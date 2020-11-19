Одессу в пятницу может накрыть утренний туман – объявлено предупреждение

В Одессе объявлено штормовое предупреждение на 20 ноября.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночь и утром пятницы ожидается сильный туман, видимость 200-500 м.

На завтра в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 1-3 °С тепла, днем 4-6 °С.

В Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Днем на севере небольшие осадки, гололед, гололедица. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Ночью будет от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 1-6 °С тепла, на юге до 9 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.