Отключение света в Одессе 10 сентября: кому стоит зарядить телефон?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 3150 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 10 сентября, в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
10-та Суворовська вулиця
19, 21, 22, 23, 19Б, 24
З 09:00 до 17:00
1й Хімічний провулок
6а, 12б, 20, 34, 38в, 10, 39а, 44, 39, 27в, 25, 23, 3, 17, 14б, 35, 24, 22а, 20а, 28б, 4, 19, 22б, 31, 32, 16, 1, 37, 41, 29, 42, 18а, 26, 2а, 38б, 5, 11, 12а, 38а, 40, 28а, 9, 46, 33, 30, 21, 13, 14а, 36, 18б, 6б, 7, 8б, 15
З 23:00 до 06:00
2-й Мічманський провулок
1, 2, 4, 2А, 21, 2/3, 2/10, 2/9, 2/8, 22, 2/4
З 02:00 до 05:00
2-й Стекольный провулок
1, 2, 3, 4, 6, 11а, 5а, 6а, 7, 5Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 104
З 23:00 до 06:00
2-й Хімічний провулок
5, 5а, 1, 6, 7, 4а, 1а, 2, 4, 7б
З 23:00 до 06:00
3-й Стекольний провулок
3, 7В, 11а, 13, 6, 11б, 15, 16, 42, 12, 7, 4, 7а, 14, 6а, 10, 8, 2, 11в, 5
З 23:00 до 06:00
3-й Хімічний провулок
5а, 13а, 11, 12, 16, 3а, 32, 20, 14, 24, 4, 19, 28, 30, 40, 18, 22, 7в, 2, 10, 42, 38, 1, 8а, 15, 9, 6, 21, 8б, 7, 5, 36, 34
З 23:00 до 06:00
36-а лінія
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 13А, 25/2, 19, 30/А, 25/1, 59а, 43А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
З 09:00 по 17:00
37-а ліния
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 30/1, 39а, 3а, 3/В, 3г, 25, 6а, 29/3, 18а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
З 09:00 до 17:00
38-а лінія
6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
З 09:00 до 17:00
39-а Лінія на житловому масиві
1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
З 09:00 до 17:00
4-й деревообробної провулок
6А
З 23:00 до 06:00
4-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
25, 29, 33, 50, 50/1, 31/1, 50/3, 31
З 09:00 до 17:00
40-а Лінія на житловому масиві
1, 3, 5
З 09:00 до 17:00
41-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
З 09:00 до 17:00
42-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
З 09:00 до 17:00
43-а лінія
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36
З 09:00 до 17:00
44-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
З 09:00 до 17:00
45-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
З 09:00 до 17:00
46-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
З 09:00 до 17:00
47-а лінія
1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
З 09:00 до 17:00
48-а лінія
1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
З 09:00 до 17:00
49-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
З 09:00 до 17:00
5-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
26, 28, 30, 32, 34
З 09:00 до 17:00
50-а лінія
1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
З 09:00 до 17:00
51-а лінія
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
З 09:00 до 17:00
52-а лінія
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
З 09:00 до 17:00
53-а лінія
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
З 09:00 до 17:00
54-а лінія
1, 3, 5, 7, 15
З 09:00 до 17:00
55-а лінія
1, 3, 5, 7
З 09:00 до 17:00
