Отключение света в Одессе 10 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 42 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 10 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

1-я линия 2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Анны Ахматовой улица 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38

Базарная улица 41, 43, 64, 66, 68, 70

Выездная улица 3в, 3, 8, 9, 10А

Героев Крут улица 8а, 10, 14а, 12, 14, 16, 10а

Дача Ковалевского улица 142, 144/1, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 153/13, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144в

Еврейская улица 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Космонавтов улица 13, 15, 11В, 13б, 13а

Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48а, 48/2, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65

Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58

Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76

Ореховая улица 177, 196, 252

Партизанская улица 7, 8а, 5, 6, 9, 30, 4а, 3, 4, 8

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

переулок Нечипуренко 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

Пишоновская улица 1, 6

Преображенская улица 50, 52, 58

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 1/1, 1/7, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Пушкинская улица 44, 46, 52, 54, 56, 58

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2А, 40А, 18, 3а, 46А, 30а, 1А, 16а, 4а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Столбовая улица 18д, 4, 6, 8, 10, 18А, 12, 18А/1, 18е, 14, 18, 18б

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 10, 13а, 15а, 8а, 5а, 16а, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Шишкина улица 39

Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58а, 48А, 50а, 4 -а Приміська, 64б, 45А, 68, 71А, 51А, 77А, 52А, 47А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4А, 2, 9, 10, 4.

Фото: naberejna.com.ua

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