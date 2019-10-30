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Новости Одессы и Одесской области

Одесскую школьницу наградили за спасение человека

Одесскую школьницу наградили за спасение человека

В семье воспитанницы центра военно-патриотического воспитания «Пост №1» Татьяны Царан произошло ЧП.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

У матери случился сердечный приступ. При этом школьница не растерялась.

Она вызвала скорую, а сама стала, быстро, как умела, спасать маму.

К моменту, когда приехала неотложка, женщине полегчало.

Все потому, что девочка правильно оказала доврачебную помощь матери.

Медики похвалили школьницу. А в гордепартаменте науки и образования наградили ее за умелые действия Благодарностью.

Диплом вручили на торжественной линейке, посвященной празднествам в честь Дня освобождения Украины на Аллее славы в парке Шевченко.

Оказывается, Татьяна посещала занятия по первой домедицинской помощи и смогла успешно применить полученные знания на практике.

Фото: пресс-служба одесской мэрии 

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