Одессу второй раз за день обстреляли ракетами (ОБНОВЛЕНО)

На этот раз ракет было меньше, чем днем (днем было 8). Снова активно работала ПВО города. Пока нет никакой информации о том, были ли ракеты сбиты или попали в свои цели. Также ничего не сообщается о возможных пострадавших и разрушениях.

ОБНОВЛЕНО В службе по связям с общественностью воздушного командования «Юг» сообщили, что 23 апреля в 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный.

Напомним, что днем из восьми ракет три были сбиты одесским ПВО. Две попали в жилые дома, остальные в объекты инфраструктуры. Погибли 8 человек, порядка двух десятков были ранены.