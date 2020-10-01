Огромную акацию, которая рухнула во время одесского ливня, убирают частями

Недавно, во время обрушившегося на Одессу ливня, возле дома № 30 по ул. Нежинской, упала огромная акация.

Об этом доме мы рассказывали, а вот со старой акацией придется уже распроститься.

Дерево старое и очень большое. Его падение, как рассказывают живущие рядом люди, привело к тому, что по Нежинской было не проехать, при падении были задеты провода.

Движение уже восстановлено. Напротив дома № 30 — авто, пострадавшее вчера от падения дерева. Разбитое стекло «заделано» пленкой, зияет вмятина на боку. Сама акация убирается частями. Рядом с домом № 30 — остатки ствола, на другой стороне улицы — ветки.

Люди, живущие рядом, убеждают меня, что со старыми деревьями на Нежинской — «большая беда, они трухлявые и еле держатся», а «следующий дождь или ветер принесет еще больше бедствий».

Между тем, корреспондент «Одесской жизни» отмечает: на Нежинской, Торговой, Коблевской и Елисаветинской коммунальщики в среду обрезали деревья.

Фото: Мария Котова