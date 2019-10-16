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Новости Одессы и Одесской области

Одесскую область заполонили дикие лисы

Одесскую область заполонили дикие лисы

Дикие животные наводнили село Долинское Ренийского района.

Лисы настолько обнаглели, что, не опасаясь, даже днем заходят во дворы и воруют домашнюю птицу.

Об этом пишет reni-odessa.od.ua со ссылкой на местных жителей.

Люди говорят, что звери впервые появились этой весной.

За это время в некоторых хозяйствах звери уничтожили уже около 40 птичьих голов.

Местные жители пытаются бороться с дикими животными. Одни, например, ставят капканы. Однако таким способом пока ни одной лисы поймать не удалось.

Да и вообще, народ говорит: животные так освоились, что даже на людей не реагируют. Даже машин не боятся. Некоторые предполагают, что такое бесстрашное поведение хищника может свидетельствовать о том, что звери больны бешенством.

Фото: punkt-a.info

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