, 132А, 41, 1, 58, 60, 27, 200, 44, 202, 184б, 186а, 170, 165, 176, 64

Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 2а, 32а, 26а, 28а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 25Б

Космонавтов улица 38

Космонавтов улица 38А, 40, 44

Космонавтов улица 48

Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5/7, 30 А, 40А, 17, 44А, 5Б, 34б, 12А, 8/4, 29А, 56/1, 5А, 38А, 48А, 7б, 14А, 28А, 46А, 5В, 4/2, 18А, 42А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58

Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 14, 16А, 27, 20, 13, 8, 10, 24, 11, 28, 16, 18, 17, 9, 25

Могилевская улица 1

Молодёжная улица 34, 21А, 8а, 3, 8, 10, 24

Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34

Патриотическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 14а, 10, 30а, 21Б, 2А, 22А, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

переулок Гагарина 2а, 3А, 11, 12, 5, 13, 6, 21, 9, 9/1, 1, 11А, 1б, 14А, 8а, 4а, 15, 12а, 2, 10, 12Б, 25, 8, 17, 9а, 3, 18, 14, 4, 19, 9Б, 19а, 16, 13а, 23

Петра Лещенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 15, 13А

Південна-Авангард вулиця 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 35А, 7А, 1Г, 33, 35

Рижська вулиця 4, 5, 1А, 2, 3, 6, 8, 1Б, 1, 7

Самолётная улица 44, 47, 52, 44а

Северная улица 2, 4

Сельская улица 13А

Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19А, 28А, 20/1, 14а, 23А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371

Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24А, 20А, 19А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Солнечная улица 1В, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1Б, 2а, 1а, 23А, 22а, 32, 22Б, 36А, 33, 34, 36, 39, 41

Сталепрокатная улица 1, 2, 7/5, 3Б, 8/1, 3А, 3, 5, 6, 8, 9, 10

Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44А, 23а, 48А, 34А, 4А, 22, 22А, 20А, 42А, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Тираспольская улица 25

Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а

Удельный переулок 6

Улитина улица 23, 25б, 19, 23А, 21, 21А, 25

Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 24а, 25А, 25В, 28, 20А, 46А, 25Б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Базарная улица 1, 2

Веры Инбер улица 11, 12, 11/13, 15, 17

Дальницкая улица 53, 53/5, 53/1

Леонтовича улица 4

Лидерсовский бульвар 17а, 15, 17

переулок Катаева 8

Пушкинская улица 39

Семафорный переулок 4

Семинарская улица 26/28, 11, 24а, 24Б, 18/20, 15б, 13, 15, 18, 24, 1820

Троицкая улица 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: