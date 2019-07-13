Олегу Сенцову 43: активисты провели очередной митинг возле Генконсульства РФ в Одессе

Акция посвящена не только имениннику, который сейчас находится в заключении, но и всем украинцам, неправомерно осужденным в Российской Федерации.

В этот раз митинг был немногочисленным и «мирным». На акцию поддержки пришло около десяти активистов с плакатами. Никого не облили краской и даже не развешивали на стенах различными предметами.

Митингующие считают, что большинство украинцев, которые сейчас являются «узниками Кремля», осуждены неправомерно — за то, что остались на стороне Украины после аннексии Крыма. Также неоднократно упоминались и задержанные на выходе из Азовского моря украинские моряки, которые признали себя военнопленными.

По словам организаторов, главная цель этого мероприятия — привлечение внимания общественности через СМИ, призыв к людям не забывать об украинских заключенных в России.