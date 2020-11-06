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Одесскую улицу Пушкинскую хотят засадить можжевельником

Одесскую улицу Пушкинскую хотят засадить можжевельником

На улице Пушкинской в Одессе до конца года планируется высадить 4 тысячи кустов можжевельника.

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Об этом сообщает «Первый городской» со ссылкой на коммунальное предприятие «Горзелентрест».

Сотрудники предприятия уже высадили 350 кустов в клумбы на участке от улицы Греческой до Ланжероновской. Завершить работы планируют в декабре.

Как отметил и.о. вице-мэра Дмитрий Жеман, на этом работа не остановится. По его словам, можжевельник «очень хорошо выглядит» и получил хорошие отзывы горожан.

В дальнейшем по такой же модели коммунальщики будут засаживать основные магистральные улицы города.

Фото: Polysad

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Вообще-то это более северное растение…

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22 секунд назад
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