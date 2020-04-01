Отключение света в Одессе 1 апреля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 56 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 1 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Горизонтальная улица 49А, 49, 50
- Магистральная улица 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41А, 68д, 99, 59Г, 55А, 62А, 49А, 47В, 45Б, 74А, 72А, 101, 103, 105
- Паустовского улица Полностью
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5
- Ученическая улица 26.
С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Генерала Цветаева улица 1, 1/26
- Мечникова улица 63, 120, 122, 128
Фото: UA: ЛЬВІВ
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