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Новости Одессы и Одесской области

От кого надо защищать детей 1 июня? Детский праздник омрачили несколько инцидентов

От кого надо защищать детей 1 июня? Детский праздник омрачили несколько инцидентов

Празднование нынешнего дня защиты детей дает лишний повод задуматься о подходах к организации массовых мероприятий, и об отношении взрослых – не только к таким праздникам, но и к окружающему миру. Ибо хотелось бы, чтобы гуляния не завершались слезами.

Наибольший резонанс вызвали на этот раз два события. Первое — попытка зафиксировать национальный рекорд по раздаче детских игр в парке Горького, которая, по отзывам очевидцев, превратилась едва ли не в драку взрослых, бросившихся за бесплатной «добычей». Второе — происшествие на надувной горке в килийском парке, где сдувавшийся аттракцион начал затягивать нескольких малышей. А некоторые родители, отталкивая других, бросались спасать только своих детей…

Причем организаторы, наверняка, преследовали самые хорошие цели. И не учитывали “непредвиденные обстоятельства”. А в итоге списали на наше обычное “что-то пошло не так”.

Шквал возмущений в соцсетях, наверняка, утихнет через пару дней. Местные власти, если решат отреагировать, потребуют ужесточения требований к проведению детских праздников. Но вопросы, которые задавались, останутся. Понятно, что нереально перевоспитать взрослых, проявивших себя «во всей красе» на детском празднике на глазах у своих собственных детей, изменить их отношение к жизни. Но вот кем тогда вырастут вдохновленные родительским примером дети, от которых во многом зависит будущее страны? И где та толерантность, к которой, как задекларировано, стремится наше общество?

 

Фото из парка Горького – с ФБ Анатолия Кавуна

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Ludmila
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Ludmila

Это всё идёт из средств массовой информации, а это как известно-огромная сила. Стало невозможно смотреть ток-шоу с большим количеством грязи и неприличных подробностей. В бесчисленных сериалах нас учат, как убирать с пути конкурентов по бизнесу, соперниц и соперников, надоевших жён и мужей. Поэтому имеем то, что имеем: бесхребетный, лживый парламент, богатейшего бывшего президента в беднейшей, обворованной им с его бесхребетными тушками, стране. Рыба гниёт с головы.

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26 секунд назад

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