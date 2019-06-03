От кого надо защищать детей 1 июня? Детский праздник омрачили несколько инцидентов

Празднование нынешнего дня защиты детей дает лишний повод задуматься о подходах к организации массовых мероприятий, и об отношении взрослых – не только к таким праздникам, но и к окружающему миру. Ибо хотелось бы, чтобы гуляния не завершались слезами.

Наибольший резонанс вызвали на этот раз два события. Первое — попытка зафиксировать национальный рекорд по раздаче детских игр в парке Горького, которая, по отзывам очевидцев, превратилась едва ли не в драку взрослых, бросившихся за бесплатной «добычей». Второе — происшествие на надувной горке в килийском парке, где сдувавшийся аттракцион начал затягивать нескольких малышей. А некоторые родители, отталкивая других, бросались спасать только своих детей…

Причем организаторы, наверняка, преследовали самые хорошие цели. И не учитывали “непредвиденные обстоятельства”. А в итоге списали на наше обычное “что-то пошло не так”.

Шквал возмущений в соцсетях, наверняка, утихнет через пару дней. Местные власти, если решат отреагировать, потребуют ужесточения требований к проведению детских праздников. Но вопросы, которые задавались, останутся. Понятно, что нереально перевоспитать взрослых, проявивших себя «во всей красе» на детском празднике на глазах у своих собственных детей, изменить их отношение к жизни. Но вот кем тогда вырастут вдохновленные родительским примером дети, от которых во многом зависит будущее страны? И где та толерантность, к которой, как задекларировано, стремится наше общество?

Фото из парка Горького – с ФБ Анатолия Кавуна