6-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
З 09:00 до 17:00
7-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
З 09:00 до 17:00
7-а Суворовська вулиця
15, 43, 49, 51
З 09:00 до 17:00
7-й Налічний
4, 5, 6, 8, 6Б, 6А, 4А, 10А, 5А, 10, 8Б
З 08:00 по 17:00
8-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а
З 09:00 до 17:00
9-а Суворовська вулиця
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А
З 09:00 до 17:00
Академіка Вільямса вулиця
73, 75, 71А, 65, 67, 71
З 09:00 до 20:00
Академіка Воробьева вулиця
38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 40а
З 08:00 до 17:00
Академіка Корольова вулиця
98/2, 96, 98/1, 63, 98
З 09:00 до 20:00
Олександра Невського вулиця
49, 47/1, 45, 47, 57, 70Е, 43/2
З 09:00 по 20:00
Олександра Невського вулиця
53
З 09:00 до 17:00
Амбулаторный переулок
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6Б, 7А, 11/А, 9А, 13, 11/1, 6а, 11/2, 17
З 02:00 до 05:00
Бабеля вулиця
38
З 09:00 до 18:00
Балківська вулиця
1, 7, 7А, 9
З 09:00 до 17:00
Бессарабська вулиця
1, 2, 3, 5
З 09:00 до 18:00
Боженко вулиця
1, 3, 6Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
З 09:00 до 17:00
Бугаївська вулиця
56/10, 56/2, 56/7, 56/4, 567, 56/6, 56/5, 56/1, 568, 56/3, 56/8, 566, 56/9
З 23:00 до 06:00
Вітрогонів вулиця
37, 38а, 44, 34, 40, 39, 42, 38, 32, 35, 32а
З 08:00 до 17:00
Вишнева вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
З 09:00 до 17:00
Вишневый провулок
4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
З 09:00 до 17:00
Володимира Винниченка вулиця
5, 11, 9б, 10, 9а, 6, 7, 9, 13
З 08:00 до 17:00
Володимира Винниченка вулиця
18, 21, 18а, 12, 17, 22, 24, 27, 29, 31
З 23:00 до 04:00
Військовий узвіз
1/3
З 09:00 до 18:00
Проспект Гагаріна
8А, 6А
з 09:00 до 17:00
Гагаріна вулиця
33б, 24, 26, 27, 29, 31, 29а, 35А, 37а, 41а, 33А, 35, 29б, 41Б, 37, 39
З 08:00 до 17:00
Героїв оборони Одеси вулиця
24
З 09:00 до 17:00
Гоголя вулиця
1/3, 7
З 09:00 до 18:00
Далекосхідна вулиця
43, 33б, 57а, 60а, 47а, 57, 49, 56, 41, 42, 58, 40а, 51, 41а, 46, 60Б, 47б, 52, 55, 53, 48, 54, 41в, 53Б, 44, 39, 40, 48А, 29А, 50, 27, 22а, 27б, 20, 31, 23, 25, 37, 34, 33а, 31б, 22А1, 28, 37/а, 36, 30, 21, 21а, 30а, 38, 26, 32, 35Б, 23/а, 29, 22, 35, 23А, 23б
З 08:00 до 17:00
Дальницька вулиця
52
З 09:00 до 18:00
Дача Ковалевського вулиця
1, 2, 3, 2/2, 2а, 1А, 4, 8/1, 2/1, 9 Лінія, 8а, 2/14, 1б, 2/3, 8
З 02:00 до 05:00
Демьянова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
З 09:00 до 17:00
Деревопереробна вулиця
90, 92а, 49а, 31, 88, 92б, 47
З 23:00 до 06:00
Днепровська вулиця
33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51
З 09:00 до 17:00
Добровольський проспект
3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 84, 86, 88, 11а, 46А, 24/1, 25б, 92, 33А, 40а, 25А, 1Б, 3а, 96, 1а
З 09:00 до 17:00
Добровольський проспект
114/1, 128
З 22:00 до 06:00
Добровольський проспект
53, 55, 57, 59, 61
З 09:00 до 17:00
Добровольський проспект
151/1
З 22:00 до 06:00
Добровольський проспект
92, 94, 96, 98
З 09:00 до 17:00
Добровольський проспект
128, 130
З 22:00 до 06:00
Добровольський проспект
