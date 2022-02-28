Оркестр Военно-морских сил Украины поднял боевой дух одесситам (видео)

Жители Килии требуют выдать им оружие для встречи вражеского десанта (видео) Жители города Килии Одесской области просят президента и губернатора области повлиять на ситуацию в Килийской громаде и выдать им оружие, дабы не встречать с пустыми руками вражеский десант. ПОДРОБНЕЕ

В центре Одессы собрались военные и полицейские – что произошло? (фото, видео) Сегодня вечером, 23 февраля, некоторых одесситов обеспокоило большое скопление военнослужащих и полицейских на Приморском бульваре, возле памятника Дюку. Люди с тревогой интересовались в соцсетях: что случилось?

Но, как оказалось, бояться одесситам нечего – их покой как раз есть кому оберегать. ПОДРОБНЕЕ