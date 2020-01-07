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Новости Одессы и Одесской области

«Ой, радуйся, земле!»: как одесситы Рождество на Дерибасовской отмечали (фото)

«Ой, радуйся, земле!»: как одесситы Рождество на Дерибасовской отмечали (фото)

Звучали колядки и щедривки, давние народные и самые современные песни о Рождестве и Новом годе, радости и свете в душе. И это тот случай, когда всем хорошо и радостно, когда вера во все лучшее охватывает всех и сразу.

А все потому, что в Ротонде Горсада состоялся традиционный фестиваль «Рождество на Дерибасовской», организованный культурно-просветительским центром «Казак-центр» при Музее украинского казачества (руководитель и вдохновить ─ Сергей Шпак).

Выступили дети и взрослые, и все, кто пришел на фестиваль, стал не только его зрителем, но и активным участником. И вот уже вся площадь перед  знаменитой Ротондой превратилась в общий круг, где все вместе танцевали и пели.

Фестиваль примечателен тем, что он успешно соединил давние украинские традиции празднования Рождества с современностью. Казаки вовлекли детей в веселый хоровод, и классическое “Ой, радуйся, земле”, подхваченное всеми вместе, словно вознеслось в одесское небо – на мир, добро и удачу, как надежда на все самое лучшее.

Конкурсы, розыгрыши, живое прикосновение к давним народным традициям ─ всего этого вдоволь, и общая радость стала доброй приметой всеобщего праздника, удачи на весь грядущий год.

 

А вперед кутья и куличи, и снова музыка и песни: фестиваль «Рождество на Дерибасовской» традиционно собирает многие народные коллективы не только города, но и Одесской области.

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Мария Котова
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