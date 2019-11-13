Отключение света в Одессе 13 ноября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 927 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 13 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6
- 3-й Украинский переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а
- Анны Ахматовой улица 28/2, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 19/2, 32Б/1, 32а, 24а, 17/19, 25, 17/1, 26, 27, 28, 30, 32
- Ёлочная улица 42/2, 5/3, 58, 44Б, 54, 44, 56, 52, 38а, 38, 42, 44а, 48, 36, 5/2, 5/17, 46
- Костанди улица 21, 24, 28, 31, 41, 43, 27А, 26, 29, 28А
- Костанди улица 34б, 34А, 40В, 38Б, 44, 34, 39, 40Б, 40А, 32А, 38В, 36, 34В, 38, 32Б, 32, 42, 40
- Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 4-й Стахановский переулок 1, 2, 3, 4
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Авдеева-Черноморского улица 4л
- Академика Вильямса улица 55, 61
- Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а
- Анны Ахматовой улица 36
- Героев Крут улица 10, 8а, 14а, 14, 16, 10а, 12
- Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 144Д, 103/18, 111-Ф, 144/10, 111/О, 103/18А, 103/17, 142/5, 111/К, 111-Л, 11 Лінія, 103/13а13, 10 Лінія, 135, 111-Н, 9 Лінія, 153/13, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 7 Лінія, 103/6, 103/5, 6 лінія, 142/43, 2/130, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 6/196, 7 лінія, 144/5, 144/3, 144/6, 144/1, 142 лінія12, 8 Лінія, 8 лінія, 12 Лінія, 144Ж, 5 лінія, 107/109, 103/12, 132/А, 103/13, 111/С, 111/Р, 111/М, 144а, 111/П, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217
- Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15
- Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в
- Курортный переулок 2/1, 2/3, 2/2, 2/5
- Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
- Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
- Маловского улица 6
- Мациевской улица 24, 25, 27, 28, 30, 32, 25А
- Окружная улица 14/3, 8/11, 14в3, 14а, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 18/9, 18/7, 18, 18А, 18/1, 18/5, 3/7, 16, 7, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 9ж, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 9г, 8Б
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Александра Стурдзы 1
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Аполлона Скальковского 7/9, 8, 9
- переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21
- переулок Ковалевского 9
- Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46
- Пишоновская улица 1, 6
- Посмитного улица 25/15, 25А, 25, 33, 27А, 27
- Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/3, 1\13203, 1/1, 1/11, 1/7, 1/33165, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Равенства улица 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
- Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а
- Слободская улица 23, 24, 23б, 34а, 28, 37а, 23а, 36а, 37в, 32а, 28а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 33а
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б
- тупик Леваневского 4а, 9
- Урожайная улица 10б, 28-Г, 20, 28-Д, 28Г, 4, 24, 5г/1, 22А, 24а, 28Б, 18, 28, 181, 5г, 10, 8, 5к, 16а, 12а, 38, 28в, 26а, 8а, 26, 28н, 7б, 5/4, 5е, 6, 7, 18а, 8/1, 9, 22, 5а, 10а, 5д, 163, 5, 14а, 12, 16, 32, 142, 29, 20Б, 28А, 202, 28д
- Фонтанская дорога 69, 30/32, 67, 67а, 69А, 69/, 67А, 129, 30А, 30В, 30Б, 69/16
- Харьковская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а
- Чубаевская улица 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11, 11а, 11а/1, 11/5
- Шишкина улица 39
- Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 4-й Стахановский переулок 1, 2, 3, 4
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Авдеева-Черноморского улица 4л
