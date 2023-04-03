Новости Одессы и Одесской области

Одессу ждет ветреный вторник – на 4 апреля объявлено штормовое предупреждение

Одессу ждет ветреный вторник – на 4 апреля объявлено штормовое предупреждение

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение на завтрашний вторник, 4 апреля, из-за порывов северо-восточного ветра.
Об этом сообщают в мэрии Одессы со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Одесситов призывают быть бдительными и осторожно передвигаться под деревьями и линиями электропередач и не оставлять под ними авто.

Кроме того, не следует забывать, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибитие их к побережью с последующей детонацией. Обнаруженные мину или похожие на них предметы ни в коем случае нельзя трогать, а о находке следует сообщить по номеру 102.

Погода в Одессе 4 апреля

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем он усилится до 15-17 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С выше нуля.

Погода в Одесской области 4 апреля

По Одесской области облачно. Ночью местами небольшой, а днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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