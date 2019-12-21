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Новости Одессы и Одесской области

“Один из выходов был закрыт”: правительственная комиссия отчиталась о пожаре в одесском колледже

“Один из выходов был закрыт”: правительственная комиссия отчиталась о пожаре в одесском колледже

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Руководство и персонал колледжа не обеспечили противопожарную защиту помещения. Более того – сознательно нарушали нормы пожарной безопасности, в частности, это касалась эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования.

К такому выводу пришла правительственная комиссия по расследованию причин возникновения пожара в одесском колледже, сообщает пресс-служба Кабмина.

“Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. Но уже сейчас можно констатировать, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным, в том числе, и из-за ряда пробелов в законодательстве”, – говорится в сообщении правительства.

Так, хотя Министерство образования и является основателем колледжа, оно не имело полномочий профинансировать противопожарные меры. Кроме того, из-за четырехлетнего моратория на проверки пожаробезопасности, ГСЧС не проверяла это учебное заведение. При этом за неустранение выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный – 170 грн.

«Во-первых, мы должны усилить ответственность за нарушение пожарной безопасности. Во-вторых, проверить все здания, где постоянно потенциально находится большое количество людей – университеты, школы, садики, больницы и так далее», – цитирует пресс-служба премьера Алексея Гончарука.

Правительственная комиссия рекомендовала МВД, ГСЧС разработать законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, введении добровольного страхования гражданско-правовой ответственности; проведении проверок и тому подобное.

На законодательном уровне планируется внедрить осмотр состояния зданий, в частности, путей эвакуации, средств пожаротушения, работ по реконструкции или перепланировке помещений, содержание электросетей.

Кроме того, требуется внесение изменений в законодательство о необходимости предусматривать в бюджетах всех уровней средства на меры противопожарной безопасности.

Комиссия рекомендовала провести в учебных заведениях проверки, дополнительный инструктаж по безопасности жизнедеятельности, внеплановые тренировки по эвакуации.

В правительстве напомнили, что глава Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк уволены. Облслужбу возглавил Вадим Шулюк.

Фото: ГСЧС

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