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Осенний призыв 2020 уже стартовал: сколько парней заберут в армию в Одесской области?

Осенний призыв 2020 уже стартовал: сколько парней заберут в армию в Одесской области?

В октябре-декабре на срочную военную службу призовут 735 жителей Одесской области. Всего в Украине планируется отправить в армию 13 570 человек.

Решение о проведении призыва принял Кабинет министров Украины.

337 жителей Одесчины отправятся в ряды Вооруженных сил, 45 человек – в Государственную специальную службу транспорта, 328 призывников пополнят ряды Нацгвардии, а 25 человек призовут в Госпогранслужбу.

На призывную кампанию выделили 58,3 млн грн. При этом на одного призывника потратят 4 297 гривен.

Фото иллюстративное 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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