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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 12 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 12 августа: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества. Света не будет по следующим адресам:

  • 1-я линия, 39

С 09:00 по 19:00

  • 2-й Моторный переулок, 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

С 09:00 по 17:00

  • 3-й Моторный переулок, 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

С 09:00 по 17:00

  • 3-я Суворовская улица, 26, 28, 30, 32, 34, 30А

С 09:00 по 19:00

  • 38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

С 09:00 по 17:00

  • 4-я Суворовская улица, 32А, 38А, 37, 34, 44, 38, 48, 34А, 42, 46, 40, 35, 29, 32, 50, 33, 30, 33А, 31, 36

С 09:00 по 19:00

  • 41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

С 09:00 по 17:00

  • 42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16

С 09:00 по 17:00

  • 43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 7, 11, 13, 17, 11а, 36

С 09:00 по 17:00

  • 5-я линия, 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А

С 09:00 по 19:00

  • 54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7

С 09:00 по 17:00

  • 55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7

С 09:00 по 17:00

  • 6-я линия, 16А, 47А, 18, 45, 41, 18А, 47, 12, 43, 14, 16

С 09:00 по 19:00

  • 7-я Суворовская улица, 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18

С 09:00 по 19:00

  • Большая Арнаутская улица 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 07:00 по 20:00

  • Гимназическая улица 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 8/10, 22, 24, 26, 28, 30, 2224

С 07:00 по 20:00

  • Дворянская улица 18, 20, 21, 22, 25, 27

С 09:00 по 17:00

  • Канатная улица 72, 74, 76, 78, 76ж

С 07:00 по 20:00

  • Костанди улица 141А, 139А, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 147, 155, 128, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 165Б, 139, 157

С 09:00 по 19:00

  • Лейтенанта Шмидта улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17

С 07:00 по 20:00

  • Люстдорфская дорога 146/1, 142/2, 33, 30, 34, 39, 37, 37А, 38, 36, 35А, 41, 32, 142, 143, 144/3, 148, 144/1, 142/1, 35

С 09:00 по 19:00

  • Малая Арнаутская улица 34, 46а, 57, 53, 59, 55, 36, 45, 51, 38, 43, 47, 49, 48, 46, 40

С 07:00 по 20:00

  • Марии Демченко улица – полностью

С 09:00 по 19:00

  • Моторная улица, 1

С 09:00 по 17:00

  • Нежинская улица 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 09:00 по 17:00

  • Новосельского улица 85, 88, 90, 92, 94

С 09:00 по 17:00

  • Осипова улица  50/52, 37, 39, 41, 43, 45

С 07:00 по 20:00

  • Пантелеймоновская улица 7, 9, 44, 46, 48, 50, 52, 56

С 07:00 по 20:00

  • Пушкинская улица 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71

С 07:00 по 20:00

  • Спиридоновская улица, 7

С 09:00 по 17:00

  • Шклярука улица 4А, 4

С 09:00 по 19:00.

Фото: delfi.lt

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