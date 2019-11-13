Отключение света в Одессе 13 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 927 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6

3-й Украинский переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а

Анны Ахматовой улица 28/2, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 19/2, 32Б/1, 32а, 24а, 17/19, 25, 17/1, 26, 27, 28, 30, 32

Ёлочная улица 42/2, 5/3, 58, 44Б, 54, 44, 56, 52, 38а, 38, 42, 44а, 48, 36, 5/2, 5/17, 46

Костанди улица 21, 24, 28, 31, 41, 43, 27А, 26, 29, 28А

Костанди улица 34б, 34А, 40В, 38Б, 44, 34, 39, 40Б, 40А, 32А, 38В, 36, 34В, 38, 32Б, 32, 42, 40

Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

4-й Стахановский переулок 1, 2, 3, 4

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Авдеева-Черноморского улица 4л

Академика Вильямса улица 55, 61

Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

Анны Ахматовой улица 36

Героев Крут улица 10, 8а, 14а, 14, 16, 10а, 12

Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 144Д, 103/18, 111-Ф, 144/10, 111/О, 103/18А, 103/17, 142/5, 111/К, 111-Л, 11 Лінія, 103/13а13, 10 Лінія, 135, 111-Н, 9 Лінія, 153/13, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 7 Лінія, 103/6, 103/5, 6 лінія, 142/43, 2/130, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 6/196, 7 лінія, 144/5, 144/3, 144/6, 144/1, 142 лінія12, 8 Лінія, 8 лінія, 12 Лінія, 144Ж, 5 лінія, 107/109, 103/12, 132/А, 103/13, 111/С, 111/Р, 111/М, 144а, 111/П, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217

Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15

Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

Курортный переулок 2/1, 2/3, 2/2, 2/5

Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

Маловского улица 6

Мациевской улица 24, 25, 27, 28, 30, 32, 25А

Окружная улица 14/3, 8/11, 14в3, 14а, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 18/9, 18/7, 18, 18А, 18/1, 18/5, 3/7, 16, 7, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 9ж, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 9г, 8Б

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Александра Стурдзы 1

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Аполлона Скальковского 7/9, 8, 9

переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

переулок Ковалевского 9

Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46

Пишоновская улица 1, 6

Посмитного улица 25/15, 25А, 25, 33, 27А, 27

Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/3, 1\13203, 1/1, 1/11, 1/7, 1/33165, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Равенства улица 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а

Слободская улица 23, 24, 23б, 34а, 28, 37а, 23а, 36а, 37в, 32а, 28а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 33а

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

тупик Леваневского 4а, 9

Урожайная улица 10б, 28-Г, 20, 28-Д, 28Г, 4, 24, 5г/1, 22А, 24а, 28Б, 18, 28, 181, 5г, 10, 8, 5к, 16а, 12а, 38, 28в, 26а, 8а, 26, 28н, 7б, 5/4, 5е, 6, 7, 18а, 8/1, 9, 22, 5а, 10а, 5д, 163, 5, 14а, 12, 16, 32, 142, 29, 20Б, 28А, 202, 28д

Фонтанская дорога 69, 30/32, 67, 67а, 69А, 69/, 67А, 129, 30А, 30В, 30Б, 69/16

Харьковская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а

Чубаевская улица 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11, 11а, 11а/1, 11/5

Шишкина улица 39

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а

4-й Стахановский переулок 1, 2, 3, 4

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Авдеева-Черноморского улица 4л

Академика Вильямса улица 55, 61

Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а

Анны Ахматовой улица 36

Героев Крут улица 10, 8а, 14а, 14, 16, 10а, 12

Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 144Д, 103/18, 111-Ф, 144/10, 111/О, 103/18А, 103/17, 142/5, 111/К, 111-Л, 11 Лінія, 103/13а13, 10 Лінія, 135, 111-Н, 9 Лінія, 153/13, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 7 Лінія, 103/6, 103/5, 6 лінія, 142/43, 2/130, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 6/196, 7 лінія, 144/5, 144/3, 144/6, 144/1, 142 лінія12, 8 Лінія, 8 лінія, 12 Лінія, 144Ж, 5 лінія, 107/109, 103/12, 132/А, 103/13, 111/С, 111/Р, 111/М, 144а, 111/П, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217

Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15

Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в

Курортный переулок 2/1, 2/3, 2/2, 2/5

Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58

Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В

Маловского улица 6

Мациевской улица 24, 25, 27, 28, 30, 32, 25А

Окружная улица 14/3, 8/11, 14в3, 14а, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 18/9, 18/7, 18, 18А, 18/1, 18/5, 3/7, 16, 7, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 9ж, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 9г, 8Б

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Александра Стурдзы 1

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Аполлона Скальковского 7/9, 8, 9

переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21

переулок Ковалевского 9

Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46

Пишоновская улица 1, 6

Посмитного улица 25/15, 25А, 25, 33, 27А, 27

Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/3, 1\13203, 1/1, 1/11, 1/7, 1/33165, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Равенства улица 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44

Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а

Слободская улица 23, 24, 23б, 34а, 28, 37а, 23а, 36а, 37в, 32а, 28а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 33а

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б

тупик Леваневского 4а, 9

Урожайная улица 10б, 28-Г, 20, 28-Д, 28Г, 4, 24, 5г/1, 22А, 24а, 28Б, 18, 28, 181, 5г, 10, 8, 5к, 16а, 12а, 38, 28в, 26а, 8а, 26, 28н, 7б, 5/4, 5е, 6, 7, 18а, 8/1, 9, 22, 5а, 10а, 5д, 163, 5, 14а, 12, 16, 32, 142, 29, 20Б, 28А, 202, 28д

Фонтанская дорога 69, 30/32, 67, 67а, 69А, 69/, 67А, 129, 30А, 30В, 30Б, 69/16

Харьковская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а

Чубаевская улица 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11, 11а, 11а/1, 11/5

Шишкина улица 39

Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А

Фото: СТС

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