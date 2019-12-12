Отключение света в Одессе 12 декабря: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 720 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 12 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 2/130, 142, 143, 145, 147, 224, 270

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Академика Глушко проспект 1/1, 1а, 5а, 5, 7, 11, 1в, 9, 3, 1/3, 1б, 1, 1/2, 11а

Анны Ахматовой улица 34, 36, 34Б, 6, 40, 34а, 38

Базарная улица 94, 96, 98, 100, 102

Бунина улица 1, 3, 4, 8

Героев Крут улица 12, 10а, 8а, 10, 14а, 14, 16

Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 111/С, 142, 103/13а13, 111/М, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 132/А, 111/П, 111/Р, 103/12, 103/2, 144/5, 144/4, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 144а, 103/6, 103/5, 103/13, 142/43, 111/ Г/Д, 142а, 144/9, 103/1, 144, 142217, 144Д

Деволановский спуск 17

Добровольского проспект 152, 148А

Добровольского проспект 152, 154, 156, 148А

Добровольского проспект 150

Добровольского проспект 154, 156

Еврейская улица 6

Еврейская улица 2, 2а, 4а, 4

Еврейская улица 10

Еврейская улица 1

Жуковского улица 2, 4, 5

Жуковского улица 11, 13

Канатная улица 28, 38, 41, 26А, 29, 34, 36, 37, 74

Карантинная улица 2, 17

Космонавтов улица 13, 11В, 13б, 13а, 15

Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65

Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58

Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76

Люстдорфская дорога 170А, 162, 164, 166, 170, 166/1, 172/1, 168/1, 168

Маразлиевская улица 44, 46, 48

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Польская улица 17, 19, 21

Преображенская улица 49/51, 49, 68

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/33165, 1/1, 1/24, 1/11, 1/7, 1\13203, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3

Пушкинская улица 25, 27, 29

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 2А, 46А, 40А, 3а, 30а, 4а, 1А, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Семена Палия улица 134

Семена Палия улица 134

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в

Троицкая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7

Успенская улица 109, 111, 113, 115

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 7, 16а, 13а, 15а, 16/1, 3а, 5а, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20

Шишкина улица 39

Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 64б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50а, 51А, 47А, 48, 71А, 77А, 48А, 58а, 52А, 4 -а Приміська, 45А, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4А, 11, 12, 2.

Фото: ВЛАСНО.info

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!