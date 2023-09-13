Отключение света в Одессе 13 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 13 сентября. Многие одесситы до вечера останутся без света.
Южный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Вишневского пер., 1-17, 14,
- Генерала Петрова ул., 36-40, 49-61,
- Героев Крут ул., 38-52,
- Ивана и Юрия Лип ул., 16-20,34, 46- 76,
- Инглеге ул., 20,
- Ицхака Рабина ул., 25,39А-61.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Большая Арнаутская ул., 50-66, 59-91,
- Дюковская ул., 5,
- Екатерининская ул., 72-84/86, 81-93,
- Лермонтовский пер., 11,
- Малая Арнаутская ул., 58- 76, 73-107,
- Мукачевский пер. 6, 6/1, 6/19, 6/5, 6/8, 6Г, 8,4В, 6, 6/1, 6/3, 6/7,
- Александровский просп., 33-41,
- Ониловой пер., 13-17,
- Пантелеймоновская ул., 76,
- Ришельевская ул., 64-68,
- Старорозничная ул., 16/18, 20.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Академика Панкратовой ул., 1-31А, 2-14,
- Владимира Хавкина ул., 1-31,
- Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
- Круговая ул. 10Б-58, 13, 15А, 15Б,41, 49-55,
- Матросская ул., 2,
- Степная ул., 1-31, 2-22,
- Хуторская ул., 15-71, 26-40.
Работы продлятся до 18.00:
- Аграрная ул., 1-21, 2-18,
- Главная ул., 27А,
- Звонкая ул., 28А,
- Закарпатская ул., 33, 36-72, 209,
- Кавказский пер., 1-7, 2-8 ., 35-59, 44-58,
- Посевная ул., 1-34, 2-56,
- Прокатная ул., 4-14, 12, 12А.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.