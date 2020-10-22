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Около портов в Одесской области устанавливают станции мониторинга состояния воздуха

Около портов в Одесской области устанавливают станции мониторинга состояния воздуха

В Одесской областной государственной администрации (ОГА) инициируют установку станций мониторинга загрязнения воздуха у крупнейших портов региона, сообщает пресс-служба ОГА.

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Как заявил глава облгосадминистрации Одесчины Максим Куцый, первую такую станцию разместили 20 октября в пгт Новые Беляры Лиманского района – рядом с портом Южным, Одесским припортовым заводом и несколькими мощными предприятиями.

«Это идеальное место, чтобы увидеть, как промышленность влияет на воздух, которым мы дышим», – отметил Куцый.

По его словам, до конца года в ОГА планируют установить еще один такой аппарат – в селе Александровке, где также качество воздуха вызывает много вопросов, поскольку рядом находится порт Черноморска.

Как сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Алан Джиоев, станции мониторинга качества воздуха будут работать параллельно с мобильной лабораторией. А экологи смогут ездить по территории региона и брать пробы не только воздуха, но и почвы и воды.

В ОГА также поясняют, что комплексный подход позволит получать непредвзятые данные и оперативно реагировать на загрязнение.

Фото: пресс-служба Одесской ОГА

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