Одесскому зоопарку исполняется 98 лет: как отметят?

В 2020 году году Одесскому зоопарку исполняется 98 лет.

В связи с годовщиной, в субботу, 12 сентября 2020 года, зоологический парк приглашает одесситов и гостей города на веселый праздник. Начало – в 12:00.

Как сообщил сайт мэрии Одессы, в зоопарке будет развлекательная игровая программа в компании задорных аниматоров, познавательная викторина, танцы и праздничная пиньята. Также посетителей пригласят на показательные кормления экзотических животных, где каждый сможет узнать много интересного о мире живой природы.

Напомним, 2 сентября открыли новую входную группу зоопарка.