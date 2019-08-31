Одесской области не хватает 114 пожарных команд

А в некоторых районах области и вовсе отсутствуют пожарно-спасательные подразделения.

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова во время внеочередной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

На сегодняшний день организованы 64 местные пожарные команды, 12 из которых выполняют свои обязанности в 34 новосозданных территориальных общинах. По словам С.Шаталовой, для должного уровня обеспечения пожарной безопасности в Одесской области не хватает 114 команд.

Также остается открытым вопрос о создании местных пожарных команд на территориях Ананьевского, Окнянського, Любашевского, Николаевского, Ширяевского и Раздельнянского районов, где пожарно-спасательные подразделения отсутствуют.

Связавшись с главами районных государственных администраций, С.Шаталова распорядилась, чтобы вопросом о создании и надлежащем содержании пожарных команд занялись всерьез.

Фото: dsns.gov.ua