43, 49, 57/1, 41, 45, 47, 51
З 09:00 до 17:00
Добровольський проспект
157, 159
З 22:00 до 06:00
Добровольський проспект
90
З 09:00 до 17:00
Донецька вулиця
1, 2, 3, 4, 1А
З 09:00 до 17:00
Ефима Фесенко вулиця
7
З 09:00 до 18:00
Жоліо-Кюрі вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24А, 13А, 20, 17а, 14гар, 2А, 13/1, 17а/с5, 21, 23, 24, 25, 26
З 09:00 до 17:00
Золотий Берег вулиця
4Б, 10а, 4, 2, 7, 1, 13, 9А, 9, 1А, 21А, 19, 35, 21Б, 25А, 21, 35б, 25, 21/1, 30/8, 9/10, 15, 9/5, 9/14, 8А, 4А, 96, 16, 30/11, 5А, 29, 9А5, 5, 9/4, 6А, 31, 30/10, 20, 8, 37, 10, 30/7, 24/26, 30, 35а, 12, 6, 9/, 18, 9/8, 17, 9/7, 33, 30/1, 22, 28, 13а, 30/2, 30Б
З 02:00 до 05:00
Івана Мазепи вулиця
4, 6а, 9, 6б, 7, 11
З 23:00 до 04:00
Ільфа та Петрова вулиця
47, 53
З 09:00 до 20:00
Капітана Кузніцова вулиця
73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
З 09:00 до 17:00
Керченська вулиця
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
З 09:00 до 17:00
Конноармійська вулиця
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
З 09:00 до 17:00
Краснослобідська вулиця
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14Б, 2А, 3/5, 10/2, 14, 16
З 08:00 до 17:00
Краснослобідська вулиця
52, 50/1, 52/10, 52/4
З 23:00 до 04:00
Краснослобідська вулиця
21, 23, 44/3
З 08:00 до 17:00
Краснослобідский провулок
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 9/1, 5А, 14
З 08:00 до 17:00
Крилова вулиця
32/б, 40а, 27/, 22, 22/а, 25а1, 32, 30, 28, 24Б, 26, 23, 20, 34, 24в, 25, 25а, 24, 24А, 26а, 22/1, 27, 20/1, 44, 39, 50а, 52, 36, 46, 48а, 52А, 40, 41, 48, 42, 38, 43, 50, 22а
З 08:00 до 17:00
Курська вулиця
75а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81а, 80А, 9а, 9, 53б, 16а, 89а, 69б, 51а, 77а, 64а, 15а, 58а, 45а, 18а, 19а, 7а, 11а, 44а, 30а, 8а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
З 09:00 до 17:00
Лесі УкраЇнки вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 32а, 12А, 19А, 1А, 86а
З 09:00 до 17:00
Ломоносова вулиця
16а, 10а, 10, 8, 18, 3, 17, 6, 13, 20, 16, 7, 7а, 13а, 18б, 12, 11, 14, 15
З 23:00 до 04:00
Ломоносова вулиця
14, 18, 13а, 13, 15, 16
З 09:00 до 17:00
Ломоносова вулиця
19
З 23:00 до 04:00
Ломоносова вулиця
25а, 48б, 31, 23, 33а, 25, 29б, 30, 21, 29а, 32а, 26, 25б, 32, 21б, 33б, 27, 21а, 35, 24, 39б, 40а, 53а, 51, 36б, 42а, 39а, 58а, 45б, 50, 24а, 56, 54, 54б, 37, 40б, 44, 58б, 37а, 52а, 36а, 48а, 34, 56б, 53б, 47а, 52, 55, 45, 53в, 47б, 53, 56а, 49б, 56в, 50а, 41, 42, 38, 49а
З 08:00 по 17:00
Луцька вулиця
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 41а, 129а, 69, 59а, 119а, 25А, 85А, 29а, 97/1, 97/2, 121а, 95А, 133а, 7а, 121б, 115, 61а, 87, 129, 117, 95, 103, 135, 99, 107, 125, 121, 133, 101, 113, 123, 120, 85, 71, 75, 73, 119
З 09:00 до 17:00
Люстдорфська дорога
121, 121а, 123/1, 123/2
З 09:00 до 17:00
Люстдорфська дорога
119, 123
З 09:00 до 20:00
Люстдорфська дорога
123/4, 123/5, 123/3, 123
З 09:00 до 17:00
Манежна вулиця
2
З 09:00 до 17:00
Матюшенко вулиця
3, 4, 6, 22Б, 8, 5б, 5а, 20а, 20б, 21а, 6б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
З 23:00 до 04:00
