Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 13 сентября: адреса

Отключение света в Одессе 13 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 13 сентября. Многие одесситы до вечера останутся без света.

Южный РЭС

 Работы продлятся до 19.00:

  • Вишневского пер., 1-17, 14,
  • Генерала Петрова ул., 36-40, 49-61,
  • Героев Крут ул., 38-52,
  • Ивана и Юрия Лип ул., 16-20,34, 46- 76,
  • Инглеге ул., 20,
  • Ицхака Рабина ул., 25,39А-61.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Большая Арнаутская ул., 50-66, 59-91,
  • Дюковская ул., 5,
  • Екатерининская ул., 72-84/86, 81-93,
  • Лермонтовский пер., 11,
  • Малая Арнаутская ул., 58- 76, 73-107,
  • Мукачевский пер. 6, 6/1, 6/19, 6/5, 6/8, 6Г, 8,4В, 6, 6/1, 6/3, 6/7,
  • Александровский просп., 33-41,
  • Ониловой пер., 13-17,
  • Пантелеймоновская ул., 76,
  • Ришельевская ул., 64-68,
  • Старорозничная ул., 16/18, 20.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Академика Панкратовой ул., 1-31А, 2-14,
  • Владимира Хавкина ул., 1-31,
  • Геологическая ул., 9, 9А, 23А,
  • Круговая ул. 10Б-58, 13, 15А, 15Б,41, 49-55,
  • Матросская ул., 2,
  • Степная ул., 1-31, 2-22,
  • Хуторская ул., 15-71, 26-40.

Работы продлятся до 18.00:

  • Аграрная ул., 1-21, 2-18,
  • Главная ул., 27А,
  • Звонкая ул., 28А,
  • Закарпатская ул., 33, 36-72, 209,
  • Кавказский пер., 1-7, 2-8 ., 35-59, 44-58,
  • Посевная ул., 1-34, 2-56,
  • Прокатная ул., 4-14, 12, 12А.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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