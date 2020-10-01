Новости Одессы и Одесской области

Огромную акацию, которая рухнула во время одесского ливня, убирают частями

Огромную акацию, которая рухнула во время одесского ливня, убирают частями

Недавно, во время обрушившегося на Одессу ливня, возле дома № 30 по ул. Нежинской, упала огромная акация.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом доме мы рассказывали, а вот со старой акацией придется уже распроститься.

Дерево старое и очень большое. Его падение, как рассказывают живущие рядом люди, привело к тому, что по Нежинской было не проехать, при падении были задеты провода.

Движение уже восстановлено. Напротив дома № 30 — авто, пострадавшее вчера от падения дерева. Разбитое стекло «заделано» пленкой, зияет вмятина на боку. Сама акация убирается частями. Рядом с домом № 30 — остатки ствола, на другой стороне улицы — ветки.

Люди, живущие рядом, убеждают меня, что со старыми деревьями на Нежинской — «большая беда, они трухлявые и еле держатся», а «следующий дождь или ветер принесет еще больше бедствий».

Между тем, корреспондент «Одесской жизни» отмечает: на Нежинской, Торговой, Коблевской и Елисаветинской коммунальщики в среду обрезали деревья.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить