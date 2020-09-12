Отключение света в Одессе 13 сентября: список адресов

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 13 сентября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 21:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Лузановский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 7А, 2а, 12, 14, 8б
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7А, 2А, 11, 12
- 1-я Сортировочная улица 34, 36, 42А, 42, 44
- 2-й Лузановский переулок 1, 3, 4, 5
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 5, 7, 9, 11, 12, 20Б, 20А, 1А, 14, 16, 18, 20, 22
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 18, 22Б, 21, 13, 21А, 15, 17, 16, 12, 22, 19, 14, 26
- 40-летия Обороны Одессы улица 2
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 13, 14, 15, 17, 18, 19, 18а, 16, 21
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 16, 13Б, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 22а, 17, 17А, 22, 13/2, 14, 15, 24, 13/1, 16
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 22, 23, 24, 20А, 15, 16, 17, 18, 21
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 21, 22, 23, 24, 23/, 19
- Агрономическая улица 118Б, 156, 210А, 212б, 197а, 189а, 164/А, 160а, 176б, 164Б, 160В, 154а, 160Б, 166/Б, 174В, 166а, 199б, 174в, 174з, 189В, 196а, 195а, 176а, 197б, 174б, 174А, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223
- Академика Заболотного улица 67/2, 2, 4, 6, 10, 14
- Академика Заболотного улица 18А, 24, 43, 45, 47, 49, 51
- Академика Заболотного улица 41А
- Академика Заболотного улица 67/1, 29, 31, 33/1, 332
- Академика Заболотного улица 20, 24
- Академика Заболотного улица 12, 22, 67
- Атамана Головатого улица 37, 39, 43б, 33, 35, 43, 44, 45
- Владимира Высоцкого улица 6
- Генерала Бочарова улица 61Б
- Генерала Бочарова улица 65, 69
- Генерала Бочарова улица 57А, 57Б, 61В
- Генерала Бочарова улица 57А, 57В
- Генерала Бочарова улица 61А
- Героев обороны Одессы улица 30
- Героев обороны Одессы улица 26, 28
- Героев обороны Одессы улица 34
- Героев обороны Одессы улица 32
- Давида Ойстраха улица 2
- Десантный бульвар 1, 14, 18
- Десантный бульвар 16
- Днепровская улица 50, 33А, 43, 24, 14, 4, 49, 35, 22, 51, 47, 12, 5, 10, 44, 23, 8, 37, 46а, 34, 31, 24А, 20, 30, 20А, 46, 27, 6, 2, 40, 39, 50А, 18, 28, 25, 33, 32, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 38А, 48, 7, 36, 1, 26, 38, 45, 25А
- Добровольского проспект 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 24/1, 46А, 40а, 50, 52, 123, 125
- Добровольского проспект 127
- Добровольского проспект 129
- Добровольского проспект 3, 1Б, 3а, 5, 1а
- Добровольского проспект 73А, 73, 71А
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 30А, 22В, 26А, 39А, 31А, 37А, 42А, 55Б, 48а, 29А, 54А, 33А, 32/1, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 32А
- Керченская улица 51, 55, 57, 59, 59А, 53
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 19А, 18а, 18Б, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 12А
- Кишинёвская улица 10
- Кольцевая улица 2, 7, 10, 12
- Красная улица 2, 5, 7, 9, 15
- Крымская улица 54, 67, 69
- Крымская улица 58
- Крымская улица 56, 71
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 12А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Леси Украинки улица 36, 38, 40, 42, 44, 64, 66, 64А, 68, 72, 74, 76
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 12
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Лузановская улица 21, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 37/39, 49, 35А, 51, 65, 67
- Марсельская улица 22, 24, 31, 32, 36, 32/1
- Марсельская улица 32/2
- Марсельская улица 36, 32/1, 34
- Марсельская улица 32/3
- Михаила Грушевского улица 39/15, 39/14
- Михаила Грушевского улица 39/15
- Михаила Грушевского улица 39/13
- Михаила Грушевского улица 39/13, 39/14
- Мичурина улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 6а, 22а, 12а, 14а, 2а, 4а, 16а, 16б, 44А, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 20а
- Молодёжная улица 20, 22, 24, 25, 26, 27, 20а, 23а, 28, 6А, 36А, 23б, 29А, 31/1, 21а, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49
- Николаевская дорога 229, 239, 241, 245, 247, 249, 305, 245а, 305А, 307, 229б, 245б, 239/1, 2291, 245В
- Николая Михновского улица 7, 6а, 4е, 4м, 3, 1г, 6б, 4д, 2б, 8, 4к, 6г, 2г, 5а, 31в, 49б, 31г, 29е, 31ж, 23а, 27г, 53, 51, 63, 27в, 49а, 29в, 27д, 49в, 4а, 29г, 49, 27ж, 23б, 29б, 37, 47в, 10в, 2, 6, 2е, 8а, 1, 2в, 1б, 2а, 4в, 5, 12б, 10а, 4, 2/1, 12, 1а, 4б, 4г, 10, 12а, 50
С 23:00 по 04:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 7А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2А
