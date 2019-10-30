Одесскую школьницу наградили за спасение человека

В семье воспитанницы центра военно-патриотического воспитания «Пост №1» Татьяны Царан произошло ЧП.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
У матери случился сердечный приступ. При этом школьница не растерялась.
Она вызвала скорую, а сама стала, быстро, как умела, спасать маму.
К моменту, когда приехала неотложка, женщине полегчало.
Все потому, что девочка правильно оказала доврачебную помощь матери.
Медики похвалили школьницу. А в гордепартаменте науки и образования наградили ее за умелые действия Благодарностью.
Диплом вручили на торжественной линейке, посвященной празднествам в честь Дня освобождения Украины на Аллее славы в парке Шевченко.
Оказывается, Татьяна посещала занятия по первой домедицинской помощи и смогла успешно применить полученные знания на практике.
Фото: пресс-служба одесской мэрии