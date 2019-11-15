Оперативники в Одессе спасли мужчину от самоубийства

Инцидент произошел ночью на проспекте Шевченко.
33-летний мужчина забрался на подоконник и грозил прыгнуть с 11 этажа.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.
Его сожительница позвонила правоохранителям, после чего на место отправилось два служебных экипажа.
Несколько патрульных попытались поговорить с мужчиной с улицы. Его уговаривали вернуться в квартиру и оставить мысли о суициде.
Еще несколько поднялись на 11 этаж. Дверь открыла взволнованная женщина, которая и вызвала полицию. В итоге мужчину отговорили от бездумного поступка.
Использовав психологические приемы переговоров и подобрав нужные слова, наши сотрудники убедили мужчину в том, что не стоит делать фатальный шаг, – отметили в Патрульной полиции в Одесской области.
Мужчина не смог толком объяснить, из-за чего он хотел свести счеты с жизнью. Лишь попросил ему помочь. Спасенного одессита передали в руки медиков.
Фото: Патрульная полиция в Одесской области