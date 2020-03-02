Отключение газа в Одессе 3 марта: список улиц

Почему облгазы начисляют лишние кубы? На протяжении года (с 2019-го по настоящее время) в нашу редакцию поступают жалобы читателей на появление в платежках лишних кубов. С этой проблемой столкнулись потребители из разных регионов. Откуда взялись эти доначисления и законны ли они? ПОДРОБНЕЕ

Одесситам на заметку: тариф на газ стал ниже В феврале «Нафтогаз Украины» понизил отпускные цены на газ для компаний, которые поставляют голубое топливо по регионам. Такое изменение, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, стало возможным благодаря стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках. Какой тариф установлен на февраль для Одесского региона, нам рассказали в компании «Одессагаз-Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Долги, покупка автомобиля или недвижимости: за что могут забрать газовую субсидию? Чаще всего украинцев лишают субсидии за долги по газу или другим коммунальным услугам. Но субсидиантам не имеют право отказывать в денежной госпомощи, если сумма долга не превышает 340 гривен, а также, если задолженность образовалась не по вине гражданина. Например, из-за задержки выплаты монетизированных субсидий или зарплаты.

Кроме того, лишить государственной помощи могут, если вовремя не подать информацию об обстоятельствах, при которых субсидию должны пересчитать. ПОДРОБНЕЕ