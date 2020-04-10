Отключение света в Одессе 10 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 280 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 10 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Аэродромный переулок 3, 4а, 1, 1/2, 2А, 5, 1а, 4, 1/3, 2

2-й Аэродромный переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 4В, 3а, 12а, 4а, 8, 3б, 3/Д, 8/1, 5А, 4/6, 3/2, 5В, 4б, 10-В, 10Б, 12б, 10а, 10, 12, 3в

3-й Аэродромный переулок 6, 4Б, 4, 8, 8а

Космонавта Комарова улица 8а, 1, 17а, 29б, 31а, 31б, 1Б, 1в, 29А, 11б, 31г, 29г, 31в, 29в, 33б, 11-В, 27а, 21в, 33-В, 23а, 27б, 1а/2, 23б, 10/1, 33а, 10/4, 10/2, 15-Б, 15а, 1/2, 5, 10/3, 27, 19, 3, 41, 9, 17, 29, 11, 7, 21, 33, 25, 15, 23, 31, 13

Рассвета улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 26в, 54/1, 10/1, 22а, 40а, 23а, 2/1, 75Б, 25б, 50А, 54, 35а, 29а, 2а, 63-а, 46в, 46б, 26/2, 26/1, 6а, 46а, 65а, 52/1, 32а, 57а, 5а, 41а, 34а, 79а, 54/2, 55а, 10а, 75а, 52а, 38а, 32/1, 13/а, 7а, 32б, 45а, 61, 3а, 57, 73, 63, 65, 69, 79, 55, 59, 77, 75, 67, 71

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б

Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Бунина улица 34, 35, 37, 39

площадь Веры Холодной 1, 3

Преображенская улица 27

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16А, 21А, 19А, 8А, 6В, 31д, 31В/1, 18-А, 31г, 6а, 31А, 12-А, 39А, 31\4, 31а7, 12б, 31з, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 28-А, 31В, 24, 31Е, 31Н, 27, 50а, 44, 30, 28, 25, 31, 46, 29, 34, 26, 42, 48

Нескучная улица 52А, 52А14, 52, 57, 59

переулок Гагарина 20

Фото: Гадяч.City

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