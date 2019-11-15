Оперативники в Одессе спасли мужчину от самоубийства

33-летний мужчина забрался на подоконник и грозил прыгнуть с 11 этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Его сожительница позвонила правоохранителям, после чего на место отправилось два служебных экипажа.

Несколько патрульных попытались поговорить с мужчиной с улицы. Его уговаривали вернуться в квартиру и оставить мысли о суициде.

Еще несколько поднялись на 11 этаж. Дверь открыла взволнованная женщина, которая и вызвала полицию. В итоге мужчину отговорили от бездумного поступка.

Использовав психологические приемы переговоров и подобрав нужные слова, наши сотрудники убедили мужчину в том, что не стоит делать фатальный шаг, – отметили в Патрульной полиции в Одесской области.

Мужчина не смог толком объяснить, из-за чего он хотел свести счеты с жизнью. Лишь попросил ему помочь. Спасенного одессита передали в руки медиков.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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