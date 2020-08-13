Отключение света в Одессе 14 августа: у кого не будет электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1442 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 14 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 23:00 по 03:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Воронежский переулок 1
- 25-я линия 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 20а, 24, 24а
- 26-я линия 10а, 11а, 19а, 7, 9, 1а, 27, 14, 24, 19, 12, 8, 2, 22, 15, 25, 10, 5, 20, 4, 21, 13, 1, 18, 16, 3, 3а, 11
- 27-я линия 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 4а, 8а, 11, 17А, 9а, 17, 3а, 18, 13, 25, 20, 21, 22, 14, 26, 12, 15, 16, 24, 23
- 28-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 7а, 15/1, 8/2, 9, 13а, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22
- 29-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16А, 11б, 5/2, 7а, 12а, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
- 30-я линия 1, 3, 5, 7, 8а, 3А, 8, 8Б, 1а, 10, 12, 14
- 31-я линия 5, 9, 16, 18, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 10
- 40-летия Обороны Одессы улица 8
- Академика Заболотного улица 43А, 27, 35, 41, 39А, 37, 39
- Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 20а, 10, 12а, 8/2, 12, 14, 20
- Героев обороны Одессы улица 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Десантный бульвар 1, 4, 6, 16, 18
- Добровольского проспект 87
- Добровольского проспект 85, 89, 93
- Капитана Кузнецова улица 103, 110, 112, 114
- Крымская улица 62, 63, 64, 66, 70
- Курская улица 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 155, 155А, 161а, 157, 139г, 159, 161, 147а
- Марсельская улица 26
- Орловская улица 33а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 42а, 48а, 23а, 33, 22а, 31а, 47а, 35а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
- Семена Палия улица 94, 96, 84/2
- Тульская улица 1, 13, 3а, 3
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 9, 10, 11, 12, 17/1, 8а/1, 13, 12А, 8А, 14, 15, 16, 17
- 2а лінія 6ої ст. Люстдорфської дороги 11, 14, 15А, 10, 13, 12А, 16, 14А
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 13, 15, 6/1, 11, 12, 14
- Генерала Петрова улица 17/2, 17
- Генерала Петрова улица 21, 23/1
- Генерала Петрова улица 19
- Космонавтов улица 38А
- Космонавтов улица 48
- Космонавтов улица 38
- Космонавтов улица 40, 44
- Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Гаркавого улица 15, 29, 31, 33, 35, 37а, 37, 48а, 43, 47, 51, 53
- Ашхабадская улица 8, 12а, 4, 7, 1, 3, 2, 9, 6, 5, 12б, 19, 14, 25, 17, 21, 16, 15, 12
- Бессарабская улица 2, 4, 4Б, 6
- Библиотечная улица 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская улица 2, 3, 4, 22\1, 6, 20/1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
- Бородинская улица 1, 3, 5
- Ветеранов Труда улица 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 11А, 6, 13А, 4Б, 44А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- Гагарина проспект 1
- Генерала Доватора улица 42а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11А, 8, 25Б, 27А, 1а, 17 Б, 19А, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42
- Генерала Петрова улица 19
- Генерала Петрова улица 17/2, 17, 21, 23/1
- Дальницкое шоссе 19
- Житомирская улица 21, 51А, 154, 132А, 41, 1, 58, 60, 27, 200, 44, 202, 184б, 186а, 170, 165, 176, 64
- Клиновая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 2а, 32а, 26а, 28а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 25Б
- Космонавтов улица 38
- Космонавтов улица 38А, 40, 44
- Космонавтов улица 48
- Крайняя улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5/7, 30 А, 40А, 17, 44А, 5Б, 34б, 12А, 8/4, 29А, 56/1, 5А, 38А, 48А, 7б, 14А, 28А, 46А, 5В, 4/2, 18А, 42А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58
- Левадная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 14, 16А, 27, 20, 13, 8, 10, 24, 11, 28, 16, 18, 17, 9, 25
- Могилевская улица 1
- Молодёжная улица 34, 21А, 8а, 3, 8, 10, 24
