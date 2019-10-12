Отели будущего: в Одессе планируют открыть гостиницу с капсулами для сна

Сеть капсульных отелей Monotel уже открылась в Киеве, а в ближайшее время они появятся в Одессе и Львове.

Как сообщается на сайте сети Monotel, в отеле есть женские и мужские капсулы, а также капсулы для пар. Одноместная капсула рассчитана на вес до 200 килограмм. В длину такая капсула 220 см, в ширину 150 см.

Каждая капсула оборудована системой подачи воздуха, наушниками, зарядкой для гаджетов, USB-портом, сетью Wi-Fi и открывается посредством электронного ключа.

Дополнительно можно заказать завтрак, в отеле есть душевые кабины, прачечная, камера хранения. Открывается капсула с помощью цифрового ключа. Локеры для личных вещей открываются с помощью отпечатка пальца. Клиенты также получают личную одежду для сна, обувь и косметические средства. Навигация внутри капсулы — на английском языке, с сенсорным управлением.

Стоимость одной ночи в такой капсуле стартует от 750 грн.

В то же время однокомнатную квартиру на Печерске в Киеве можно арендовать от 700 грн в сутки.