Мациєвськой вулиця
41, 45, 46, 47, 48, 60а, 52, 41а, 54, 56, 58, 60
З 08:00 до 17:00
Мелітопольська вулиця
1б, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 9А, 32, 24А, 46В, 58А, 15А, 19/1, 21/2, 19/2, 21/1, 21/3, 58Б, 34, 36, 46, 54, 56, 58
З 09:00 по 17:00
Мечникова вулиця
22, 24, 26, 28, 30
З09:00 до 17:00
Мицкевича вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
З 09:00 до 17:00
Нерубайська вулиця
29, 32, 42, 42а, 34, 36, 36А, 34А, 40
З 08:00 до 17:00
Нікитіна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4в, 8, 4а, 7а, 7б, 4б, 9, 11, 1а
З 08:00 до 17:00
Ольгіївська вулиця
2
З 09:00 до 17:00
Ольгіївська вулиця
2, 3, 5, 7, 9, 10, 8А
З 09:00 до 17:00
Паустовського вулиця
3, 5, 7, 9, 13, 15, 27/1, 12б, 27А, 17, 21гар, 23гар, 19, 21, 23, 25, 27
З 22:00 до 06:00
провулок Академіка Богатського
55
З 09:00 до 20:00
провулок Всеволода Змієнко
2б, 1, 2а, 4/1а, 3а, 2, 3, 4, 6, 7, 22
З 02:00 до 05:00
провулок Леваневського
2а, 2, 11, 3/1, 1
З 02:00 до 05:00
провулок Митракова
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7а, 10, 11, 13, 1А
З 09:00 до 17:00
Песочна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 46а, 64а, 80А, 56, 86Б, 58Б, 48а, 60А, 126А, 148А, 138А, 42а, 58а, 36/38, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
З 09:00 до 17:00
Пестеля вулиця
22, 24, 26, 28, 30, 32, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 20а, 81Б, 91А, 71а, 95б, 75, 6А, 81А, 85, 20б, 99, 97, 105, 87, 89, 93, 83, 103, 79, 77, 91, 101
З 23:00 до 06:00
Петра Ивахненко вулиця
4
З 08:00 до 17:00
площа Молоді
21
З 23:00 до 04:00
площа Молоді
3, 4, 17а, 15б, 15а, 13а, 9а, 7, 9, 11, 13, 15, 22
З 08:00 до 17:00
площа Молоді
12, 14, 16, 19, 12а, 6
З 23:00 до 04:00
Перемоги вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16А, 79А, 21А, 26б, 20, 59А, 47б, 44А, 5А, 35А, 26а, 37А, 43А, 28а, 23А, 45А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
З 09:00 до 17:00
Приморська вулиця
20, 23, 25
З 09:00 до 18:00
Радіальна вулиця
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 91а, 63б, 24в, 97а, 30а, 15а, 84б, 82а, 75а, 37б, 75г, 68а, 26б, 43в, 46а, 41а, 47б, 14б, 39а, 77а, 47а, 30б, 101А, 78а, 43б, 113а, 75б, 48а, 72б, 29б, 43а, 35б, 41б, 59б, 68б, 15б, 63а, 93А, 119А, 63в, 29в, 34б, 77б, 41в, 82б, 26а, 21б, 84а, 75в, 13а, 24а, 21а, 59а, 14а, 51б, 56б, 11А, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 126, 86а
З 23:00 до 06:00
Раздольна вулиця
43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
З 09:00 до 17:00
Ракетна вулиця
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
З 09:00 до 17:00
Рельєфна
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
З 09:00 до 17:00
Ростовська вулиця
1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
З 09:00 до 17:00
Рибачья вулиця
3/1, 1, 3
З 02:00 до 05:00
Салтикова-Щедріна вулиця
4
З 23:00 до 04:00
Салтикова-Щедріна вулиця
1, 3, 5, 5б
З 08:00 до 17:00
Салтикова-Щедріна вулиця
6
З 23:00 до 04:00
Хорошенка вулиця
11, 13, 14, 15, 24б, 13а, 14а, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22
З 23:00 до 04:00
Семена Яхненка вулиця
