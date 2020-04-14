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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 14 апреля: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 14 апреля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 324 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, Х апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й переулок Амундсена 1/9, 2/7, 2/2, 3/6
  • 2-й переулок Амундсена 29А, 2/12, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 25, 5/2, 2, 3/11а, 51, 5/7, 4/3, 60А, 1, 4/5, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 310, 3, 5/6, 4/13, 17А, 21А, 23, 19, 4/11
  • 3-й переулок Амундсена 613, 2А, 612, 6/11
  • Академика Вильямса улица 33
  • Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б
  • Дача Ковалевского улица 136А, 132, 136, 140А, 140
  • переулок Академика Вильямса 17, 21
  • переулок Амундсена 1, 24
  • Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й переулок Амундсена 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 37, 110, 111, 3/3, 22А, 24А, 2А, 20А, 17А, 1/8, 2Б, 2/2, 1/7, 13/2, 5А, 19А, 1А, 1/13, 15А, 1717А1, 2/10а, 1/1, 22Б, 1/12, 8А, 19Б, 2/11, 2/4, 10-А, 2/3, 13а, 2/11А, 3/2, 2/8, 24Б, 113, 210, 18а
  • 1-й переулок Амундсена 19-А
  • 2-й переулок Амундсена 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 5/13, 34А, 27А, 17А, 9А, 22А, 24а, 16А, 25А, 11А, 15а, 32, 34, 53, 69
  • Водный переулок 19, 21, 19А
  • Дача Ковалевского улица 116А, 112, 110/1, 126А, 119А, 114, 116-Б, 116, 119, 122, 124, 126
  • переулок Академика Вильямса 18
  • переулок Амундсена 3/12
  • Садовского улица 3

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия Полностью
  • 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 7, 9, 8А, 8а/1, 17/1, 12А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • 3-я Суворовская улица Полностью
  • 6-ої ст. Люстдорфської дороги 14А, 7, 8, 15А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 12А
  • Левитана улица 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67
  • Люстдорфская дорога 146д, 5, 146а, 146в, 146б, 6, 7А, 6/1, 5А, 10А, 146г, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  • Маршала Жукова проспект 7, 9, 11, 3/2, 3, 5
  • Маршала Малиновского улица 55, 57, 61, 61/2

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 4-я Пригородная улица 50, 54А, 54, 15Е
  • КРАСНОСІЛКА Полностью
  • Николая Михновского улица 34, 14д, 14б, 44, 18с, 8ж, 18д, 18е, 19
  • переулок Евгения Бандуренка 16а, 12а, 14а, 16в, 16б, 16, 9а, 11, 13Г, 8в, 9, 12, 6В, 18е, 11а, 18Є, 3А, 10г, 21а, 20, 14, 8л, 20б, 21б, 13в, 10д, 20а, 18, 19, 8г, 18 з, 10е, 8б, 13, 8д, 21в, 13а, 18з, 6Б, 21, 23в
  • Победы улица 7

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Деволановский спуск 1, 12
  • Екатерининская площадь 3
  • Карантинный спуск 1
  • Ланжероновская улица 2
  • Ланжероновский спуск 2
  • Польская улица 7
  • Польский спуск 6А, 1, 3, 5, 7, 9
  • Приморская улица 5А, 5

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