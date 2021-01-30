Осторожно, сосульки: одесситов призывают быть бдительными

Сегодня днем в Одессе заметно потеплело, и на крышах домов начала появляться наледь и сосульки.

В этой связи в мэрии города призывают одесситов быть внимательными, осторожнее передвигаться по улицам и не подходить близко к стенам домов.

А департамент городского хозяйства горсовета напоминает руководителям всех предприятий и организаций, что сейчас необходимо своевременно чистить крыши зданий от наледи и сосулек.

Обо всех аварийных ситуациях горожан просят сообщать по единому телефону круглосуточного сервиса «Скорая коммунальная помощь»: 15-01.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета