Оперативная обстановка на юге Украины: сбит рашистский штурмовик

Обстановка в операционной зоне в Южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая. ПВО наших защитников утром сбили очередной Су-25 рашистов.

По сообщению Оперативного командования «Юг», 18 октября, около 09:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25.

В целом противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневые поражения наших войск с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

Враг пытался диверсионно-разведывательной группой во взвод обойти наши позиции вблизи Новой Каменки. В стрелковом бою понес потери и ретировался на исходные позиции.

Территориальные общины вдоль линии боевого столкновения и в тыловых районах системно страдают от вражеских обстрелов, ракетных ударов, атак дронами. Продолжается и враждебный техногенный шантаж посредством поражений объектов критической инфраструктуры. Все это меры психологического воздействия на мирное население, давление на руководство страны и мировое сообщество.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг усилил воздушную разведку.

Продолжает наносить ракетные удары по прифронтовой Березнеговатской общине. 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» выпустил по сельскохозяйственным территориям. Без жертв.

Из тяжелой артиллерии обстреляна Куцурубская община вдоль побережья. Без человеческих утрат.

Армейской и штурмовой авиацией враг 4 раза атаковал Великоалександровскую общину Бериславщины.

Нашими авиаторами в ответ нанесено 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружения противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Получено подтверждение потерь врага в количестве 22 рашистов, 4 танков, 2 минометов, самоходной крупнокалиберной гаубицы «Акация», зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и 3 единиц автобронетехники. Кроме того, уничтожены 2️ склады боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица «Мста-С» и РСЗО «Град», 4️ единицы авто-бронетехники.

Несмотря на продолжение штормовой погоды, вражеская корабельная группировка увеличена до 9 единиц, среди которых 2 БДК и 2 надводных ракетоносители ракет типа «Калибр».

Днем в Великой Костромке на юге Днепропетровщины, при проведении полевых работ, рабочая техника наехала на взрывное устройство и взорвалась. Обошлось без пострадавших.

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