- 10-я Суворовская улица 1, 3, 4, 6, 15а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 11А
- 11-я линия Люстдорфской Дороги 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
- 12-я Суворовская улица 14, 14а, 16, 17, 18, 17/1
- 2-й Керченский переулок 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 5, 7, 9, 11, 12, 20Б, 20А, 1А, 14, 16, 18, 20, 22
- 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 8, 10, 6А, 6
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1б, 20, 2В, 2Б, 11А, 1А, 3/3, 3А, 2А
- 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 13Б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 4а, 2, 3, 4, 11А, 6А, 26а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1Б
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 18, 22Б, 21, 13, 21А, 15, 17, 16, 12, 22, 19, 14, 26
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18а, 5А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 13/1, 13/2, 17А, 17, 22, 24, 22а
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 7а, 20А, 6б, 1А, 4А, 11, 5А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18А, 23, 23/, 13А, 5А, 24, 16а
- 9-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 10, 5А, 4А, 18а, 16А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Академика Заболотного улица 30
- Академика Заболотного улица 41А
- Академика Заболотного улица 49, 51
- Академика Заболотного улица 43, 45, 47, 55
- Академика Заболотного улица 34
- Академика Заболотного улица 28
- Воронежская улица 13, 13а
- Генерала Бочарова улица 2, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47, 53
- Генерала Бочарова улица 7, 12, 35, 45, 55
- Генерала Бочарова улица 1, 3, 5, 15, 17, 19, 35
- Генерала Бочарова улица 8, 10
- Героев обороны Одессы улица 16, 26
- Героев обороны Одессы улица 32
- Героев обороны Одессы улица 28
- Героев обороны Одессы улица 18, 20, 30, 14/1, 34
- Давида Ойстраха улица 6, 8, 10, 18
- Десантный бульвар 14
- Днепровская улица 108
- Добровольского проспект 151/4, 151/3, 122, 153, 151/5, 120, 141, 145
- Добровольского проспект 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 131, 138, 139
- Добровольского проспект 132, 151/1
- Добровольского проспект 122, 124, 134, 136, 147/1
- Добровольского проспект 147/2, 143, 151/2, 155, 149/2, 149/3, 149/4, 139 А, 149/1, 118
- Капитана Кузнецова улица 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 29А, 31А, 32/1, 42А, 33А, 22В, 26А, 54А, 30А, 37А, 51, 32А, 48а, 55Б, 67А, 39А, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 92, 94, 98, 100, 102
- Керченская улица 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82а, 118А, 82, 84А, 105А, 109А, 63а, 72А, 77А, 76а, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131
- Керченская улица 51, 53, 55, 57, 59, 81, 87, 89, 91, 106А, 87Б, 91Б, 108а, 59А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106
- Кишинёвская улица 10
- Крымская улица 80, 82, 72А
- Крымская улица 80
- Леси Украинки улица 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
- Леси Украинки улица 31, 33, 35, 31А
- Лесная улица 2, 4, 6, 8, 12
- Марсельская улица 25, 31
- Марсельская улица 27, 29
- Марсельская улица 23
- Махачкалинская улица 6, 9, 4а, 10, 11
- Новомосковская дорога 19
- Оранжерейный переулок 11А, 11, 11Г, 13, 11Б, 20А, 15, 11В, 17, 19
- Паустовского улица 29, 31/1, 31гар, 31, 31/2
- Ростовская улица 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 103А, 81/1, 85, 107А/1, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129
- Ростовская улица 1, 3, 5, 7, 17А, 19А, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Ростовская улица 4
- Ростовская улица 2, 4
- Ростовская улица 2
- Ростовская улица 4
- Садовая улица 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20
- Садовая улица 2, 11а, 14, 4, 12, 5, 8, 10, 1, 16, 6, 9, 18, 15, 13, 20
- Садовая улица 1, 2
- Сахарова улица 40/1, 38
- Семена Палия улица 84/1, 62, 64, 68, 74/1, 70, 76, 80, 82, 86, 90
- Семена Палия улица 78
- Семена Палия улица 66, 68, 72, 74, 76, 78, 84, 70/1, 72/1, 88, 94
- Семена Палия улица 126/1, 74, 78
- Семена Палия улица 92, 94, 108, 60гар, 60
- Семена Палия улица 70/1, 68, 70, 74/1, 72, 72/1
- Семена Палия улица 118
- Семена Палия улица 76, 92, 94, 96
- Сергея Ядова улица 24а, 26, 58/12, 58а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
- Серогодского улица 2
- Хуторская улица 95г, 94а, 93, 81з/1, 94
- Цимлянская улица 36, 40А, 17, 19, 24, 38, 40, 38А, 21, 46
- Чумацкая улица 7, 41
- Шестакова улица 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 31а, 17А, 27а, 21, 10А, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- Южная дорога 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89