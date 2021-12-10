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Особенный номер для авто: как и где можно выбрать?

Особенный номер для авто: как и где можно выбрать?

Водителям разрешили выбирать определенные комбинации цифр на автономерах. Главный сервисный центр Министерства внутренних дел запустил сервис «наличие номерных знаков», который позволяет узнать онлайн о наличии всех доступных для выбора номерных знаков во всех сервисных центрах МВД.

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Не так давно узнать о наличии желаемой комбинации цифр на номерных знаках можно было только платно. Теперь же эта информация есть в свободном доступе в сервисных центрах МВД.

Есть два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака:

«Наличие в области» — выбрав этот критерий поиска, можно легко узнать, какие номерные знаки есть в сервисных центрах МВД и ЦПАУ конкретного региона с указанием их стоимости.

Указав в поле «Поиск» номер центра МВД, можно увидеть все номерные знаки, имеющиеся именно в нем.

«Числовая комбинация» — с помощью этого критерия можно легко найти желанную комбинацию цифр номерного знака во всех сервисных центрах МВД и ЦПАУ.

Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени, то есть после закрепления за каким-то автомобилем в системе он уже не появится.

Номерные знаки не бронируются. Поэтому, собираясь в сервисный центр МВД, лучше выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций, потому что по приезде некоторых знаков может уже не быть в наличии.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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