2/12а, 1., 2/19/д, 2/19/в, 2/3/в, 2/11, 2/18Б, 2/19/б, 2/3/г, 2/19/е, 2/12, 2/14а, 2/11в, 2/19/а, 2/18, 2/18А, 2/15, 2/19/г, 2/3, 2/14, 2/3/а, 2/11а, 2/3/б, 2/11б
З 02:00 до 05:00
Семинарська вулиця
1/3, 1/6, 1/2, 1/5, 1
З 09:00 до 17:00
Серогодська вулиця
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 56/58, 15а, 15, 39а, 69а, 49, 37а, 35, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 58, 67, 47, 25, 39, 731, 17, 27, 55, 73, 21, 33, 53, 51, 45, 65, 71, 62, 60, 63, 29, 69, 41, 59
З 09:00 до 17:00
Сімферопольська вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
З 09:00 до 17:00
Скиданівська вулиця
3, 5, 7
З 09:00 до 17:00
Слобідська вулиця
30а, 30
З 08:00 до 17:00
Слобідська вулиця
27, 29, 33
З 23:00 до 04:00
Слобідська вулиця
62, 65а, 46, 64, 43, 50, 57, 47, 52, 60, 49, 53, 62Б, 68, 65, 66
З 08:00 до 17:00
Соляная вулиця
1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
З 09:00 до 17:00
Старопортофранківська вулиця
12, 21
З 09:00 до 17:00
Стекольна вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 14б, 42г, 28б, 43а, 4б, 27А, 14а, 28а, 39а, 32а, 42Б, 4а, 35, 4/Б, 21а, 10а, 4в, 39б, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
З 23:00 до 06:00
Степова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
З 09:00 до 17:00
Стовбова вулиця
24а, 20, 20А, 24Б, 24, 26, 24/11, 22
З 09:00 до 17:00
Суперфосфатна вулиця
3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 9б, 1\2, 16А, 3В, 21, 40А, 17а, 17Б, 9А, 23А, 3Б, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40
З 09:00 до 17:00
Тираспольське шосе
25А, 21, 23, 27, 29, 31
З 09:00 до 18:00
тупик Леваневського
5, 7, 3/2, 9, 7А, 11
З 02:00 до 05:00
Вузький провулок
13, 14Г, 2, 3, 9А, 9, 6, 7, 1, 8, 11, 5, 5А, 5б, 4, 4Б, 14, 4А
З 02:00 до 05:00
Училищная вулиця
2, 4, 6
З 23:00 до 04:00
Февральська вулиця
3, 5
З 09:00 до 18:00
Фестивальний провулок
11, 1А, 2, 3, 4, 12
З 02:00 до 05:00
Фонтанська дорога
173/2, 118, 165, 173, 165/7, 114
З 02:00 до 05:00
Хімічна вулиця
123б, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 160б, 179а, 47г, 218б, 30в, 228а, 96б, 232а, 66б, 30а, 160а, 30г, 46б, 31г, 226а, 24б, 58б, 27а, 90д, 31в, 218а, 31б, 90б, 36б, 32а, 96а, 128а, 58а, 31а, 90а, 29а, 29б, 156а, 41а, 24а, 15б, 27б, 15а, 47б, 21, 114а, 128б, 142б, 154б, 154а, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242
З 23:00 до 06:00
Центральна вулиця
3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
З 09:00 до 17:00
Шестакова вулиця
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 17А, 10А, 81/2, 41А, 49а, 35, 35а, 27а, 37А, 31а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
З 09:00 до 17:00
Ширшова вулиця
1, 2, 3, 4, 5, 7а, 13а, 4б, 5а, 9а, 6, 1а, 3а, 19Б, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
З 08:00 до 17:00
Шишкіна вулиця
48/3, 48/1, 48/2, 52/1, 52, 50/3, 50/1, 50, 50/2, 52/2
З 09:00 до 20:00
Шкільна вулиця
5а
С 22:00 до 06:00
Яблучна вулиця
1, 2, 3, 1б, 4, 1а
З 09:00 до 17:00
Яши Гордіенко вулиця
11, 13, 17а, 20а, 25/27, 16а, 15а, 14, 32а, 24б, 19а, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
З 23:00 до 04:00