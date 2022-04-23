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Одессу второй раз за день обстреляли ракетами (ОБНОВЛЕНО)

Одессу второй раз за день обстреляли ракетами (ОБНОВЛЕНО)

Опасения военного руководства в Одесской области оправдались. 23 апреля Одесса повторно подверглась ракетному обстрелу со стороны армии россии.

На этот раз ракет было меньше, чем днем (днем было 8). Снова активно работала ПВО города. Пока нет никакой информации о том, были ли ракеты сбиты или попали в свои цели. Также ничего не сообщается о возможных пострадавших и разрушениях.

ОБНОВЛЕНО В службе по связям с общественностью воздушного командования «Юг» сообщили, что 23 апреля в 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный.

Напомним, что днем из восьми ракет три были сбиты одесским ПВО. Две попали в жилые дома, остальные в объекты инфраструктуры. Погибли 8 человек, порядка двух десятков были ранены.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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