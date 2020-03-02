Отключение газа в Одессе 3 марта: список улиц

Газоснабжение жителям Одессы временно отключат из-за работ на распределительном газопроводе по улице Костанди, 8. Работы будут проводить с 10:00 до 17:30.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Без газа останутся потребители по следующим адресам:
- ул. Куприна, 1/16 (2), 1/17, 1/15, 1/14, 1/13, 1/10, 1/11, 1/9, 7/9 кв 13, 7/ 9 кв 6, 7/9(2), 7/9 кв 4, 5, 6, 1/8, 1/6 , 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 5а, 7, 7а
- ул. Баштанная, 8/10 уч. 37, 8/10 уч. 33 (2), 8/10 уч. 5/6, 8/10 уч. 2, 8/10 уч. 5, 8/10 уч. 7(2), 8/10 уч. 7а, 8/10 уч. 10, 8/10 у. 10/1
- пер. Гаршина, 3, 5/7, 5/17
- Фонтанская дорога, 76/94, 7/26, уч.1, 2, 3, 7/41, 74, 74/1, 64 а
- ул. Костанди, 7/29, 8(2), 8/2, 3, 6, 7, 8, 9, 8/9, 14/12, 14/13
- ул. Огородная, 2а (3), 2б, 2а уч.2, 2а уч.3, 2а уч.4, 2а уч.6, 2а уч.7
- ул. Репина, 1, 3, 6а.
Фото: Одесский горсовет
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