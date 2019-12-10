Отключение света в Одессе 10 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 42 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 10 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 1-я линия 2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Анны Ахматовой улица 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38
- Базарная улица 41, 43, 64, 66, 68, 70
- Выездная улица 3в, 3, 8, 9, 10А
- Героев Крут улица 8а, 10, 14а, 12, 14, 16, 10а
- Дача Ковалевского улица 142, 144/1, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/4, 105, 103/6, 103/5, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 153/13, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 144/5, 144, 144/3, 144/6, 144в
- Еврейская улица 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58
- Космонавтов улица 13, 15, 11В, 13б, 13а
- Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48а, 48/2, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65
- Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58
- Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76
- Ореховая улица 177, 196, 252
- Партизанская улица 7, 8а, 5, 6, 9, 30, 4а, 3, 4, 8
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- переулок Нечипуренко 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- Пишоновская улица 1, 6
- Преображенская улица 50, 52, 58
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/24, 1/1, 1/7, 207, 1\13203, 1/33165, 1/3, 1/11, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Пушкинская улица 44, 46, 52, 54, 56, 58
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2А, 40А, 18, 3а, 46А, 30а, 1А, 16а, 4а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Столбовая улица 18д, 4, 6, 8, 10, 18А, 12, 18А/1, 18е, 14, 18, 18б
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 10, 13а, 15а, 8а, 5а, 16а, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Шишкина улица 39
- Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58а, 48А, 50а, 4 -а Приміська, 64б, 45А, 68, 71А, 51А, 77А, 52А, 47А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4А, 2, 9, 10, 4.
Фото: naberejna.com.ua
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