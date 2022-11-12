Одессу накрыл густой туман – водителей просят быть осторожными

Вечером субботы, 12 ноября, Одессу и Одесскую область укутал туман. В ГСЧС Одесской области призывают водителей быть внимательными на дорогах.

«Сегодня вечером и ночью в городе Одесса и Одесской области ожидается туман, видимость плохая, будьте внимательны и осторожны», – говорится в сообщении спасателей.

Также в ГСЧС напоминают: планируя поездки по Одессе и области, следует рассчитывать время до комендантского часа с учетом погодных условий.

Напомним, комендантский час в Одессе и Одесской области действует с 23:00 до 05:00 часов.