Отключение света в Одессе 1 апреля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 56 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 1 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Горизонтальная улица 49А, 49, 50

Магистральная улица 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41А, 68д, 99, 59Г, 55А, 62А, 49А, 47В, 45Б, 74А, 72А, 101, 103, 105

Паустовского улица Полностью

Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5

Ученическая улица 26.

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Генерала Цветаева улица 1, 1/26

Мечникова улица 63, 120, 122, 128

Фото: UA: ЛЬВІВ

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