- Академика Вильямса улица 55, 61
- Анны Ахматовой улица 34Б, 6, 34, 36, 38, 40, 34а
- Анны Ахматовой улица 36
- Героев Крут улица 10, 8а, 14а, 14, 16, 10а, 12
- Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 144Д, 103/18, 111-Ф, 144/10, 111/О, 103/18А, 103/17, 142/5, 111/К, 111-Л, 11 Лінія, 103/13а13, 10 Лінія, 135, 111-Н, 9 Лінія, 153/13, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 7 Лінія, 103/6, 103/5, 6 лінія, 142/43, 2/130, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 6/196, 7 лінія, 144/5, 144/3, 144/6, 144/1, 142 лінія12, 8 Лінія, 8 лінія, 12 Лінія, 144Ж, 5 лінія, 107/109, 103/12, 132/А, 103/13, 111/С, 111/Р, 111/М, 144а, 111/П, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217
- Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15
- Костанди улица 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53А, 54А, 45/2, 60, 48а, 77/33, 48/2, 77А, 49А, 75Б, 56А*, 45А, 62А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 75в
- Курортный переулок 2/1, 2/3, 2/2, 2/5
- Львовская улица 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
- Львовский переулок 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
- Маловского улица 6
- Мациевской улица 24, 25, 27, 28, 30, 32, 25А
- Окружная улица 14/3, 8/11, 14в3, 14а, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 18/9, 18/7, 18, 18А, 18/1, 18/5, 3/7, 16, 7, 10/1, 9, 10/3, 9б-2, 8/2, 10, 10В, 8, 9и, 9е, 9А, 9ж, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 9г, 8Б
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Александра Стурдзы 1
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Аполлона Скальковского 7/9, 8, 9
- переулок Бадаева 1а, 3, 5, 7, 9а, 11, 1б, 13, 15, 17, 19, 21
- переулок Ковалевского 9
- Петра Ивахненко улица 43, 37В, 27, 50, 64, 19, 59а, 66, 44, 8, 56, 54, 37, 38а, 20, 10, 30а, 57, 72, 31, 23, 14А, 41, 46а, 63, 58, 32, 66а, 90а, 58а, 64а, 3а, 33а, 49, 42а, 22, 60, 35, 12, 5, 47, 11, 24, 51, 21, 13, 61, 6, 14б, 52, 7, 45, 48, 20а, 53, 36, 1, 16, 25а, 38, 29, 42, 68, 15, 65, 26, 34, 13а, 60а, 67, 33Б, 70, 18а, 25, 27а, 39, 13б, 3, 34а, 9, 18, 30, 52а, 40, 17, 62, 59, 48а, 28, 55, 12а, 26А, 46
- Пишоновская улица 1, 6
- Посмитного улица 25/15, 25А, 25, 33, 27А, 27
- Просвещения улица 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 1/3, 1\13203, 1/1, 1/11, 1/7, 1/33165, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Равенства улица 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 4а, 16а, 3а, 40А, 2А, 46А, 30а, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Салтыкова-Щедрина улица 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21а, 40а, 24а, 36а, 22а, 35а, 27а, 26, 27б, 38а, 25а, 41а, 20а, 30б, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
- Саши Хорошенко улица 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 29а, 21, 16а, 10б, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8а
- Слободская улица 23, 24, 23б, 34а, 28, 37а, 23а, 36а, 37в, 32а, 28а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 33а
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 84в, 72, 72А, 72Б
- тупик Леваневского 4а, 9
- Урожайная улица 10б, 28-Г, 20, 28-Д, 28Г, 4, 24, 5г/1, 22А, 24а, 28Б, 18, 28, 181, 5г, 10, 8, 5к, 16а, 12а, 38, 28в, 26а, 8а, 26, 28н, 7б, 5/4, 5е, 6, 7, 18а, 8/1, 9, 22, 5а, 10а, 5д, 163, 5, 14а, 12, 16, 32, 142, 29, 20Б, 28А, 202, 28д
- Фонтанская дорога 69, 30/32, 67, 67а, 69А, 69/, 67А, 129, 30А, 30В, 30Б, 69/16
- Харьковская улица 13а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16/1, 16а, 6а, 10, 8а, 5а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 3а
- Чубаевская улица 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г, 11, 11а, 11а/1, 11/5
- Шишкина улица 39
- Юннатов улица 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А
Фото: СТС