- Панаса Мирного улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Патриотическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 14а, 10, 30а, 21Б, 2А, 22А, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- переулок Гагарина 2а, 3А, 11, 12, 5, 13, 6, 21, 9, 9/1, 1, 11А, 1б, 14А, 8а, 4а, 15, 12а, 2, 10, 12Б, 25, 8, 17, 9а, 3, 18, 14, 4, 19, 9Б, 19а, 16, 13а, 23
- Петра Лещенко улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 15, 13А
- Південна-Авангард вулиця 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 35А, 7А, 1Г, 33, 35
- Рижська вулиця 4, 5, 1А, 2, 3, 6, 8, 1Б, 1, 7
- Самолётная улица 44, 47, 52, 44а
- Северная улица 2, 4
- Сельская улица 13А
- Селянская улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19А, 28А, 20/1, 14а, 23А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
- Смоленская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24А, 20А, 19А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- Солнечная улица 1В, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1Б, 2а, 1а, 23А, 22а, 32, 22Б, 36А, 33, 34, 36, 39, 41
- Сталепрокатная улица 1, 2, 7/5, 3Б, 8/1, 3А, 3, 5, 6, 8, 9, 10
- Творческая улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44А, 23а, 48А, 34А, 4А, 22, 22А, 20А, 42А, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Тираспольская улица 25
- Тираспольское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
- Удельный переулок 6
- Улитина улица 23, 25б, 19, 23А, 21, 21А, 25
- Уманская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 24а, 25А, 25В, 28, 20А, 46А, 25Б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Базарная улица 1, 2
- Веры Инбер улица 11, 12, 11/13, 15, 17
- Дальницкая улица 53, 53/5, 53/1
- Леонтовича улица 4
- Лидерсовский бульвар 17а, 15, 17
- переулок Катаева 8
- Пушкинская улица 39
- Семафорный переулок 4
- Семинарская улица 26/28, 11, 24а, 24Б, 18/20, 15б, 13, 15, 18, 24, 1820
- Троицкая улица 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Василия Стуса улица 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 18а, 24, 27, 29, 31
- Генерала Петрова улица 23гар, 27/2, 27/3, 27/1
- Генерала Петрова улица 29, 27/4, 23/5
- Генерала Петрова улица 23/3, 23/4, 23Г5, 23/2
- Генерала Петрова улица 27/4, 23/5
- Днепровская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46а, 24А, 25А, 38А, 44, 27а, 50А, 23а, 20А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 37а
- Добровольского проспект 4, 24, 26, 28, 30, 24/1, 40а, 32, 46А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Донецкая улица 1, 3, 4, 1А, 2
- Ивана Мазепы улица 4, 11, 6а, 9, 6б, 7
- Индийская улица 4, 5, 7, 11, 4а, 3, 9
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 18Б, 19А, 12А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Космонавтов улица 52, 54, 56, 58.
- Космонавтов улица 42, 46
- Космонавтов улица 56, 58.
- Космонавтов улица 52, 54, 56
- Космонавтов улица 42, 46
- Краснослободская улица 52, 50/1, 52/10, 52/4
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 19А, 1А, 32а, 12А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Литовская улица 18Б2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 18Б, 21Б, 23б, 27, 18в, 18А, 23В, 23а, 35а, 18г, 2828а, 21а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 45/1
- Ломоносова улица 3, 6, 7, 8, 10, 11, 16а, 13а, 7а, 18б, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 6б, 20б, 21а, 20а, 22Б, 19, 20, 21, 22
- Монгольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 13, 14, 16, 17, 18
- Онежская улица 38а, 36, 42а, 42б, 50в, 50а, 50б, 38/а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54
- переулок Генерала Вишневского 15, 17, 11/3, 13, 14
- площадь Молодёжи 16, 12а, 6, 12, 14, 19, 21
- Поселковая улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12А, 18, 20, 16а
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Самарская улица 13, 17, 19, 21, 23
- Саши Хорошенко улица 14, 20а, 15, 11, 13, 14а, 16, 24а, 24б, 18, 20, 22, 13а
- Слободская улица 27, 29, 33
- Степана Разина улица 72б, 72А, 72, 72/9, 72/2, 72/3
- Улитина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 1в, 13, 15, 17, 31
- Умова улица 42, 42А
- Урицького вулиця 18а, 11А, 11, 14, 16, 13а, 2Б, 9, 13, 18
- Училищная улица 2, 4, 6
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 16а, 32а, 15а, 25/27, 24б, 17а, 20а, 19а, 24, 26, 28, 29, 30, 32