Отключение света в Одессе 14 апреля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 324 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, Х апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Амундсена 1/9, 2/7, 2/2, 3/6

2-й переулок Амундсена 29А, 2/12, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 25, 5/2, 2, 3/11а, 51, 5/7, 4/3, 60А, 1, 4/5, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 310, 3, 5/6, 4/13, 17А, 21А, 23, 19, 4/11

3-й переулок Амундсена 613, 2А, 612, 6/11

Академика Вильямса улица 33

Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б

Дача Ковалевского улица 136А, 132, 136, 140А, 140

переулок Академика Вильямса 17, 21

переулок Амундсена 1, 24

Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Амундсена 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 37, 110, 111, 3/3, 22А, 24А, 2А, 20А, 17А, 1/8, 2Б, 2/2, 1/7, 13/2, 5А, 19А, 1А, 1/13, 15А, 1717А1, 2/10а, 1/1, 22Б, 1/12, 8А, 19Б, 2/11, 2/4, 10-А, 2/3, 13а, 2/11А, 3/2, 2/8, 24Б, 113, 210, 18а

1-й переулок Амундсена 19-А

2-й переулок Амундсена 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 5/13, 34А, 27А, 17А, 9А, 22А, 24а, 16А, 25А, 11А, 15а, 32, 34, 53, 69

Водный переулок 19, 21, 19А

Дача Ковалевского улица 116А, 112, 110/1, 126А, 119А, 114, 116-Б, 116, 119, 122, 124, 126

переулок Академика Вильямса 18

переулок Амундсена 3/12

Садовского улица 3

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия Полностью

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 9, 8А, 8а/1, 17/1, 12А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

3-я Суворовская улица Полностью

6-ої ст. Люстдорфської дороги 14А, 7, 8, 15А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 12А

Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67

Люстдорфская дорога 146д, 5, 146а, 146в, 146б, 6, 7А, 6/1, 5А, 10А, 146г, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Маршала Жукова проспект 7, 9, 11, 3/2, 3, 5

Маршала Малиновского улица 55, 57, 61, 61/2

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-я Пригородная улица 50, 54А, 54, 15Е

КРАСНОСІЛКА Полностью

Николая Михновского улица 34, 14д, 14б, 44, 18с, 8ж, 18д, 18е, 19

переулок Евгения Бандуренка 16а, 12а, 14а, 16в, 16б, 16, 9а, 11, 13Г, 8в, 9, 12, 6В, 18е, 11а, 18Є, 3А, 10г, 21а, 20, 14, 8л, 20б, 21б, 13в, 10д, 20а, 18, 19, 8г, 18 з, 10е, 8б, 13, 8д, 21в, 13а, 18з, 6Б, 21, 23в

Победы улица 7

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Деволановский спуск 1, 12

Екатерининская площадь 3

Карантинный спуск 1

Ланжероновская улица 2

Ланжероновский спуск 2

Польская улица 7

Польский спуск 6А, 1, 3, 5, 7, 9

Приморская улица 5А, 5

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