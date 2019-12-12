Отключение света в Одессе 12 декабря: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 720 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 12 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 2/130, 142, 143, 145, 147, 224, 270
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Академика Глушко проспект 1/1, 1а, 5а, 5, 7, 11, 1в, 9, 3, 1/3, 1б, 1, 1/2, 11а
- Анны Ахматовой улица 34, 36, 34Б, 6, 40, 34а, 38
- Базарная улица 94, 96, 98, 100, 102
- Бунина улица 1, 3, 4, 8
- Героев Крут улица 12, 10а, 8а, 10, 14а, 14, 16
- Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 111/С, 142, 103/13а13, 111/М, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 132/А, 111/П, 111/Р, 103/12, 103/2, 144/5, 144/4, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 144а, 103/6, 103/5, 103/13, 142/43, 111/ Г/Д, 142а, 144/9, 103/1, 144, 142217, 144Д
- Деволановский спуск 17
- Добровольского проспект 152, 148А
- Добровольского проспект 152, 154, 156, 148А
- Добровольского проспект 150
- Добровольского проспект 154, 156
- Еврейская улица 6
- Еврейская улица 2, 2а, 4а, 4
- Еврейская улица 10
- Еврейская улица 1
- Жуковского улица 2, 4, 5
- Жуковского улица 11, 13
- Канатная улица 28, 38, 41, 26А, 29, 34, 36, 37, 74
- Карантинная улица 2, 17
- Космонавтов улица 13, 11В, 13б, 13а, 15
- Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65
- Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58
- Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76
- Люстдорфская дорога 170А, 162, 164, 166, 170, 166/1, 172/1, 168/1, 168
- Маразлиевская улица 44, 46, 48
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Польская улица 17, 19, 21
- Преображенская улица 49/51, 49, 68
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/33165, 1/1, 1/24, 1/11, 1/7, 1\13203, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3
- Пушкинская улица 25, 27, 29
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 2А, 46А, 40А, 3а, 30а, 4а, 1А, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Семена Палия улица 134
- Семена Палия улица 134
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в
- Троицкая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Успенская улица 109, 111, 113, 115
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 7, 16а, 13а, 15а, 16/1, 3а, 5а, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20
- Шишкина улица 39
- Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 64б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50а, 51А, 47А, 48, 71А, 77А, 48А, 58а, 52А, 4 -а Приміська, 45А, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4А, 11, 12, 2.
Фото: ВЛАСНО.info
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