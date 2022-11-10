Осень по-одесски: прогноз погоды на 11 ноября

Завтра, в пятницу, 11 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют облачную погоду. Возможен дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 11 ноября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем он усилится до 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С выше нуля.
Погода в Одесской области 11 ноября
По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем она поднимется до 11-16°С.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Фото: Одесский курьер