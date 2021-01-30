Новости Одессы и Одесской области

Осторожно, сосульки: одесситов призывают быть бдительными

Осторожно, сосульки: одесситов призывают быть бдительными

Сегодня днем в Одессе заметно потеплело, и на крышах домов начала появляться наледь и сосульки.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В этой связи в мэрии города призывают одесситов быть внимательными, осторожнее передвигаться по улицам и не подходить близко к стенам домов.

А департамент городского хозяйства горсовета напоминает руководителям всех предприятий и организаций, что сейчас необходимо своевременно чистить крыши зданий от наледи и сосулек.

Обо всех аварийных ситуациях горожан просят сообщать по единому телефону круглосуточного сервиса «Скорая коммунальная помощь»: 15-01.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Главным «транспортником» Одессы назначен бывший «экономист»
    Главным «транспортником» Одессы назначен бывший «экономист»

    В Одесском городском совете – новое кадровое назначение: директором департамента транспорта, связи и организации дорожного движения назначили Сергея Тетюхина.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Вечнозеленые»: самые громкие невыполненные обещания одесской мэрии
    «Вечнозеленые»: самые громкие невыполненные обещания одесской мэрии

    Местная власть все время обещает сделать Одессу комфортнее и привлекательнее, демонстрируя горожанам различные проекты реконструкций и благоустройств. Однако некоторые проекты неизменно кочуют из года в год. Мы решили собрать воедино все самые громкие обещания одесских чиновников за последние годы, которые так до сих пор не осуществлены. В список вошли как совсем «сказочные» идеи, так и насущные проекты, которые вполне реально реализовать уже в 2021 году.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесский горсовет покидают сразу два чиновника
    Одесский горсовет покидают сразу два чиновника

    В Одесском городском совете образовались сразу две вакантные должности – свои посты покидают директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и директор департамента транспорта Александр Илько.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будьте осторожны: в Одессе с крыш свисают крупные сосульки (фото)
    Будьте осторожны: в Одессе с крыш свисают крупные сосульки (фото)

    В Одессе с крыш свисают крупные сосульки. Они образовались после перепада температур – замерзла вода, стекавшая с крыш от таяния снега. Такие сосульки при падении могут быть опасны для человека. так что будьте внимательны, когда ходите вблизи домов. Читайте также: Одесситы и снег: кто и чем занимался после первого снегопада (фото) Подписывайтесь на наш Telegram-канал.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новым и.о. вице-мэра Одессы назначен несостоявшийся депутат
    Новым и.о. вице-мэра Одессы назначен несостоявшийся депутат

    Несостоявшийся депутат Одесского городского совета от партии «Доверяй делам» Олег Толмачев назначен исполняющим обязанности заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова «по вопросам деятельности исполнительных органов совета».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить