Оркестр Военно-морских сил Украины поднял боевой дух одесситам (видео)

Нерадостные дни сейчас в Украине и в Одессе в частности… Тем не менее, падать духом все же не стоит. В этом накануне одесситов убедил Центр военно-музыкального искусства ВМС Украины, который поднял настроение и моральный дух жителей и гостей города.
Военный оркестр исполнил марш военного флота и Гимн Украины у одесского железнодорожного вокзала.
Видео выступления опубликовал YouTube-канал телекомпании «Бриз».
«Выступление военных музыкантов вызвало восхищение у зрителей, которые скандировали патриотические лозунги и аплодировали исполнителям»,
– сказано в комментарии к видео.
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