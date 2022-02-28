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Оркестр Военно-морских сил Украины поднял боевой дух одесситам (видео)

Оркестр Военно-морских сил Украины поднял боевой дух одесситам (видео)

Нерадостные дни сейчас в Украине и в Одессе в частности… Тем не менее, падать духом все же не стоит. В этом накануне одесситов убедил Центр военно-музыкального искусства ВМС Украины, который поднял настроение и моральный дух жителей и гостей города.

Рецепты

Военный оркестр исполнил марш военного флота и Гимн Украины у одесского железнодорожного вокзала.

Видео выступления опубликовал YouTube-канал телекомпании «Бриз».

«Выступление военных музыкантов вызвало восхищение у зрителей, которые скандировали патриотические лозунги и аплодировали исполнителям»,

– сказано в комментарии к видео.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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