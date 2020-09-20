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От добычи огня до эволюции унитаза: в Одессе проходит фестиваль музеев

От добычи огня до эволюции унитаза: в Одессе проходит фестиваль музеев

Два дня и одна ночь: ровно столько длится необычный фестиваль под открытым небом в Зеленом театре одесского парка им. Т.Г.Шевченко, который стартовал 19 сентября.

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Фестиваль собрал музеи из нескольких городов Украины, чтобы продемонстрировать их экспонаты. Казалось бы, все ясно. Между тем, имеется одна особенность: все музеи, которые представлены на фестивале — не самые обычные в «классическом» понимании.
Зеленый театр и сам стал необычностью в этом смысле. Еще бы: каждый сюда попавший становится путешественником во времени: тут вам и коллекции Музея совка, и театральные костюмы, представленные музеями театров и киностудии, а еще столько всего, что и перечислить невозможно. Это таки надо видеть!

Музей детства погружает вас в далекий уже для взрослых мир игрушек. На фестивале можно познакомиться с кухней советской коммуналки, окунуться в тайны подземной Одессы и увидеть неожиданные находки в катакомбах, побывать в Музее в темноте «Три после полуночи», Музее огня, Музее истории фотографии и многих других.

И вот попробуй все их перечислить, не говоря уже о том, чтобы рассказать, как все это весело, необычно и активно работает. Малыши уже выходят на импровизированное ристалище и интересуются машинками семидесятых годов прошлого века, а их бабушки-дедушки обсуждают, какая еще кухонная утварь запомнилась им из раньших времен.
Фестиваль — для всей семьи. Здесь каждый отыщет что-то только свое, начнет задавать уйму вопросов, спорить, пытаться потрогать руками все эти «штучки-фишки».

И вот пока кто-то уже готов примерить костюм мушкетера, а кто-то — подставить лицо для нанесения сложного грима, другие спешат к Музею туалета (да, есть и такой, приехал к нам из столицы), дабы узнать об эволюции унитаза и прочих вещах, связанных с историей туалета.

У одесситов еще есть время ознакомиться с его обширной программой «по полной» и вживую.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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